جورجينا ورونالدو عاريين بعد حركته البذيئة التي استفزت السعوديين! (صورة)

وطن – نشرت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز شريكة لاعب نادي النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورة مثيرة من داخل الجيم بعد ساعاتٍ قليلة على أزمته الجديدة التي أثارت ضجةً في الأوساط السعودية إثرَ قيامه بحركة بذيئة بعد مباراة النصر والشباب.

وشاركت جورجينا صورتها ورونالدو في الجيم، حيث بدا “الدون” عارياً إلا من “شورت” بينما كانت هي ترتدي ملابس رياضية مكشوفة.

وجاء نشر الصورة من جانب جورجينا بعد الضجة الكبيرة التي أثارها رونالدو، بسبب تصرفه المشين، في مباراة فريقه الأخيرة أمام الشباب يوم الأحد، التي انتهت بفوز العالمي (3-2).

جاء ذلك خلال مباراة جمعت الفريقين لحساب المرحلة الـ21 من الدوري السعودي، حيث سجل تاليسكا الهدف الثالث والفوز للنصر ثلاثة أهداف لهدفين، حيث أحرز الهدف القاتل في الدقيقة 86.

وبعد الهدف توجه رونالدو إلى جمهور الشباب واحتفل أمامهم بحركة غير أخلاقية.

وأثار احتفال رونالدو غضب جماهير نادي الشباب التي أطقت صافرات وصيحات استهجان ضد رونالدو، إلا أن النجم البرتغالي عاد واستفز جماهير الشباب بعد نهاية المباراة واحتفل مجددا أمامهم بـ”حركة خارجة”.

وأثيرت حالة من الجدل والغضب، إزاء تصرف كريستيانو رونالدو الذي وصف بأنه غير لائق، وسط مطالب واسعة بمعاقبته.

وبحسب مصادر صحفية، فإن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي، تتجه لإيقاف كريستيانو مباراتين، بالإضافة إلى تغريمه ماليا بسبب سلوكه غير الرياضي.

حركة غير أخلاقية لجماهير الهلال

وهذه الواقعة ليست الأولى التي يستفز فيها رونالدو مشجعي الفريق المنافس منذ انضمامه للنصر، فقد أثار جدلا واسعا عندما قام بحركة غير أخلاقية لجماهير الهلال قبل أسابيع.

وحينها عقب نهاية مباراة النصر والهلال قام أحد المشجعين برمي “شال” يحمل شعار الهلال على رونالدو في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس.

والتقط رونالدو “الشال” وظهر وهو يوجه “حركة خارجة” إلى جماهير الهلال من خلال وضعه “الشال” في “سرواله” قبل أن يلقيه على الأرض.