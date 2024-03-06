أول من أدخل اللغة العربية إلى الكمبيوتر.. من هو الراحل الكويتي محمد الشارخ؟

وطن – تصدر اسم رجل الأعمال الكويتي البارز محمد الشارخ بعد الإعلان عن وفاته وهو أول من أدخل اللغة العربية إلى أجهزة الكمبيوتر فمن هو الراحل الذي أسس شركة صخر لبرامج الحاسوب؟

وتحدثت صحيفة القبس الكويتية عن وفاة الشارخ عن عمر ناهز 82 عاماً وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “صخر” لبرامج الحاسب.

مؤسس شركة «صخر» #محمد_الشارخ.. في ذمة الله • أول من أدخل «العربية» للحواسيب في التاريخ • القبس التي آلمها المصاب تتقدم من أسرة الراحل بأحر التعازيhttps://t.co/TtFWdEjRhI pic.twitter.com/fKT9xfvk0j — القبس (@alqabas) March 6, 2024

ومحمد الشارخ هو عضو في مجلس إدارة البنك الدولي للإعمار والتنمية في واشنطن وقد عمل نائبا للمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية.

أنا لله وإنا إليه راجعون

وفاة رجل الأعمال الكويتي "محمد الشارخ" مؤسس شركة "صخر" للحاسب الآلي عام 1982، اول من أنتج برنامج حاسوبي للقران الكريم سيظل أثره وما قدمه من جهود في البرمجيات ودعمه للغة العربية باقيا وداعا محمد الشارخ وخالص التعازي للشقيقة الكويت في فقد هذا الرجل العظيم pic.twitter.com/61jWJlv6TA — عماد فتحي E.Fathi (@emad_badish) March 6, 2024

محمد الشارخ من هو؟

والراحل الحاصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1965 أسس الشركة العالمية للإلكترونيات في الكويت والمملكة العربية السعودية.

ويعد حاسوب صخر الذي أسسه الراحل محمد الشارخ وهو مشروع مشترك بين الشركة العالمية للإلكترونات وشركة ياماها اليابانية.

انتقل إلى رحمة الله علم من أعلام الكويت والعالم العربي محمد الشارخ، مؤسس شركة صخر التي أنتجت أول كمبيوتر بلغة عربية (1982)، حتى أن لغة البرمجة كانت بلغة عربية وهذا فارق كبير جدا. يجب أن يوضع الكمبيوتر والبرنامج الذي أسسه في متحف، حتى يتذكر الناس أن عالمنا فيه أناس يطورون. pic.twitter.com/J9CVu4JtQb — Dr. Mohamed Qasem د. محمد قاسم (@mqasem) March 6, 2024

والكمبيوتر المذكور من أوائل الحواسيب التي استخدمت اللغة العربية، وعمل بعد ذلك الشارخ على تطوير القارئ الآلي والترجمة الآلية والنطق الآلي، وفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

محمد الشارخ في ذمة الله • مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة صخر لبرامج الحاسب عام 1982، وهو أول من أدخل اللغة العربية للحواسيب للمرة الأولى في التاريخ • حقق الشارخ العديد من الإنجازات خلال مسيرته المهنية، منها تطوير برنامج القرآن الكريم وكتب الحديث التسعة باللغة الإنكليزية… pic.twitter.com/d1499TWpNn — كويت نيوز (@KuwaitNews) March 6, 2024

كما حصل الراحل على براءات اختراع دولية في هذا المجال وقد أجبر عملاق مايكروسوفت على الشراكة معه، وشركات يابانية كبيرة.

وتعاونت “اليونسكو” و”معهد العالم العربي” مع الشارخ في باريس، للاستفادة من مشروعاته، وهو أول من اعتنى بالنص القرآني وترجماته على “الكومبيوتر” وكتب السنة النبوية وأرشفتها، ومنحته المملكة العربية السعودي جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام، تقديرا لإنجازاته.