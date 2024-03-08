مفاجأة .. رونالدو عقد قرانه على جورجينا سرّا في هذا البلد العربي عام 2019

وطن – تصدرت خلال اليومين الماضيين أخبار عن زواج عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، من صديقها كريستيانو رونالدو نجم كرة القدم العالمي ولاعب نادي النصر السعودي، بعد نشرها عبر صفحتها الرسمية ما يبدو أنه دعوة لحفل زفافهما، الأمر الذي أثارت حماسة وتكهنات واسعة بين جماهير اللاعب ومتابعي الثنائي حول العالم.

وشاركت جورجينا صورة تشبه تصميم دعوة الزفاف وعليها قلب مع الإشارة لتاريخ 5 آذار/مارس 2024 الساعة السابعة مساء لتثير تكهنات بأنها تشير لزفافها على حبيبها الدون المحترف في صفوف النصر السعودي.

واعتبر متابعو جورجينا رودريغيز ومحبو النجم البرتغالي ستوري عارضة الأزياء على أنها إشارة إلى زفافهما في الموعد المشار إليه، رغم عدم تأكيدها ذلك.

في السياق، كشفت وسائل إعلام إيطالية أن رونالدو وحبيبته جورجينا رودريغيز، عقدا قرانهما سرّا في المغرب عام 2019، بعيدًا من الأضواء؛ لإبعاد الأعين عنهما حتى يتم الإعلان عن زواجهما.

ونقل موقع “Velvet Gossip” الإيطالي عن مصدر طلب عدم الكشف عن هويته: “لقد أدركت كل شيء، في 29 آب 2019، في ذلك اليوم، ذهب كريستيانو رونالدو إلى ماديرا مع محاميه وغير وصيته لحماية جورجينا لدخولها في ثروته أيضًا، وقبل ذلك، حيث كانت والدته دولوريس تدير أصوله”.

كما كشفت مجلة “نوفيلا 2000” الإيطالية عام 2019 عن زواج كريستيانو رونالدو سرا من جورجينا رودريغيز خلال إحدى العطلات في شهر آب بشكل سري في المغرب، حيث يمتلك نجم النصر فندقا بمدينة مراكش، دون حضور أي مصور أو صحفي.

وقالت تقارير أخرى حينها إن حرص رونالدو على سرية زواجه من جورجينا، كان بسبب توتر علاقتها مع والدته دولوريس أفيرو.

وذلك يفسره ما ذكرته المجلة من أن جورجينا أخذت مكان والدة رونالدو في إدارة شؤونه وبعض أعماله التجارية الخاصة في ظل انشغاله في الملاعب الكروية.

وصرح كريستيانو رونالدو في أكثر من لقاء صحافي، أنه سيتزوج لتحقيق حلم والدته، لكن حتى الآن لم يحدد موعد حفل زواجه.