هيفاء وهبي على السرير وتؤدي حركات مثيرة بفستان جريء! (صور)

وطن – نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صوراً جريئة، خلال حضورها عرض أزياء louboutin، ضمن أسبوع الموضة في باريس بفرنسا، وأخرى ظهرت فيها على سريرها.

واختارت هيفاء وهبي فستانا قصيرا من الأمام وبذيل طويل من الخلف ومفتوح من تحت الصدر، ومصنوع من المخمل والدانتيل، من تصميم نيكولا جبران.

ونشرت هيفاء وهبي صوراً من حضورها العرض على حسابها الرسمي في انستغرام، حيث تفاعل معها الجمهور، بتعليقات تثني على جمالها.

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كما نشرت هيفاء وهبي إطلالة أكثر إثارة وهي مستلقية على سريرها، وعلقت “أن تكون نفسك في عالم يحاول باستمرار أن يصنع منك شيئاً آخر هو أعظم إنجاز. ”

على الصعيد الفني، تم البدء بتصوير فيلم “أرض جنهم”، بطولة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وعبير صبري، وذلك في حي المقطم بالقاهرة.

تدور أحداث فيلم “أرض جهنم” في إطار من التشويق والإثارة والكوميديا في فترة التسعينيات.

وتقدم هيفاء وهبي شخصية جديدة تفاجئ الجمهور.

في حين من المتوقع أن يستغرق تصوير الفيلم ما بين 4 إلى 6 شهور، خاصة أن التصوير سيكون في عدة دول وهي مصر، ولبنان، وفرنسا، ومن المفترض أن يتم عرض الفيلم في مصر والدول العربية في نهاية 2024.

وكانت هيفاء وهبي ودّعت عام 2023 بصور مثيرة، نشرتها على حساباتها في السوشال ميديا.