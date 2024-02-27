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مات حرقا لأجل غزة.. وفاة الجندي الأمريكي تشعل واشنطن وتربك سفارة إسرائيل (فيديو)

بقلم
مات حرقا لأجل غزة.. وفاة الجندي الأمريكي تشعل واشنطن وتربك سفارة إسرائيل

وطن – شهد محيط سفارة إسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن تصاعداً للاحتجاجات الشعبية بعد خطوة إحراق الجندي الأمريكي لنفسه أمام بوابتها، احتجاجاً على الجرائم الإسرائيلية الوحشية بقطاع غزة المحاصر وفي خطوة احتجاجية لافتة لوقف الحرب.

وقبل الإقدام على عمليته بقليل قال الجندي الأمريكي “آرون بوشنيل” البالغ من العمر 25 عاماً وكان يرتدي الزي العسكري في تسجيل مصور بثه على الهواء مباشرة عبر الإنترنت: “لن أكون متواطئا بعد الآن في الإبادة الجماعية”.

وسكب بوشنيل على نفسه سائلا شفافا وأضرم النار في جسده وهو يصرخ “فلسطين حرة” مرارا وتكرارا. فيما أكد متحدث باسم القوات الجوية الأمريكية أن الواقعة تتعلق بعنصر تابع للقوات الجوية في الخدمة الفعلية.

آرون بوشنيل يلهم المحتجين في واشنطن

وظهر المئات من المحتجين وهم يحملون الشموع أمام السفارة الإسرائيلية تأبيناً للجندي الأميركي آرون بوشنيل، ونحو 30 ألف فلسطيني استشهدوا في الحرب الإسرائيلية الوحشية ضد قطاع غزة.

وحمل متظاهرون بعض الشموع والورود حداداً على روح بوشنيل، وكتب عشرات المشاركين كلمات تأبين، منها: “آرون، تضحيتك سيكون لها تقدير، وشجاعتك وقوتك ستظل في قلوبنا، فأنت تحمل أفضل ما في الإنسانية، واسترح في سلام أيها البطل”.

كما كتب أحد المشاركين باللغة العربية: “رحمك الله يا بطل وأدخلك جنات النعيم” ورفع مشاركون لافتات أخرى لأجل غزة وفلسطين جاء فيها: “آخر كلماته كانت فلسطين حرة، وآرون بوشنيل جندي أميركي قتل نفسه بسبب الوحشية الإسرائيلية، كلنا سنتذكرك”.

وأكد محتجون أن الجندي الذي قام بهذه الخطوة الجريئة قام بذلك ليشهد الجميع فظاعة النيران وبشاعتها وهي تلتهم البشر، خشية أن يستمر العالم في تجاهل حقيقة ما تفعله قنابل أمريكية بأجساد عشرات الآلاف من الأطفال والنساء.

وذكر متظاهر آخر وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية: “ما زلنا نشهد أعمال عنف لا تطاق، ونحن غاضبون لأن المطالبة بالعدالة والعيش الكريم للشعب الفلسطيني لا تزال تقابل باللامبالاة، أو العداء الصريح من قبل أولئك الذين لديهم القدرة على العداء، ومن قبل أولئك الذين لديهم القدرة على إحداث فرق”.

ولطالما كانت السفارة الإسرائيلية بأمريكا هدفا للاحتجاجات المستمرة ضد الحرب على غزة، التي أدت إلى اندلاع مظاهرات حاشدة مؤيدة للفلسطينيين بالولايات المتحدة وأنحاء كثيرة من العالم.

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