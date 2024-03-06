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أول من أدخل اللغة العربية إلى الكمبيوتر.. من هو الراحل الكويتي محمد الشارخ؟

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أول من أدخل اللغة العربية إلى الكمبيوتر.. من هو الراحل الكويتي محمد الشارخ؟

وطن – تصدر اسم رجل الأعمال الكويتي البارز محمد الشارخ بعد الإعلان عن وفاته وهو أول من أدخل اللغة العربية إلى أجهزة الكمبيوتر فمن هو الراحل الذي أسس شركة صخر لبرامج الحاسوب؟

وتحدثت صحيفة القبس الكويتية عن وفاة الشارخ عن عمر ناهز 82 عاماً وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “صخر” لبرامج الحاسب.

ومحمد الشارخ هو عضو في مجلس إدارة البنك الدولي للإعمار والتنمية في واشنطن وقد عمل نائبا للمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية.

محمد الشارخ من هو؟

والراحل الحاصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1965 أسس الشركة العالمية للإلكترونيات في الكويت والمملكة العربية السعودية.

ويعد حاسوب صخر الذي أسسه الراحل محمد الشارخ وهو مشروع مشترك بين الشركة العالمية للإلكترونات وشركة ياماها اليابانية.

والكمبيوتر المذكور من أوائل الحواسيب التي استخدمت اللغة العربية، وعمل بعد ذلك الشارخ على تطوير القارئ الآلي والترجمة الآلية والنطق الآلي، وفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

كما حصل الراحل على براءات اختراع دولية في هذا المجال وقد أجبر عملاق مايكروسوفت على الشراكة معه، وشركات يابانية كبيرة.

وتعاونت “اليونسكو” و”معهد العالم العربي” مع الشارخ في باريس، للاستفادة من مشروعاته، وهو أول من اعتنى بالنص القرآني وترجماته على “الكومبيوتر” وكتب السنة النبوية وأرشفتها، ومنحته المملكة العربية السعودي جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام، تقديرا لإنجازاته.

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