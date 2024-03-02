أسرار شركة “هلا” المصرية التي رفعت تسعيرة خروج الفلسطينيين من غزة 14 ضعفا

وطن – نشرت شبكة سكاي نيوز، تقريرا عن شركة مصرية تفرض رسوما على الفلسطينيين قدرها 5000 دولار للشخص الواحد للخروج من غزة، وزادت أسعارها 14 ضعفا منذ بدء الحرب.

وقال التقرير: “منذ أسابيع، تعيش أماني وأطفالها الخمسة في خيمة في رفح، المدينة المزدحمة بشكل متزايد على الحدود الجنوبية لغزة، تحت قصف مستمر يرعب الجميع.

تذكر “أماني”: “نحن نموت ببطء ولا أحد يهتم، ولا أحد يشعر بنا. أطفالنا ليس لديهم حياة. المكان ليس نظيفا، ولا يوجد طعام. كل شيء صعب”.

وعبر الحدود، في مصر، يحاول زوجها محمود، جاهدًا ترتيب السماح لهما بالخروج من غزة عبر معبر رفح. ولم ير زوجته أو أطفاله منذ خمسة أشهر. أصغرهم يبلغ من العمر ثلاث سنوات فقط.

تقول أماني: “أتمنى أن أغادر وآخذ أطفالي إلى والدهم.. إنه يحاول التنسيق معنا للوصول إليه، لكن الأمر مكلف”.

وتشير أماني بكلمة “التنسيق” إلى نظام يمكن للفلسطينيين من خلاله دفع ثمن تصريح مغادرة قطاع غزة.

قبل الحرب، كان الفلسطينيون يواجهون الانتظار لأسابيع أو أشهر للسماح لهم بدخول مصر. ومع ذلك، فمن خلال دفع بضع مئات من الدولارات لإحدى الشركات العديدة، يمكنهم ضمان سفرهم في غضون أيام.

وتم تعليق السفر الطبيعي عبر الحدود منذ بداية الحرب. وأصبح التنسيق الآن هو السبيل الوحيد للفلسطينيين الذين لا يحملون جنسية مزدوجة لمغادرة غزة، باستثناء الإخلاء الطبي.

شركة مصرية مسيطرة على “التسفير”

وبينما كان هناك العديد من الشركات التي تقدم التنسيق، الآن هناك شركة واحدة فقط – شركة هلا المصرية.

قبل الحرب، كان من الممكن السفر مع “هلا” مقابل 350 دولارًا. ومع ذلك، منذ بدء الحرب، رفعت هلا أسعارها إلى 5000 دولار للشخص البالغ، أي بزيادة قدرها 14 ضعفًا.

وتأكدت “سكاي نيوز” من هذا السعر من خلال التأكد من روايات عشرات المصادر، بما في ذلك أحد موظفي “هلا”، بالإضافة إلى قوائم الأسعار المنشورة عبر الإنترنت.

وكانت أماني وزوجها يملكان مشروعاً تجارياً مربحاً في مدينة غزة قبل الحرب. أما الآن فلم يعد سوى ركام، وتقول: “لقد طلبوا 5000 دولار للشخص البالغ و2500 دولار للطفل. كيف يمكننا توفير ذلك؟”.

فيما قال أحد وكلاء التنسيق السابقين لقناة سكاي نيوز، إنه ترك الصناعة بسبب ارتفاع أسعار “هلا”، ويضيف: “أرفض المشاركة في جريمة هذه الأسعار والابتزاز”.

هلا يمكن أن تجني مليون دولار في اليوم. رسميًا، تسمح مصر فقط بخروج الرعايا الأجانب والجرحى الذين تم إجلاؤهم. لكن في الأسابيع الأخيرة، غالبية الذين حصلوا على إذن بمغادرة غزة فعلوا ذلك عبر “هلا” (56%).

ففي 27 فبراير، على سبيل المثال، تم تسجيل 246 شخصًا للسفر مع “هلا”، مقارنة بـ 40 شخصًا تم إجلاؤهم طبيًا و123 مواطنًا أجنبيًا.

وتضمنت قائمة سفر “هلا” لذلك اليوم، 48 طفلاً و198 شخصًا بالغًا، ستة منهم مواطنون مصريون. واستنادًا إلى أجور شركة “هلا”، فهذا يعني أن الشركة كان بإمكانها تحقيق 1,083,900 دولار في يوم واحد فقط.

من غير المعروف بالضبط مقدار ما حققته الشركة في الأيام الأخرى – فهذه هي المرة الوحيدة التي تتضمن فيها قائمة سفرهم جنسيات الركاب، ويدفع المصريون أجرة أقل بكثير. لكن حجم الركاب ظل ثابتا منذ أسابيع.

كيف تعمل “هلا”

تحدثت سكاي نيوز إلى أكثر من 70 فلسطينيًا لفهم كيف تستطيع شركة “هلا” العمل، وكيف تؤثر أسعارها على الفلسطينيين في وقت يائس فيه الكثير من الهروب خوفًا من الاجتياح الإسرائيلي المحتمل لرفح.

تشمل مصادر الشبكة البريطانية، 30 شخصًا سافروا مع “هلا” منذ بدء الحرب، أو قاموا شخصيًا بترتيب السفر لشخص ما.

لا تترك “هلا” سوى القليل من أثر الورق. والشركة غير مسجلة على موقع وزارة الآثار والسياحة، حيث يتعين على الشركات المصرية العاملة في مجال السفر عبر الحدود القيام بذلك. وجودها الوحيد على الإنترنت هو صفحتان على الفيسبوك ونموذج جوجل.

