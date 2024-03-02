جثة حلمي بكر وقبره.. ما تفعله أسرته لا يليق بتاريخه و”خناقة” تنتهي إلى قسم الشرطة (فيديو)

وطن – وثقت عدسات الكاميرات خلافات نشبت بين زوجة الموسيقار الراحل حلمي بكر الأخيرة “سماح القرشي” وأسرته بسبب تصريح ومكان الدفن، في مؤشر إلى حدة هذه الخلافات التي لاحقته إلى القبر.

ورحل الموسيقار المصري حلمي بكر، الجمعة، عن عمر يناهز الـ 86 عاما وذلك بعد صراع مع المرض استمر طيلة الأشهر الماضية، وفي ظل الخلافات التي ظهرت إلى العلن بين أرملته وأولاده حتى لحظة دفنه.

وأظهر مقطع فيديو متداول ذوي الموسيقار الراحل وهم يتصايحون مع زوجته وأقاربها أمام سيارة الإسعاف، وتعالت الأصوات والمشادات حتى كادت أن تصل إلى الاشتباك بالأيدي.

خلافات بين زوجة الموسيقار الراحل #حلمي_بكر وأسرته بسبب تصريح الدفن

تصوير: وليد صالح pic.twitter.com/z51vW4Q6b0 — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) March 2, 2024

شجار بين زوجة حلمي بكر وأسرته وتأجيل الدفن

وعلى إثرها تدخلت الأجهزة الأمنية وتم تحرير محاضر للطرفين، وصرحت جهات التحقيق بدفن جثمان حلمي بكر بعد 24 ساعة من وفاته.

ويأتي ذلك بعد أن قررت أسرة الموسيقار حلمي بكر، تأجيل جنازته لحين وصول نجله الوحيد هشام، القادم من أمريكا، وذلك بعد أن تعثر قدومه في الساعات الماضية.

وكانت زوجة الموسيقار الراحل “سماح القرشي” قالت إن زوجها نقل خلال الساعات الماضية إلى العناية المركزة داخل أحد المستشفيات بالشرقية بعد تدهور حالته الصحية. وأكدت أن وضعه سيء داعية جمهوره للدعاء له.

محضر بالواقعة

ووفق وسائل إعلام مصرية نشبت مشاجرة بين أسرة الموسيقار حلمي بكر، وأرملته بسبب الخلاف على مكان دفن الجثمان، عقب استلامه وانتقلوا إلى قسم السلام وتم تحرير محضر بالواقعة.

وقالت صحيفة “اليوم السابع” إن بلاغاً ورد لقسم السلام، بوقوع مشاجرة بين أسرة الموسيقار حلمى بكر وأرملته بسبب الخلاف على دفن جثمانه، وتم الاستماع لأقوال الطرفين اللذين حررا المحضر.

وحرر شقيق المتوفى محضراً ضد زوجة الموسيقار حلمي بكر بسبب الخلاف على مكان دفن المتوفى ولجأوا لكمين بلبيس التابع للسلام 2 ولم يدفن حتى الآن.

وضع جثة حلمي بكر في ثلاجة الموتى

ووفق ما تم تداوله دخل جثمان حلمي بكر ثلاجة الموتى بعد ١٣ ساعة من موته بسبب الصراع بين أرملته وعائلته على مكان الدفن.

مين شاله في مرضه.. أرملة حلمي بكر ترد في أول ظهور: جزائي في الآخر إني اتحبس! pic.twitter.com/LJQL79sceB — Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) March 2, 2024

وكان الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمى لنقابة المهن الموسيقية، أعلن بالأمس عن رحيل الموسيقار حلمى بكر عن عالمنا بعد صراع كبير مع المرض.

وجاء خبر الوفاة بعد ساعات من إعلان رجل الأعمال هشام بكر، نجل الموسيقار المصري حلمي بكر المقيم في ولاية تكساس الأمريكية، عن توكيل المستشار مرتضى منصور لمقاضاة زوجة أبيه سماح القرشي، متهماً إياها بخطف والده وتعذيبه في إحدى القرى.

اتهام لزوجة حلمي بكر باختطافه

وكان نجل حلمي بكر اتهم زوجة والده باختطافه، وهروبها به إلى إحدى قرى الريف المصري، فضلاً عن منع أسرته وزملائه الموسيقيين من التواصل معه، إضافة إلى رفضها طلب عائلة «حلمي» بعودته معهم إلى مقر إقامته في المهندسين، خلال زيارتهم له في غضون الأيام الماضية.

رايح أودع أبويا.. نجل #حلمي_بكر في أول ظهور أنا والمستشار #مرتضى_منصور هنروح النيابة النهاردة بليل pic.twitter.com/4ccPuQUFnb — Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) March 2, 2024

وفي المقابل ردت سماح القرشي على تلك الاتهامات، موضحة أن زوجها يتواجد معها ومع ابنتهما في المنزل، وأن إخوته حضروا لزيارته الأسبوع الماضي في الشرقية.

وقالت إنهم حاولوا العودة به إلى القاهرة، لكنه رفض بشدة، لافتة إلى أنه رفض أيضاً أثناء تواجده في القاهرة الذهاب إلى المستشفى.