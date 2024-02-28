أعجزه عن الوقوف.. تفاصيل مرض خطير أصاب بيومي فؤاد في الإمارات (فيديو)

وطن – ضمن حديثه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها “صاحبة السعادة”، كشف الفنان الكوميدي بيومي فؤاد تفاصيل مرض خطير أصابه أثناء تواجده في الإمارات وأثر عليه بشكل كبير، لدرجة أنه كان عاجزا عن الوقوف على قدميه لدقيقتين متصلتين.

وقال بيومي فؤاد في الحلقة التي بُثت، أمس الثلاثاء، على فضائية “دي إم سي”، إن ذلك حدث أثناء تواجده في الإمارات ولذلك ظهر في عزاء زوجة الفنان خالد زكي وهو يتكئ على عكاز.

بيومي فؤاد يكشف تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة

وعن تفاصيل هذا المرض أوضح الفنان المصري ـ الذي لاقى هجوما عنيفا خلال الفترة الماضية لمشاركته بموسم الرياض رغم العدوان الإسرائيلي على غزة ـ أن طبيبه شرح له ما يحدث هناك قناة في آخر ظهره هى التي تسمح بمرور الدم للأطراف وإلى القدم.

وتابع بيومي فؤاد “لكن طول ما أنا واقف القناة دي بتفضل تضيق ويحصل تنميل في رجلي”.

وعن أثر ذلك عليه وعلى عمله صرح لإسعاد يونس:””رجلي بتوجعني من الوقفة البسيطة، في مشاهد كنت بقف 7 دقائق أثناء التصوير، لكن بيحصلي تنميل في عصب رجلي، وبعد كدا مبقتش أقدر أقف دقيقتين على بعض ولازم أقعد على الكرسي، بمجرد أقعد الدنيا بتختلف تماما.”

وكشف بيومي فؤاد ضمن حديثه عن موقف صعب حدث له أثناء عرض خاص لأحد أفلامه بسبب هذا المرض.

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وقال:”قعدت على الأرض، لأن الوقفة والماشي كانوا عاملين ليا مشاكل كبيرة في رجلي، وجهزت تقارير طبية عشان أسافر ألمانيا لكن معرفتش عشان كانت عندي تصوير وأعمال كتيرة لازم تخلص”.

جدير بالذكر أن السباق الرمضاني الحالي يشارك فيه بيومي فؤاد عبر مسلسل “الكبير أوي 8”.

وفي نوفمبر الماضي، واجه الممثل المصري الشهير حملة انتقادات شديدة على السوشيال ميديا بعد تصريحات له خلال فعاليات موسم الرياض يلوم فيها زميله الفنان محمد سلام، والذي كان قد اعتذر عن عدم المشاركة في المهرجان الترفيهي السعودي تضامنا مع سكان قطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي.