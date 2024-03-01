القصة الكاملة.. ابتزاز جنسي يدفع طالبة العريش لإنهاء حياتها داخل دورة مياه

وطن – تصدر هاشتاج “حق طالبة العريش” تريند مصر على منصة “إكس”، بعد انتشار حكاية الطالبة نيرة الزغبي، طالبة بكلية طب بيطري جامعة العريش، التي أقدمت على إنهاء حياتها بتناول حبة الغلة، بسبب تنمر وابتزاز تعرضت له من قبل بعض زملائها بالجامعة، وأثارت مأساتها غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بصورة مسربة التقطت للطالبة نيرة خلسة في “دورة المياه” أثناء إقدامها على الإنتحار بعد أن تعرضت لتهديدات وابتزاز من زملاء في كلية الطب البيطري حيث تدرس بنشر صور خاصة التقطت لها خلسة في “دورة المياه”، مما أثار موجة من الغضب والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويوم الأحد الماضي لقيت الطالبة (نيرة ص. ز) بجامعة العريش، مصرعها نتيجة تناولها مادة مجهولة، ونُقلت إلى مستشفى العريش العام. وتم إخطار جهات التحقيق بالواقعة للكشف عن الملابسات وتحديد أسباب الوفاة من خلال الطب الشرعي.

وكانت الفتاة التي تبلغ من العمر 18 عاما تعرضت للتنمر والابتزاز الجنسي من قبل زميل وزميلة لها في الجامعة، لم تتمكن من منع ذلك الابتزاز الذي أراد زملاؤها ممارسته عليها، فما كان منها إلا أن اتخذت قرارا بالتخلص من حياتها إثر الضغط النفسي الشديد الذي تعرضت له.

وكشف موقع “فيتو” المصري أن خلافاً حدث بين نيرة وإحدى زميلاتها في جامعة العريش “ش”، التي قررت بالتعاون مع زميل آخر “ط”، أن يوقعا نيرة في شرك لابتزازها،

رغبة بالانتقام

وتبنى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، رواية تزعم حدوث مشادة بين الطالبة نيرة وإحدى صديقاتها، فالتقطت لها الأخيرة صورة مخلة، ثم أرسلتها لطلاب ذكور وبدؤوا في ابتزاز الطالبة نيرة، والتي لم تتحمل الضغوط وأقدمت على الانتحار، كما تزعم رواية أخرى إلى حصول زميلتها على الصورة الخاصة من هاتف الطالبة نيرة.

وبذلك تكون الزميلة المذكورة قد حققت رغبتها في الانتقام، وبدأت خطة التنمر التي حكاها زملاء نيرة، حيث قامت الزميلة بالتقاط صورة لـ “نيرة”، داخل حمام سكن الطالبات بالجامعة، وكان آخر ما كتبته نيرة على صفحة غلافها بالفيس بوك: “ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين”.

وحكى زملاء نيرة الذين رفضوا ذكر أسمائهم حتى لا يتعرضوا للعقاب من قبل الجامعة، أن زميلة نيرة استغلت الصورة التي التقطتها لنيرة، وأرادت الانتقام منها هي وزميلها الآخر صاحب الخطة، وقاما بالتنمر على نيرة ومارسا عليها الابتزاز، حيث تعرضت لضغط نفسي شديد.

ووفق المصدر أكد زملاء نيرة الزغبي أنها ذهبت لأحد المسئولين بجامعة العريش لتحكي له ما تمت ممارسته عليها من تنمر وابتزاز من قبل زميليها، لكنها لم تلق أذان صاغية لمشكلتها، لم تتمكن نيرة من التعايش مع الضغط النفسي الشديد الذي تعرضت له، فقررت أن تنهي آلامها وتنمرهم بإنهاء حياتها، وابتلعت حبة الغلة، ورحلت عن الحياة”.

التحقيق مع زملائها

وفيما اتهمت أسرة نيرة طلبة من زملائها في الكلية بقتلها عن طريق وضع مادة سامة في مشروب كانت تتناوله للإفطار بعد يوم صامته تطوعا، بدأت جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع 8 أشخاص في الواقعة التي هزت المجتمع المصري خلال الأيام الماضي لسؤالهم حول ملابسات وظروف ما حصل.

فيما صدر قرار بوقف والد شروق (رائد شرطة) عن العمل إلى حين انتهاء التحقيقات.

ويخضع 8 أشخاص للتحقيق من بينهم الطالبة شروق أحمد و5 من زملاء المتوفاة ومشرفة المدينة الجامعية وأحد أصدقاء الطالبة المنتحرة نيرة صلاح.

وشيع أهل قرية ميت طريف طالبة جامعة العريش، ووصفوها بأنها “فقيدة الشباب عروس الجنة الدكتورة نيرة صلاح الزغبي”، وسيطرت حالة من الحزن على القرية.

ونيرة صلاح الزغبي، من مواليد 2005، ولدت في ميت طريف، مركز دكرنس، بمحافظة الدقهلية، التحقت بالمراحل التعليمية المختلفة حتى التحقت بكلية الطب البيطري بجامعة العريش، وتبلغ من العمر 19 سنة.