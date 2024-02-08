رونالدو يمسح عضوه الذكري بوشاح الهلال ويثير غضب السعوديين .. هل يُعاقب؟!

وطن – أثار لاعب نادي النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، غضب الجماهير السعودية، خاصةً مشجعي نادي الهلال، بعد قيامه بحركة وصفت بأنها بذيئة وغير أخلاقية، بعد نهاية مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض.

وأظهرت مقاطع مصورة لحظة مغادرة رونالدو أرضية الملعب وتوجهه إلى غرفة تبديل الملابس الخاصة بنادي النصر، حيث ألقى مشجعو الهلال نحو وشاح ناديهم، ليلتقطه عن الأرض ويقوم بإدخاله تحت “الشورت” الذي كان يرتديه، ثمّ قيامه بعمل حركة وصفها الجمهور بأنها قذرة، وكأنه يمسح بالوشاح عضوه الذكري!.

وعبّر الجمهور السعودي، ومشجعو نادي الهلال عن غضبهم من تصرف كريستيانو رونالدو اللاأخلاقي، وطالبوا بمحاسبته على فعلته التي اعتبروها إهانة لنادي الهلال .

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وخلال المباراة تعمّد جمهور الهلال استفزاز رونالدو، ويبدو أن الحركة التي قام بها مع وشاح النادي، جاءت بسبب ذلك.

جمهور الهلال نجح في استفزاز رونالدو ولكن انا هنا وليس ميسي 👏🏻😄😂😂 pic.twitter.com/15U6DcS55t — Mai Helmy ⚽️ مي حلمي (@MaiHelmy) February 9, 2024

وكتبت مغرد سعودية: “فعلاً حركه قذره وغير أخلاقية، اللاعب الأسطوره يجب ان يتحلى بالأخلاق قبل الشهرة. ما فعله رونالدو سقطة اخلاق يجب ان لا تمر دون عقاب”.

وشدد آخر على ضرورة معاقبة كريستيانو رونالدو بسبب الحركة القذرة التي قام بها.

تصرف رونالدو مع وشاح الهلال “مقزز”

من جانبه قال الصحفي السعودي خلف ملفي: “منظر مقزز من نجم لقبه (الظاهرة)!!. نجم عالمي تعاقدنا معه لفوائد كثيرة وكبيرة ومشروع عالمي تدعمه حكومتنا الرشيدة بدعم غير مسبوق، ولكن كريستانو رونالدو وللأسف الشديد لم يقدر ما حظي به من مكانة وكرم، ولم يحترم شرف المنافسة، وأن الرياضة فوز وخسارة خلال ٩٠ دقيقة!!”.

وأضاف: “بهذا التصرف القبيح مع (شال الهلال)، أراد أن يؤكد تصرفه المماثل في مباراة (رسمية) سابقة، وبرر له البعض بما يثير السخرية، ولم يجد أدنى درجات العقوبة!! واليوم في مباراة احتفالية تنافسية، رد على جمهور الهلال بما في هذا المشهد الذي تم تداوله (عالميا)!!”.

وقال: “(النجم الحقيقي) هو الذي يستوعب استفزاز وإساءات الجماهير ولا يرد عليها، لكنه اليوم فضح قبحه وقذارته التي نمقتها ونحيلها لمن يهمه الأمر لردعه وما يكفل احترام منافساتنا ورياضتنا وملاعبنا وجماهيرنا، وقبل ذلك مسؤولينا الذين منحوه مالم يحلم به طوال مشواره”.

وتابع: “جامله حكام كثر فتمادى كثيرا في الاعتراضات والاحتجاج، ولكن (الحكمة) الأمريكية توري بينسو كانت أكثر حزما وصرامة ممن سبقوها وتصدت لانفعالاته بالبطاقة الصفراء في لقاء اليوم، وسبقها الحكم السعودي محمد الهويش في تصرف مماثل فانبرى له كثيرون بهجوم محموم!!”.

وختم: “شكرا (توري) على حزمك وجرأتك وتطبيق القانون بحق رونالدو، مؤملين من مسؤولينا الكرام التصدي لإساءاته على نحو مافي هذا المقطع، ومقاطع أخرى توثق بذاءته، وعدم احترامه لقميص النصر وهو يتوشح شارة الكابتنية!!”.

منظر مقزز من نجم لقبه (الظاهرة)!!

نجم عالمي تعاقدنا معه لفوائد كثيرة وكبيرة ومشروع عالمي تدعمه حكومتنا الرشيدة بدعم غير مسبوق، ولكن #كريستانو_رونالدو وللأسف الشديد لم يقدر ماحظي به من مكانة وكرم، ولم يحترم شرف المنافسة، وأن الرياضة فوز وخسارة خلال ٩٠ دقيقة!!

وبهذا التصرف القبيح… pic.twitter.com/UxyJFARBsE — خلف ملفي 🇸🇦 (@khalafmelfi) February 8, 2024

وشن الاعلامي حسن الصبحان الملقب “ملك التوقعات” هجوماً على رونالدو بسبب التصرف مع وشاح الهلال.

حركه رونالدو وبعض المراهقين من جمهور الهلال كلام لايطلع الا من اعلامي كبير اسمه ملك التوقعات يتحلم خارج الصندوق وبكل حياد pic.twitter.com/DGtbFffGAV — حسن الصبحان ملك التوقعات (@Hassanalsobhan) February 8, 2024

ومساء الخميس، توج الهلال، بلقب كأس موسم الرياض، بعد فوزه 2-0 على غريمه النصر، على ملعب المملكة أرينا، في نهائي البطولة الودية.

🟣🎥 تقرير خاص | الهلال السعودي يحسم لقب كأس موسم الرياض بعد فوزه على النصر بهدفين دون مقابل

🎙️ تقرير | أيمن السخيري @aymenskhiri pic.twitter.com/9eRbgYovsH — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) February 8, 2024

سجل ثنائية الهلال، سيرجي سافيتش وسالم الدوسري في الدقيقتين 17 و30 على الترتيب.