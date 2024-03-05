الرئيسية » حياتنا » هيفاء وهبي على السرير وتؤدي حركات مثيرة بفستان جريء! (صور)

هيفاء وهبي على السرير وتؤدي حركات مثيرة بفستان جريء! (صور)

بقلم
هيفاء وهبي على السرير

وطن – نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صوراً جريئة، خلال حضورها عرض أزياء louboutin، ضمن أسبوع الموضة في باريس بفرنسا، وأخرى ظهرت فيها على سريرها.

واختارت هيفاء وهبي فستانا قصيرا من الأمام وبذيل طويل من الخلف ومفتوح من تحت الصدر، ومصنوع من المخمل والدانتيل، من تصميم نيكولا جبران.

ونشرت هيفاء وهبي صوراً من حضورها العرض على حسابها الرسمي في انستغرام، حيث تفاعل معها الجمهور، بتعليقات تثني على جمالها.

 

عرض هذا المنشور على Instagram

 

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Haifa Wehbe‎‏ (@‏‎haifawehbe‎‏)‎‏

كما نشرت هيفاء وهبي إطلالة أكثر إثارة وهي مستلقية على سريرها، وعلقت “أن تكون نفسك في عالم يحاول باستمرار أن يصنع منك شيئاً آخر هو أعظم إنجاز. ”

على الصعيد الفني، تم البدء بتصوير فيلم “أرض جنهم”، بطولة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وعبير صبري، وذلك في حي المقطم بالقاهرة.

تدور أحداث فيلم “أرض جهنم” في إطار من التشويق والإثارة والكوميديا في فترة التسعينيات.

وتقدم هيفاء وهبي شخصية جديدة تفاجئ الجمهور.

في حين من المتوقع أن يستغرق تصوير الفيلم ما بين 4 إلى 6 شهور، خاصة أن التصوير سيكون في عدة دول وهي مصر، ولبنان، وفرنسا، ومن المفترض أن يتم عرض الفيلم في مصر والدول العربية في نهاية 2024.

وكانت هيفاء وهبي ودّعت عام 2023 بصور مثيرة، نشرتها على حساباتها في السوشال ميديا.

قد يعجبك أيضاً

"رامز جاب من الآخر" .. رامز جلال يشوق الجمهور لبرنامجه الجديد بـ"نعامتين وكلب"

“رامز جاب من الآخر” .. رامز جلال يشوق الجمهور لبرنامجه الجديد بـ”نعامتين وكلب”

هيفاء وهبي على السرير

هيفاء وهبي على السرير وتؤدي حركات مثيرة بفستان جريء! (صور)

"لمواكبة رؤية 2030".. أول روبوت صنع في السعودية يتحرش بمذيعة على الهواء

أول روبوت سعودي يتحرش بالمذيعة ويصيبها بالذهول على الهواء (فيديو)

السيسي يقوض الحقوق والحريات عبر قوانين جديدة تعزز التدخل العسكري بالحكم المدني

السيسي يقوض الحقوق والحريات عبر قوانين جديدة تعزز التدخل العسكري بالحكم المدني

جورجينا رودريغيز ورونالدو

جورجينا صديقة رونالدو تثير الجدل بستوري على انستغرام.. هل يتزوجان بعد إنجاب طفلين؟

صعيد مصر

بينها مصر.. 4 دول في إفريقيا تتصدر قائمة البلدان ذات الطبيعة الخلابة

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior