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 سلوك غير رياضي.. إيقاف الجزائري يوسف بلايلي (فيديو)

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إيقاف يوسف بلايلي

وطن-  فرضت لجنة الانضباط التابعة لرابطة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عقوبة قاسية بحق الجزائري يوسف بلايلي لاعب مولودية الجزائر، بسبب الاحتجاج على قرارات الحكم وسلوك غير رياضي تجاه المسؤولين وجماهير وفاق سطيف في منافسات الدوري الجزائري الممتاز.

وأوقفت لجنة الانضباط التابعة لرابطة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الثلاثاء، لاعب نادي مولودية الجزائر يوسف بلايلي، 6 مباريات مع فرض غرامة مالية عليه، بسبب الاحتجاج على قرارات الحكم وسلوكه الغير  الرياضي مع المسؤولين وجماهير الفريق المنافس.

إيقاف يوسف بلايلي

وأضاف بيان رابطة الاتحاد الجزائري، ” الإيقاف بحق اللاعب يوسف بلايلي يشمل مباراتين مع إيقاف التنفيذ”.

واستكمل، ” لجنة الانضباط فرضت غرامة مالية على اللاعب يوسف بلايلي، تقدر ب14866 ألف دولار في حال تكرار هذه الأفعال ومضاعفة العقوبة بحق اللاعب، إلى جانب تغريم نادي مولودية الجزائر بسبب إلقاء الجماهير المقذوفات المعدنية والألعاب النارية داخل أرضية الملعب”.

كما وسجل يوسف بلايلي 10 أهداف في منافسات الدوري الجزائري لكرة القدم، ليحتل وصافة جدول ترتيب الهدافين،بفارق هدف عن المتصدر براهيم ذيب لاعب شباب قسطينة برصيد 11 هدفاً حتى الآن.

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مباراة مولودية الجزائر ووفاق سطيف

وحقق فريق وفاق سطيف الفوز النظيف على مولودية الجزائر، السبت، بهدف نظيف من توقيع اللاعب طاهر بن خليفة عند الدقيقة ال20 ، ضمن منافسات الجولة ال18 من الدوري الجزائري الممتاز لكرة القدم.

وشهدت المباراة طرد هداف نادي المولودية يوسف بلايلي لاعب مولودية الجزائر، عند الدقيقة ال84، بعد إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه، لاحتجاجه على قرارات الحكم وسلوكه غير الرياضي تجاه المسؤولين وجماهير وفاق سطيف في المدرجات.

ويعتلي فريق مولودية الجزائر رغم خسارة المباراة صدارة جدول ترتيب الدوري الجزائري الممتاز لكرة القدم برصيد 40 نقطة، كما وبفارق 9 نقاط عن الوصيف بارادو برصيد 31 نقطة للموسم الجاري.

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