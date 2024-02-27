اختفاء حلمي بكر واتهامات خطيرة لزوجته.. خطف وتعذيب ومفاجآت صادمة

وطن – تصاعدت خلال الساعات الماضية حدة الأزمة التي أثيرت حول الموسيقار المصري الشهير حلمي بكر، بعد تردد شائعات عن خطفه وتعذيبه وتدهور وضعه الصحي.

وازدادت هذه الحدة بعد التراشق الإعلامي بين زوجته سماح عبد الرحمن القرشي وابنه، بعد اتهام الثاني لها بخطف والده وتعذيبه وإساءة معاملته.

زوجة حلمي بكر طلعته من بيته، وعيشته في شقة لا تليق به وماحدش عارف يتواصل معاه، وبيعذبوه.. ابن الموسيقار الكبير يكشف التفاصيل#كلمة_أخيرة_مع_لميس_الحديدي#لميس_الحديدي pic.twitter.com/yoMww9dF1A — ON (@ONTVEgy) February 26, 2024

مما فاقم من تدهور حالته الصحية بينما نفت الزوجة ما نسب إليها وأنها لم تمنع أحد من زيارة حلمي بكر ونقلته في منزل ريفي للنقاهة.

وبالمثل، وجه هشام، نجل الموسيقار الكبير حلمي بكر والمقيم في الخارج، الاتهامات لزوجة والده بمنع الزيارة عنه والاستيلاء على شقة المهندسين ونقله إلى “كفر صقر” بمحافظة الشرقية وأنها سحبت منه هاتفه النقال من أجل منع التواصل معه، مؤكدا على تدهور حالة والده الصحية.

تسجيل صوتي

وأوضحت الدكتورة نهى الجندي، المحامية والناشطة في مجال الأسرة ” عبر تسجيل صوتي لموقع “صدى البلد” ما قالت إنها عواقب تبادل الاتهامات بين الطرفين، حيث يعرض كل منهما للمسائلة القانونية.

ففي حالة توجيه تهمة الخطف والتعذيب لزوجة حلمي بكر تواجه عقوبات صارمة بالحبس، وإذا وجهت الزوجة اتهاما لابن زوجها بالتشهير بها فيواجه أيضا عقوبات بالحبس أو بالغرامة.

تسجيل صوتي يفجر مفاجآت في تبادل الاتهامات بين زوجة حلمي بكر وابنه pic.twitter.com/mumzNc7XrI — صدى البلد 🇪🇬 (@ElBaladOfficial) February 27, 2024

زوجة حلمي بكر ترد

وردت “سماح عبدالرحمن القرشي”، زوجة الموسيقار حلمي بكر، على الاتهامات التي وجهها إليها نجله هشام، بشأن خطفها لوالده وتعذيبه في الشرقية.

نافية كل ما يتردد وأوضحت “سماح” أن حلمي بكر يقيم برفقتها مع ابنته في مدينة كفر صقر بالشرقية وليس في منطقة ريفية.

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تجاوز الخطر

وذكرت أن أشقائه حاولوا أخذه لكنه رفض الرحيل بدونها، مشيرة إلى أن حلمي بكر كان يرفض الذهاب إلى المستشفى عندما ساءت حالته الصحية في المهندسين.

وأكدت سماح أنها انتقلت به إلى الشرقية لتوفير رعاية أفضل بمساعدة عائلتها بعد أن سرق مدير أعماله أمواله، ولم يكن لديهم الإمكانيات للعلاج في مستشفى خاص.

وقالت إن ابنه هشام كان موجوداً في القاهرة ولم يزره رغم طلب الأخير ذلك، متابعة: “والدك بخير وأمان واحتراما أنك أخو ريهام مش هقول أكتر من كده”.

وردا على سؤال حول المعاملة السيئة والتعذيب قالت: “ما حصلش والأستاذ حلمي قايل في تعقيبه على التعذيب هو أنا عيل صغير؟ فيه ناس بتقول لي أنه مخطوف”.

وحكت زوجة الموسيقار عن طبيعة مشكلته الصحية، قائلة إنه يعاني من “كهربا زيادة في القلب ثم حدثت مشاكل كلوية ومياه على الرئة، وطبيبه المعالج الدكتور محمد سلامة”، واختتمت: “الحمدلله عدينا خط الموت في فترة قصيرة جدا”.

مصطفى كامل يعلق

وبدوره علق الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على حالة الجدل المحيطة بصحة الموسيقار الكبير حلمي بكر، والاتهامات الموجهة لزوجته بخطفه، ومنع الزيارات عنه، معربًا عن حالة الحرج التي يمر بها، والمضايقة التي يتعرض لها.

وقال كامل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «أون»، إنه تعرض للافتراء عدة مرات بسبب دعمه لحلمي بكر، وأنه ابتعد عنه بسبب هذه الاتهامات، مشيرا إلى أنه أنقذه من الموت في وقت سابق.

وحول وضع الموسيقار حلمي بكر حاليًا، أوضح مصطفى كامل أن الوضع معروف منذ 5 سنوات، مشيرًا إلى أن منزله يقع في العمارة المجاورة لمنزل حلمي بكر مباشرةً، وأن علاقتهما منذ عام 1994.

وكان بمثابة أخوه الكبير وصديق عمره وأبوه وأستاذه، وأضاف أن الحملة ضده بخصوص قضية الموسيقار الكبير أن يبعد عنه ويتنحى جانباً.

حلمي بكر اتعامل معاملة مهينة.. الفنانة نادية مصطفى: زوجته لا تسمح لأحد بزيارته وفيه تفاصيل مش هينفع أقولها#كلمة_أخيرة_مع_لميس_الحديدي#لميس_الحديدي pic.twitter.com/UhsQJL2BNs — ON (@ONTVEgy) February 26, 2024

وتابع نقيب المهن الموسيقية أنه اتصل بحلمي بكر منذ شهرين، ولم يتمكن من الوصول إليه، معربًا عن قلقه على حالته الصحية.

وعن وجود رسائل صوتية من الفنانة نادية مصطفى، تشير إلى خطورة حالته وضرورة تحرير محضر بشأنها، علق مصطفى كامل: “نادية مصطفى لديها رسائل صوتية صعبة جدا عن حلمي بكر”.