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رسالة مؤثرة من مغن بريطاني شهير للعسكري الأمريكي الذي أحرق نفسه تضامنا مع غزة

بقلم
آرون بوشنيل

وطن – وجَّه المغني البريطاني روجر ووترز، مؤسس فرقة الروك العالمية “بينك فلويد”، رسالة مؤثرة للعسكري الأمريكي آرون بوشنيل، الذي أحرق نفسه أمام سفارة تل أبيب بواشنطن، تضامنًا مع غزة.

وكان بوشنيل قد توجَّه نحو السفارة الإسرائيلية في واشنطن، ولدى وصوله سكب بنزيناً على رأسه وأضرم النار في نفسه وهو يصرخ: “الحرية لفلسطين”، مراراً وتكراراً حتى توقف عن التنفس، لتعلن شرطة واشنطن لاحقاً مفارقته الحياة.

ونشر المغني البريطاني ووترز مقطع فيديو، يظهر لحظات إحراق بوشنيل نفسه أمام سفارة تل أبيب. وكتب ووترز معلقاً على الفيديو: “آرون بوشنيل.. بطل كل الأمريكيين”.

وأضاف: “يراودني حلم ليلة بعد أخرى، ويقودني إلى الجنون، لا يمكننا شطب مشهده الأخير، لننتبه للحلم”.

عسكري أمريكي يحرق نفسه تضامنا مع غزة

وكانت شرطة واشنطن، قد أعلنت وفاة العسكري الأمريكي الذي أضرم النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية “تنديداً بالإبادة الجماعية” في غزة.

وقالت إدارة شرطة العاصمة الأمريكية، في بيان، إن العسكري في القوات الجوية الأمريكية آرون بوشنل (25 عاماً)، فارق الحياة بعد إضرامه النار في نفسه.

روجر ووترز
المغني البريطاني روجر ووترز

قبيل إضرامه النار في نفسه، قال العسكري الأمريكي أمام السفارة: “سأنظم احتجاجاً عنيفاً للغاية الآن، لكن احتجاجي ليس كبيراً بالمقارنة مع ما يعيشه الفلسطينيون على أيدي محتليهم”.

كما أظهرت المشاهد أحد أفراد شرطة السفارة وهو يقول لبوشنل: “هل يمكنني مساعدتك؟”، و”استلقِ على الأرض”، فيما يقول الشرطي الآخر: “نحتاج إلى مطفأة حريق وليس مسدساً”.

من هو العسكري الأمريكي بوشنل؟

وبوشنل البالغ 25 عاماً، حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة البرمجيات من جامعة “ويسترن جوفرنرز” بولاية يوتا الأمريكية.

درس بوشنل أيضاً علوم الحاسوب ثم حصل على شهادة CompTIA Security+ للأمن السيبراني في سبتمبر/أيلول ،2020 من جامعة ميريلاند.

ويذكر الحساب الشخصي لبوشنل على موقع LinkedIn مشاركته في تلقي تدريب أساسي وفني بالقوات الجوية الأمريكية لمدة سبعة أشهر، ومراقبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لمدة عامين.

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