قال جميع من أجريت معهم مقابلات إن الدفع يجب أن يتم نقدًا، ولم يتم تزويد أي منهم بإيصال. لقد حصلوا فقط على تذكرة تحمل أسمائهم، ولكن لم تكن هناك معلومات حول المبلغ المدفوع.

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وعلى الرغم من سهولة العثور على قوائم الأسعار على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن “هلا” لم تقدم أيًا منها رسميًا.

يقول أحد الرجال الذين نظموا رحلات لعائلته: “إنهم لن يعلنوا الأسعار رسمياً، فهم لا يريدون الحرارة.. الناس يستفسرون فقط في المكتب وينشرون الكلمة.”

وينتشر الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى صفحات فيسبوك وقنوات تيليجرام التي تضم عشرات أو مئات الآلاف من المتابعين.

وقال أحد موظفي “هلا” لشبكة سكاي نيوز إن أفضل طريقة للتسجيل ودفع تكاليف السفر مع الشركة هي إرسال أحد الأقارب إلى مكتبهم الرئيسي في القاهرة.

وقال الموظف إن الناس يمكنهم أيضًا الدفع عن طريق التحويل النقدي عبر الهاتف المحمول.

يقع المكتب الرئيسي لشركة “هلا” في المقر الرئيسي لشركتها الأم، مجموعة أورجاني، في منطقة مدينة نصر بالقاهرة. وقال مصدر زار المكتب: “المبنى بأكمله يخضع لحراسة أمنية مشددة.. إنها رائعة جدًا.”

وقالت مصادر متعددة إنه كان هناك في كثير من الأحيان مئات أو آلاف الأشخاص يصطفون في الخارج. وقال اثنان لقناة سكاي نيوز إنهما أُجبرا على دفع وديعة غير قابلة للاسترداد بقيمة 1000 دولار لمجرد الدخول إلى المبنى.

تُظهر مقاطع الفيديو التي تم التحقق منها بواسطة قوائم الانتظار في 20 فبراير. وتمكنت سكاي نيوز من تحديد الموقع الجغرافي لمقاطع الفيديو لأحد الشوارع خارج مقر مجموعة أورجاني بمدينة نصر، مما يؤكد موقعها. وبمجرد تسليم الأموال، ينتظر الركاب لمعرفة ما إذا تم قبولهم للسفر.

وتقول تانيا هاري، المديرة التنفيذية لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “جيشا”: “ما نفهمه هو أن مصر وإسرائيل يتم التنسيق بينهما بشكل وثيق للغاية بشأن من يمكنه الخروج عبر المعبر، لذا، سيكون من المفاجئ بالنسبة لي أن تكون قوائم هلا محمية من التدقيق الإسرائيلي”.

بمجرد الموافقة على أسمائهم، يتم إصدار تذكرة سفر للعملاء والانتظار حتى تظهر أسمائهم في قائمة السفر.

تبدو الحرب في غزة وكأنها عالم بعيد. لكن التكلفة الباهظة للهروب من الصراع محسوسة أيضًا.تقول هند الفلسطينية، وهي أم لطفلين: “لقد صدمنا حقًا بالأسعار.. إنهم خارج قدرتنا تمامًا.”

تحاول هند وزوجها أحمد جمع 48.163 جنيهًا إسترلينيًا من خلال التمويل الجماعي لدفع تكاليف سفر تسعة أفراد من عائلة أحمد، بما في ذلك والديه، مع “هلا”.

انتقل الزوجان من غزة إلى ويلز قبل وقت قصير من الحرب، حتى يتمكن أحمد من الحصول على وظيفة طبيب في هيئة الخدمات الصحية الوطنية. بقي والداه في غزة.

وكان ابنهما قصي البالغ من العمر ثلاث سنوات يتساءل متى يمكنه التحدث إلى أجداده مرة أخرى.

لم تتح الفرصة لوالدي هند وأحمد للقاء حفيدتهما فريدة البالغة من العمر خمسة أشهر، والتي ولدت بعد انتقال الزوجين.

تقول هند إنه خلال مكالمة فيديو مع أجداده في وقت مبكر من الحرب، سمع قصي صوت القصف في الخلفية وسأله ما هذا. تقول هند: “أول شيء خطر في ذهني، قلت إنه بركان، والآن كلما سمع صوتا عاليا أو صفعا أو أي شيء يقول هذا بركان”.

وأضافت: “أتساءل، لو كانت هناك أم في مكاني، ماذا ستشعر؟ لأنني في بعض الأحيان أجد أنني لا أستطيع معالجة ما أشعر به وما أعيشه.”

أسعار ليست في متناول أحد

وأسعار “هلا” الحالية لن تكون في متناول معظم سكان غزة في الأوقات العادية. لكن الرواتب لم تُدفع منذ أشهر، وفقد الكثيرون منازلهم، والتضخم متفشٍ.

يقول أحمد: “في السابق، إذا أعطينا شخصًا ما 100 دولار، فيمكن أن ندعمه لمدة أسبوع أو أسبوعين.. سوف يغطي يومًا واحدًا فقط الآن.”

وتقول هند: “ما زلنا بعيدين عن هدفنا.. ما جمعناه حتى الآن لا يكفي لإخراج شخص واحد”.

يحاول مئات الفلسطينيين مثل هند وأحمد جمع الأموال من خلال منصات مثل GoFundMe وJustGiving.

وقال باحث من سيناء، مطلع على الحدود بين مصر وغزة: “بالنسبة لهؤلاء الناس في غزة المحرومين من كل شيء، فإن هلا هي بمثابة سترة نجاة في البحر”.