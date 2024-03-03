مرتضى منصور: حلمي بكر ضربته زوجته وجاء إلى مكتبي باكيا (فيديو)

وطن – لا يزال اسم الموسيقار المصري الراحل حلمي بكر محل جدل واسع في مصر حتى بعد رحيله، جراء الأزمة الحالية بين زوجته سماح القرشي وأبنائه الذين يتهمون زوجة أبيهم الأخيرة بالتسبب بقتله عبر حبسه وتعذيبه.

ومنذ إعلان خبر وفاة حلمي بكر، دخل المستشار مرتضى منصور ـ الرجل المثير للجدل ـ على خط الأزمة بعدما أعلن هشام نجل الموسيقار الراحل عن توكيله لمرتضى ورفع قضية ضد زوجة والده سماح القرشي واتهامها بقتله.

ما قاله مرتضى عن زوجة حلمي بكر يفجر الجدل

وأمس، السبت، ظهر هشام حلمي بكر داخل منزل مرتضى منصور يحيط بهم الصحفيين بعدما ألقى نظرة الوداع على والده في المستشفى.

#مرتضى_منصور: حلمي بكر حضر إلى مكتبي يبكي لأنه تعرض للضرب من زوجته في الشارع pic.twitter.com/VaF3f5pxi5 — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) March 3, 2024

وتسبب مرتضى بجدل جديد عندما زعم أن حلمي بكر قبل وفاته جاء إلى مكتبه وتحديدا قبل 6 أو 5 أشهر، وهو يبكي ومعه أحمد فلوكس، زاعما أن بكر أخبره أن زوجته اعتدت عليه هو وإخوته في الشارع.

وتابع: “هذه الواقعة حدثت أمامي أنا شخصيا.. وهو أيامها طلع في الإعلام بكذا قناة وقعد يبكي.”

وسبق أن أكد مرتضى منصور، محامي هشام حلمي بكر، أن نجل الموسيقار الراحل يشك أن وفاة أبيه غير طبيعية.

وكان هشام حلمي بكر قد صرح فور وصوله من أمريكا حيث يقيم إلى مطار القاهرة: “أنا لسه واصل من ساعتين أو تلات ساعات بس، طبعا أول ما وصلت كان أهم شيء بالنسبالي أني أشوف أبويا .. روحت مستشفى السلام، وقرأت له الفاتحة ودعيت لأبويا”.

هل تقاضى مرتضى أتعاب بالدولار من هشام حلمي بكر؟

وقال مرتضى إن هشام قدم بلاغ بأنه يشك أن وفاة والده حلمي بكر جنائية: “الراجل حاسس أو فيه شواهد بتخليه يقول كده، والنقيب مصطفى كامل كان معانا دلوقتي والسيدة نادية مصطفى”.

وتابع مرتضى: “فيه بعض الحاجات اتقالت وشك إن الوفاة جنائية، ده باختصار، وفيه بلاغ هيتقدم بأن هشام شاكك أن الوفاة جنائية والتفاصيل هتتقال في التحقيق، والأعراض اللي جت له قبل الوفاة جفاف دي أعراض تسمم”.

وأكد مرتضى منصور في منشور عبر حساباته بمواقع التواصل، اليوم، أنه لم يتقاضى أي أتعاب من هشام نجل حلمي بكر، وذلك في رده على ما أثير من أقاويل حول تقاضيه أتعاب بالدولار.

وشيعت جنازة حلمي بكر اليوم الأحد، من مسجد السلام بمدينة نصر وسط حضور كبير لنجوم الفن والوسط الإعلامي.

وكان الموسيقار الراحل حلمى بكر تعرض خلال الفترة الماضية للعديد من الأزمات، بدأها في يناير من العام الماضى، عندما أعلن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

ودخل على إثرها إلى العناية المركزة، إذ كان يعانى وقتها من مشكلة احتباس للمياه فى الجسم ومشاكل فى الكلى وارتفاع لمستوى السكر في الجسم، بالإضافة إلى مشاكل في القلب.