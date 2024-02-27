الرئيسية » حياتنا » جورجينا ورونالدو عاريين بعد حركته البذيئة التي استفزت السعوديين! (صورة)

جورجينا ورونالدو عاريين بعد حركته البذيئة التي استفزت السعوديين! (صورة)

بقلم

وطن – نشرت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز شريكة لاعب نادي النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورة مثيرة من داخل الجيم بعد ساعاتٍ قليلة على أزمته الجديدة التي أثارت ضجةً في الأوساط السعودية إثرَ قيامه بحركة بذيئة بعد مباراة النصر والشباب.

وشاركت جورجينا صورتها ورونالدو في الجيم، حيث بدا “الدون” عارياً إلا من “شورت” بينما كانت هي ترتدي ملابس رياضية مكشوفة.

جورجينا ورونالدو في الجيم
جورجينا ورونالدو في الجيم

وجاء نشر الصورة من جانب جورجينا بعد الضجة الكبيرة التي أثارها رونالدو، بسبب تصرفه المشين، في مباراة فريقه الأخيرة أمام الشباب يوم الأحد، التي انتهت بفوز العالمي (3-2).

جاء ذلك خلال مباراة جمعت الفريقين لحساب المرحلة الـ21 من الدوري السعودي، حيث سجل تاليسكا الهدف الثالث والفوز للنصر ثلاثة أهداف لهدفين، حيث أحرز الهدف القاتل في الدقيقة 86.

وبعد الهدف توجه رونالدو إلى جمهور الشباب واحتفل أمامهم بحركة غير أخلاقية.

وأثار احتفال رونالدو غضب جماهير نادي الشباب التي أطقت صافرات وصيحات استهجان ضد رونالدو، إلا أن النجم البرتغالي عاد واستفز جماهير الشباب بعد نهاية المباراة واحتفل مجددا أمامهم بـ”حركة خارجة”.

وأثيرت حالة من الجدل والغضب، إزاء تصرف كريستيانو رونالدو الذي وصف بأنه غير لائق، وسط مطالب واسعة بمعاقبته.

وبحسب مصادر صحفية، فإن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي، تتجه لإيقاف كريستيانو مباراتين، بالإضافة إلى تغريمه ماليا بسبب سلوكه غير الرياضي.

حركة غير أخلاقية لجماهير الهلال 

وهذه الواقعة ليست الأولى التي يستفز فيها رونالدو مشجعي الفريق المنافس منذ انضمامه للنصر، فقد أثار جدلا واسعا عندما قام بحركة غير أخلاقية لجماهير الهلال قبل أسابيع.

وحينها عقب نهاية مباراة النصر والهلال قام أحد المشجعين برمي “شال” يحمل شعار الهلال على رونالدو في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس.

والتقط رونالدو “الشال” وظهر وهو يوجه “حركة خارجة” إلى جماهير الهلال من خلال وضعه “الشال” في “سرواله” قبل أن يلقيه على الأرض.

قد يعجبك أيضاً

فيديو صادم من سوريا لتعذيب فتاتين بشكل وحشي بداعي الشرف

فيديو صادم من سوريا لتعذيب فتاتين بشكل وحشي بداعي الشرف (شاهد)

"قتلى وأشلاء".. حدث أمني صعب في غزة ومناشدة للإسرائيليين بالدعاء للجنود

“قتلى وأشلاء”.. حدث أمني صعب في غزة ومناشدة للإسرائيليين بالدعاء للجنود (فيديو)

"إدارة فاشلة من اختصاص الجنرالات".. صحفي مصري يرد على المقارنات بين مصر وتركيا

“إدارة فاشلة من اختصاص الجنرالات”.. صحفي مصري يرد على المقارنات بين مصر وتركيا

جورجينا ورونالدو عاريين بعد حركته البذيئة التي استفزت السعوديين! (صورة)

سياسي مصري يفتح النار على إدارة قناة مصرية بإسطنبول ويحذر موظفيها من أيمن نور

سياسي مصري يفتح النار على إدارة قناة مصرية بإسطنبول ويحذر موظفيها من أيمن نور!

وزارة الداخلية السعودية تعلن تصفية 7 معتقلين

سلطات محمد بن سلمان تعلن تصفية 7 معتقلين في السعودية بذرائع “الإرهاب”

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior