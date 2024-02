رسالة مؤثرة من مغن بريطاني شهير للعسكري الأمريكي الذي أحرق نفسه تضامنا مع غزة

وطن – وجَّه المغني البريطاني روجر ووترز، مؤسس فرقة الروك العالمية “بينك فلويد”، رسالة مؤثرة للعسكري الأمريكي آرون بوشنيل، الذي أحرق نفسه أمام سفارة تل أبيب بواشنطن، تضامنًا مع غزة.

وكان بوشنيل قد توجَّه نحو السفارة الإسرائيلية في واشنطن، ولدى وصوله سكب بنزيناً على رأسه وأضرم النار في نفسه وهو يصرخ: “الحرية لفلسطين”، مراراً وتكراراً حتى توقف عن التنفس، لتعلن شرطة واشنطن لاحقاً مفارقته الحياة.

ونشر المغني البريطاني ووترز مقطع فيديو، يظهر لحظات إحراق بوشنيل نفسه أمام سفارة تل أبيب. وكتب ووترز معلقاً على الفيديو: “آرون بوشنيل.. بطل كل الأمريكيين”.

وأضاف: “يراودني حلم ليلة بعد أخرى، ويقودني إلى الجنون، لا يمكننا شطب مشهده الأخير، لننتبه للحلم”.

Aaron Bushnell

All American Hero.

“Night after night going round and round my brain, his dream is driving me insane, we cannot just write off his final scene, take heed of the dream.”https://t.co/uN3sAbH8U6 pic.twitter.com/ixUA9HT4XH

