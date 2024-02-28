الطيار الأمريكي الذي أحرق نفسه تضامنا مع غزة.. ما علاقته بأنفاق حماس؟ (تفاصيل خطيرة)

وطن – تواصل قصة الطيار الأمريكي آرون بوشنل، الذي أشعل النار في نفسه أمام سفارة إسرائيل في واشنطن تضامنًا مع غزة، تصدُّر الرأي العام، وسط توالي الكشف عن مفاجآت في هذه القضية.

وكشف صديق مقرب من الطيار الأمريكي، أن آرون بوشنيل ادعى أن لديه معلومات سرية عن القوات الأمريكية التي تقاتل في أنفاق حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في غزة، قبل ساعات فقط من إشعال النار في نفسه احتجاجاً على حرب غزة.

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، فإنّ بوشنل البالغ من العمر 25 عاماً، قال في اتصال بصديقه ليلة 24 فبراير/شباط، إنه حصل على تصريح سري للغاية، لبيانات الاستخبارات العسكرية في الولايات المتحدة.

وذكر صديق الطيار الأمريكي: “أخبرني يوم السبت أن لدينا قوات في تلك الأنفاق، وأن جنوداً أمريكيين يشاركون في عمليات القتل.. وظيفته الفعلية تنطوي على التعامل مع البيانات الاستخباراتية، وبعض ما كان يتعامل معه كان له علاقة بالصراع الإسرائيلي في غزة”.

وتابع: “أحد الأشياء التي أخبرني بها هو أن ما مرَّ على مكتبه هو أن الجيش الأمريكي متورط في عمليات الإبادة الجماعية الجارية في فلسطين”، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على غزة.

A man sets himself on fire outside Israeli embassy in DC pic.twitter.com/8tkZJ2Rkhn — Cedar News (@cedar_news) February 25, 2024

وزاد قائلا: “أخبرني أن لدينا قوات على الأرض، وأنها تقتل أعداداً كبيرة من الفلسطينيين”، وأوضح صديق الطيار الأمريكي، أنه فوجئ لأن بوشنل لم ينتهك تصريحه العسكري من قبل.

وأوضح أن صديقه حصل على تصريحٍ أمني منذ أربع سنوات، وقال: “هذه على حد علمي هي المرة الوحيدة التي خرق فيها البروتوكول وأفشى معلوماتٍ لا ينبغي أن يفصح عنها”.

استبعاد فكرة الانتحار

وقال صديق الطيار الأمريكي، أنه يستبعد أن هذا المسيحي المتدين قد ينتحر، خاصةً أن صديقه الطيار أخبره في وقتٍ سابق بأنه ضد هذا الفعل.

وأضاف أنه عندما علم بواقعة انتحار صديقه، التي بُثَّت على الهواء مباشرةً “كان رد فعله الأوَّلي هو أن ذلك لا يمكن أن يكون حقيقياً”.

وكان بوشنيل قد توجَّه نحو السفارة الإسرائيلية في واشنطن، ولدى وصوله سكب بنزيناً على رأسه وأضرم النار في نفسه وهو يصرخ: “الحرية لفلسطين”، مراراً وتكراراً حتى توقف عن التنفس، لتعلن شرطة واشنطن لاحقاً مفارقته الحياة.

الحقارة الاسرائيلية في دمهم، وبينما كان الناس يندفعون لمحاولة إنقاذ حياته، حمل أحد عملاء السفارة الإسرائيلية مسدسًا مثبتًا على آرون بوشنيل بعد أن أحرق نفسه.

https://t.co/muaGwzsGnw — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) February 26, 2024

عسكري أمريكي يحرق نفسه تضامنا مع غزة

وكانت شرطة واشنطن، قد أعلنت وفاة العسكري الأمريكي الذي أضرم النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية “تنديداً بالإبادة الجماعية” في غزة.

وقالت إدارة شرطة العاصمة الأمريكية، في بيان، إن العسكري في القوات الجوية الأمريكية آرون بوشنل (25 عاماً)، فارق الحياة بعد إضرامه النار في نفسه.

قبيل إضرامه النار في نفسه، قال العسكري الأمريكي أمام السفارة: “سأنظم احتجاجاً عنيفاً للغاية الآن، لكن احتجاجي ليس كبيراً بالمقارنة مع ما يعيشه الفلسطينيون على أيدي محتليهم”.

كما أظهرت المشاهد أحد أفراد شرطة السفارة وهو يقول لبوشنل: “هل يمكنني مساعدتك؟”، و”استلقِ على الأرض”، فيما يقول الشرطي الآخر: “نحتاج إلى مطفأة حريق وليس مسدساً”.