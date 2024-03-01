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قائد مركبة يلاحق سيارة فتاة في الكويت دون أي رادع أخلاقي وغضب واسع (فيديو)

بقلم
قائد مركبة يتعمد الاصطدام وملاحقة سيارة فتاة في الكويت

وطن – أثار مقطع فيديو ضجةً كبيرة في الكويت، بعدما ظهر فيه قائد مركبة يتعمد الاصطدام وملاحقة سيارة فتاة في الشارع دون أي رادع أخلاقي.

وذكرت صحيفة “المجلس” الكويتية، عبر منصة إكس، أنّ قائد المركبة قادَ سيارته بإجرام “بدون لوحات”، متعمداً ملاحقة سيارة فتاة في أحد الشوارع بالكويت، والإصطدام بها، دون أي رادع أخلاقي .

وقد عبّر مغرّدون عن استيائهم من تصرف سائق المركبة. مطالبين بإلقاء القبض عليه ومحاسبته على فعلته.

وتعليقاً على الحادثة قال مغرد “من آمن العقوبة أساء الأدب. لما تكون في عقوبة مجزيه ورادعه محد يتجرأ من هالأشكال يسوي هالأفعال”.

وكتب آخر: “المفروض تنسحب أي سيارة بدون لوحات حتى لو كان حاطهم على الطبلون.”

بينما رآى مغرد ثالث أنّ “المفروض وزير الداخليه يتدخل شخصيا ويخليه عبره لمن لا يعتبر.”

في سياقٍ آخر، تداول كويتيون فيديو صادم لفتاة ظهرت أثناء مسيرة احتفال بالعيد الوطني الكويتي ـ يوم الأحد الماضي 25 فبراير ـ في منطقة “الفحيحيل”، وهي تقوم بأفعال فاضحة باليد وارتكاب مخالفة مرورية بالوقوف على طرف المركبة.

وأثارت الفتاة، التي ما تزال هويتها مجهولة حتى الآن، غضبًا لدى الرأي العام الكويتي الذي رأى بأنها “نسخة مشوهة من الاحتفالات الوطنية”، نظرًا لطريقتها في الرقص على الطريق العام والملابس الجريئة التي كانت ترتديها.

وطالب النشطاء في منصات التواصل الاجتماعي الجهات المسؤولة بالتحقيق في الفيديو. وضبط الفتاة تمهيدًا لمحاسبتها بتهمة “مخالفة قوانين الآداب العامة” في بلدٍ ما يزال يحتفظ بخصوصيته.

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