جنرال سعودي سابق يُظهر تصهينه.. طالب قادة حماس بتسليم أنفسهم للاحتلال لهذا السبب

وطن – أثار جنرال سعودي سابق، حالة من الغضب بعدما أظهر تصهينه وحرَّض على المقاومة الفلسطينية، ودعا قادة حركة حماس إلى تسليم أنفسهم.

وطرح اللواء ركن طيار عبدالله غانم القحطاني في منشور عبر منصة إكس، مقترحا اعتبر أنه يمكن أن يوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون، تتمثل في أن يقدم رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ونائبه خليل الحية وقائد حماس في غزة يحيى السنوار وبعض عناصر كتائب القسام، على تسليم أنفسهم لجيش الاحتلال.

وقال الجنرال السعودي، إن إسرائيل يمكن أن تعدم هؤلاء مقابل وقف جرائم الإبادة ضد النساء والأطفال في غزة، زاعمًا أن المجازر الإسرائيلية سببها عملية طوفان الأقصى التي سماها “مؤامرة طوفان الانتقام”.

واعتبر أن هذه العملية خرجت للانتقام لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني في 2020.

أبو هنية وأبو سنوار والحية

لو سلموا أنفسهم لإسرائيل

هل ستوقف إبادتها لشعب غزة البريء؟

لما لا؟.. بضمانة الوسطاء..

ولما لا تعدمهم فوراً إذا كانت ستوقف إعدام نساء وأطفال غزة؟! منذ ضحى 7 أكتوبر 2023م وشعب فلسطين البريء يُقْتل بكافة الأسلحة الإسرائيلية الهجومية الثقيلة المحرم… — عبدالله غانم القحطاني (@Gen_Abdullah1) March 1, 2024

غضب واسع

حديث الجنرال السعودي المتصهين عرَّضه لانتقادات حادة على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما عمد إلى شيطنة المقاومة الفلسطينية والتحريض على قياداتها.

فقال الناشط محمد سليم العيوطي: “عجيب أمرك كأنك تكتب من اللا ووعي فتخلط الأمور ببعضها فمن الذي يسلمهم غذ تطالب بتسليم القيادة السياسية والعسكرية وكتائب القسام للكيان المحتل لتصفيتهم بحجة إنقاذ أهل غزة، ثم تنتقل إلى الدعوة الصريحة لتصفية القيادة السياسية خارج فلسطين وقتلهم وهذا كشف الغطاء عن موقفك”.

عجيب امرك كأنك تكتب من اللا ووعي فتخلط الامور ببعضها فمن الذي يسلمهم اذ تطالب بتسليم القيادة السياسية والعسكرية وكتائب القسام للكيان المحتل لتصفيتهم. بحجة انقاذ اهل غزة.

ثم تنتقل الى الدعوة الصريحة لتصفية القيادة السياسية خارج فلسطين وقتلهم وهذا كشف الغطاء عن ان موقفك👇🏿 — محمد سليم العيوطي (@UiD3hxJjwQGXM7H) March 2, 2024

وقال يعقوب صالح: “حسبنا الله ونعم الوكيل قل خيرا أو أصمت”.

حسبنا الله ونعم الوكيل قل خيرا أو أصمت — يعقوب صالح الحسام (@ZVvjL0qAra59W2U) March 2, 2024

وكتب أبو سلطان: “راي المنبطح”

راي المنبطح — ابو سلطان (@AdelMelat) March 2, 2024

ودون ناشط: “إسرائيل بدأت مشروعها قبل أن يولد بعض ممن اوردت أسماءهم ولكنه الغرض ومرض القلوب الذي جعلك تكتب ما تكتب تذكر كلماتك جيداً فهي لا شك ستعرض عليك يوم لا ينفع مال ولا بنون”.

اسرائيل بدأت مشروعها قبل ان يولد بعض ممن اوردت أسماءهم ولكنه الغرض ومرض القلوب الذي جعلك تكتب ما تكتب تذكر كلماتك جيداً فهي لا شك ستعرض عليك يوم لا ينفع مال ولا بنون — A A (@abduga) March 2, 2024

وقال عمار: “شكلك جنرال متعود على الهرب والاستسلام وتسليم السلاح للعدو، عموما متوقع وما في أي مفاجآت في كلامك.. المفاجأة الوحيدة أو الفضيحة المدوية أنك جنرال لكنك مثل الأطفال ما بتفرق بين القائد السياسي والقائد العسكري”.

شكلك جنرال متعود عالهرب والاستسلام وتسليم السلاح للعدو عموما متوقع ومافي اي مفاجآت في كلامك اامفاجأة الوحيده او الفضيحة المدوية انك جنرال لكنك مثل الاطفال ما بتفرق بين القائد السياسي والقائد العسكري — Ammar 🔻 (@Ammar812812) March 2, 2024

طوفان الأقصى تفضح المتصهينين

يُشار إلى أن عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس في السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي، كانت سببا في الكشف عن الكثير من المتصهينين العرب الذين أظهروا حقدهم وكراهيتهم لحركة حماس.