فتيات ليل.. أول ظهور لقتلة اللواء اليمني حسن العبيدي في مصر (فيديو)

وطن – مثل المتهمون بقتل اللواء والقائد العسكري اليمني “حسن العبيدي”، أمام محكمة جنايات الجيزة، الأحد، حيث أجلت المحكمة محاكمة المتهمين 5 بقتل اللواء العبيدي داخل شقته بفيصل بمحافظة الجيزة المصرية، لجلسة 6 مارس المقبل، لسماع مرافعة دفاع المتهمين.

وكان اللواء العبيدي قتل على يد سيدتين ورجلين داخل شقته في منطقة فيصل ببولاق الدكرور في محافظة الجيزة، بغرض سرقته وإخفاء متعلقاته لدى متهمة خامسة، عقب هتك عرضه بالقوة.

وأعلنت السفارة اليمنية بمصر الشهر الماضي، العثور على مدير إدارة التصنيع العسكري بوزارة الدفاع اللواء حسن بن جلال العبيدي، ميتاً في شقته بمصر.

أول ظهور للمتهمين بقــ ــتــ ــل القائد العسكري أمام الجنــ ــايات.. بكاء وندم pic.twitter.com/m8Rtqf9pjN — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) March 3, 2024

أول ظهور لقتلة اللواء حسن العبيدي

وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام مصرية ورصدته “وطن“، الأحد، المتهمين ومنهم 3 نساء و3 شبان، داخل المحكمة في حالة من الهدوء واللامبالاة.

فيما أشارت مصادر إلى أن قوات الأمن فرضت إجراءات أمنية مشددة بمحيط المحكمة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم.

ومن جانبه طالب مصطفى عيسى، محامي أسرة اللواء حسن العبيدي، المسؤول العسكري اليمني، بتعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه وواحد.

ووصل المتهمون إلى المحكمة في حراسة مشددة، كما حضرت أسرة اللواء العبيدي، في أولى جلسات المحاكمة.

فتيات ليل

ويحاكم المتهمون في قضية قتل اللواء حسن العبيدي، المسؤول العسكري اليمني بمنزله في مصر، مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة بالإكراه، داخل شقة مستأجرة، فضلًا عن حيازة المتهمين أسلحة نارية وبيضاء.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين بمقتل اللواء اليمني العبيدي، داخل مسكنه، في شارع العشرين بمنطقة فيصل، التابعة لقسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

وقال ممثل النيابة خلال الجلسة، إن الجريمة بدأت تفاصيلها يوم 13 فبراير الماضي، حيث كانت المتهمة الأولى إسراء تتنزه على كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

وتصادف مرور المجني عليه بسيارته ثم وقوفه بجوارها حيث تجاذبا أطراف الحديث ونشأت علاقة صداقة بينهما، مؤكدا أن الفتاة استقلت السيارة إلى جواره وتبادلا أرقام الهواتف واتفقا على أن يقوم الضابط اليمني باستضافتها بشقة يمتلكها في منطقة فيصل، على أن تقوم بإحضار فتاة أخرى بصحبتها يوم 15 فبراير.

وتابع ممثل النيابة أن الفتاة وبعد عودتها لمنزلها روت ما حدث لصديقها رمضان (29 عاما) الذي تربطه بها علاقة غير شرعية، واتفقا سويًا على الاستعانة بشقيقتها وتدعى سهير، وكذا المتهم الرابع صديق الأخيرة والمتزوج منها عرفيًا، والتوجه جميعا إلى مسكن الضابط وصعود المتهمتين أولا إلى مسكنه، وعقب ذلك وضع أقراص دوائية مخدرة في كوب من العصير لاحتسائه.

حيث اتفق الجناة على أنه بمجرد أن يفقد الضابط اتزانه يتم صعود المتهمين الآخرين للشقة، والتعدي على المجني عليه وسرقة متعلقاته وما بحوزته من أموال.

مخدر في المشروب وعدة طعنات

وبحسب وسائل إعلام فقد تم العثور على العبيدي مكبل اليدين ومصاباً بعدة طعنات في جسده. وذكرت تقارير أخرى أنه تم العثور عليه مخنوقا. وبحسب ما ورد عثر عليه شقيقه ميتاً عندما ذهب لزيارته.

وبينت تحقيقات النيابة العامة –بحسب وسائل إعلام مصرية – أن امرأتين من المتهمين زارتا الضابط في منزله وخدرتاه بوضع مخدر في مشروب لشل حركته قبل دخول رجلين لشقته ويقتلاه.

وبحسب صحيفة “المصري اليوم” حددت النيابة أدوار المتهمين بالواقعة، إذ إن المتهمتين الثالثة والرابعة وضعتا مخدرا للمجني عليه بمشروب لشل حركته، ليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول لمسكنه وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهما فوثقوه بالحبال «من القدمين واليدين» وأسقطوه أرضًا وتناوبوا على ضربه حتى سقط قتيلا.

واستولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية- بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية). بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه، ولاذوا بها بالفرار.

وذكرت النيابة أن معاينة الجثمان كشفت عن وجود إصابات بالرأس والرقبة ونزيف في الأنف، كما وجد الجثمان مقيداً.