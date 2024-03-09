وفاة مشجع بنوبة قلبية تُوقف مباراة الحسين والرمثا في الدوري الأردني الممتاز (صور)

وطن- أوقف الحكم الأردني محمد مفيد مباراة الحسين والرمثا، الجمعة، في منافسات الجولة ال14 من الدوري الأردني الممتاز لكرة القدم، بسبب وفاة مشجع إثر نوبة قلبية مفاجئة وهي يشاهد المباراة من داخل مدرجات الملعب.

وقرر الحكم الأردني محمد مفيد، إيقاف مباراة الحسين والرمثا عند الدقيقة ال77، بسبب وفاة مشجع فريق الرمثا أشرف أبو يارا، أثناء مشاهدته المباراة من داخل مدرجات الملعب، إثر نوبة قلبية مفاجئة.

إيقاف مباراة الحسين والرمثا بسبب وفاة مشجع

من جهته نعى نادي الحسين في تغريده نشرها عبر حسابه على منصة (X)، وفاة مشجع نادي الرمثا أشرف أبو يارا إثر بنوبة قلبية خلال مشاهدته المباراة داخل مدرجات الملعب، ” أسرة نادي الحسين تعزي نادي الرمثا بوفاة المشجع أشرف أبو يارا أثناء مباراة الحسين والرمثا، إنا لله وإنا إليه راجعون وعظم الله أجركم”.

أسرة نادي الحُسين تعزي نادي الرمثا بوفاة المشجع "أشرف أبو يارا" أثناء مباراة الحسين والرمثا مساء اليوم . إنا لله وإنا إليه راجعون وعظم الله أجركم.#نادي_الحُسين #المركز_الإعلامي pic.twitter.com/9jNtpExNtZ — ALHUSSEIN IRBID CLUB |نادي الحسين اربد (@irbid_club) March 8, 2024

ونشر نادي الرمثا صورة المشجع المتوفى أشرف أبو يارا عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك، معلقاً عليها: ” تتقدم أسرة نادي الرمثا بأحر التعازي والمواساة، وذلك بوفاة فقيد المدرج أشرف أبو يارا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

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مباراة الحسين والرمثا في الدوري الأردني

وتغلب فريق الحسين على منافسه الرمثا بخماسية نظيفة دون مقابل، في منافسات الأسبوع ال14 من الدوري الأردني الممتاز لكرة القدم.

وحافظ الحسين بتلك النتيجة على صدارة جدول ترتيب الدوري الأردني الممتاز برصيد 40 نقطة، كما وبفارق 10 نقاط عن الوصيف الفيصلي برصيد 30 نقطة.

بينما تجمد رصيد فريق الرمثا بتلك الخسارة عند النقطة ال19 في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الممتاز للموسم الجاري.