الطيار الأمريكي الذي أحرق نفسه تضامنا مع غزة.. ما علاقته بأنفاق حماس؟ (تفاصيل خطيرة)

وطن – تواصل قصة الطيار الأمريكي آرون بوشنل، الذي أشعل النار في نفسه أمام سفارة إسرائيل في واشنطن تضامنًا مع غزة، تصدُّر الرأي العام، وسط توالي الكشف عن مفاجآت في هذه القضية.

وكشف صديق مقرب من الطيار الأمريكي، أن آرون بوشنيل ادعى أن لديه معلومات سرية عن القوات الأمريكية التي تقاتل في أنفاق حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في غزة، قبل ساعات فقط من إشعال النار في نفسه احتجاجاً على حرب غزة.

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، فإنّ بوشنل البالغ من العمر 25 عاماً، قال في اتصال بصديقه ليلة 24 فبراير/شباط، إنه حصل على تصريح سري للغاية، لبيانات الاستخبارات العسكرية في الولايات المتحدة.

وذكر صديق الطيار الأمريكي: “أخبرني يوم السبت أن لدينا قوات في تلك الأنفاق، وأن جنوداً أمريكيين يشاركون في عمليات القتل.. وظيفته الفعلية تنطوي على التعامل مع البيانات الاستخباراتية، وبعض ما كان يتعامل معه كان له علاقة بالصراع الإسرائيلي في غزة”.

وتابع: “أحد الأشياء التي أخبرني بها هو أن ما مرَّ على مكتبه هو أن الجيش الأمريكي متورط في عمليات الإبادة الجماعية الجارية في فلسطين”، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على غزة.

