الرئيسية » رياضة » رونالدو يمسح عضوه الذكري بوشاح الهلال ويثير غضب السعوديين .. هل يُعاقب؟!

رونالدو يمسح عضوه الذكري بوشاح الهلال ويثير غضب السعوديين .. هل يُعاقب؟!

بقلم
رونالدو يهين وشاح الهلال

وطن – أثار لاعب نادي النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، غضب الجماهير السعودية، خاصةً مشجعي نادي الهلال، بعد قيامه بحركة وصفت بأنها بذيئة وغير أخلاقية، بعد نهاية مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض.

وأظهرت مقاطع مصورة لحظة مغادرة رونالدو أرضية الملعب وتوجهه إلى غرفة تبديل الملابس الخاصة بنادي النصر، حيث ألقى مشجعو الهلال نحو وشاح ناديهم، ليلتقطه عن الأرض ويقوم بإدخاله تحت “الشورت” الذي كان يرتديه، ثمّ قيامه بعمل حركة وصفها الجمهور بأنها قذرة، وكأنه يمسح بالوشاح عضوه الذكري!.

وعبّر الجمهور السعودي، ومشجعو نادي الهلال عن غضبهم من تصرف كريستيانو رونالدو اللاأخلاقي، وطالبوا بمحاسبته على فعلته التي اعتبروها إهانة لنادي الهلال .

  • اقرأ أيضاً:
ما فعله رونالدو عند هتاف جماهير الهلال باسم ميسي غير متوقع (فيديو)

وخلال المباراة تعمّد جمهور الهلال استفزاز رونالدو، ويبدو أن الحركة التي قام بها مع وشاح النادي، جاءت بسبب ذلك.

وكتبت مغرد سعودية: “فعلاً حركه قذره وغير أخلاقية، اللاعب الأسطوره يجب ان يتحلى بالأخلاق قبل الشهرة. ما فعله رونالدو سقطة اخلاق يجب ان لا تمر دون عقاب”.

مطالبات بمحاسة رونالدو بعد إهانه نادي الهلال
مطالبات بمحاسبة رونالدو بعد إهانه نادي الهلال

وشدد آخر على ضرورة معاقبة كريستيانو رونالدو بسبب الحركة القذرة التي قام بها.

دعوات لمعاقبة رونالدو
دعوات لمعاقبة رونالدو

تصرف رونالدو مع وشاح الهلال “مقزز”

من جانبه قال الصحفي السعودي خلف ملفي: “منظر مقزز من نجم لقبه (الظاهرة)!!. نجم عالمي تعاقدنا معه لفوائد كثيرة وكبيرة ومشروع عالمي تدعمه حكومتنا الرشيدة بدعم غير مسبوق، ولكن كريستانو رونالدو وللأسف الشديد لم يقدر ما حظي به من مكانة وكرم، ولم يحترم شرف المنافسة، وأن الرياضة فوز وخسارة خلال ٩٠ دقيقة!!”.

وأضاف: “بهذا التصرف القبيح مع (شال الهلال)، أراد أن يؤكد تصرفه المماثل في مباراة (رسمية) سابقة، وبرر له البعض بما يثير السخرية، ولم يجد أدنى درجات العقوبة!! واليوم في مباراة احتفالية تنافسية، رد على جمهور الهلال بما في هذا المشهد الذي تم تداوله (عالميا)!!”.

وقال: “(النجم الحقيقي) هو الذي يستوعب استفزاز وإساءات الجماهير ولا يرد عليها، لكنه اليوم فضح قبحه وقذارته التي نمقتها ونحيلها لمن يهمه الأمر لردعه وما يكفل احترام منافساتنا ورياضتنا وملاعبنا وجماهيرنا، وقبل ذلك مسؤولينا الذين منحوه مالم يحلم به طوال مشواره”.

وتابع: “جامله حكام كثر فتمادى كثيرا في الاعتراضات والاحتجاج، ولكن (الحكمة) الأمريكية توري بينسو كانت أكثر حزما وصرامة ممن سبقوها وتصدت لانفعالاته بالبطاقة الصفراء في لقاء اليوم، وسبقها الحكم السعودي محمد الهويش في تصرف مماثل فانبرى له كثيرون بهجوم محموم!!”.

وختم: “شكرا (توري) على حزمك وجرأتك وتطبيق القانون بحق رونالدو، مؤملين من مسؤولينا الكرام التصدي لإساءاته على نحو مافي هذا المقطع، ومقاطع أخرى توثق بذاءته، وعدم احترامه لقميص النصر وهو يتوشح شارة الكابتنية!!”.

وشن الاعلامي حسن الصبحان الملقب “ملك التوقعات” هجوماً على رونالدو بسبب التصرف مع وشاح الهلال.

ومساء الخميس، توج الهلال، بلقب كأس موسم الرياض، بعد فوزه 2-0 على غريمه النصر، على ملعب المملكة أرينا، في نهائي البطولة الودية.

سجل ثنائية الهلال، سيرجي سافيتش وسالم الدوسري في الدقيقتين 17 و30 على الترتيب.

قد يعجبك أيضاً

رونالدو يهين وشاح الهلال

رونالدو يمسح عضوه الذكري بوشاح الهلال ويثير غضب السعوديين .. هل يُعاقب؟!

النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا

“اليويفا” يُصادق على النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا.. تعرف عليه

لاعبات إيرلندا لكرة السلة

لاعبات إيرلندا لكرة السلة يرفضن المصافحة والوقوف أمام اللاعبات الإسرائيليات تضامناً مع فلسطين (شاهد)

هل طلب آل الشيخ أمرا سريا من حسام حسن؟.. أحرج ميدو وفيديو محير

هل طلب آل الشيخ أمرا سريا من حسام حسن؟.. أحرج ميدو وفيديو محير

شبيهة جورجينا السعودية ترقص وتستعرض مفاتنها بقميص النصر

شبيهة جورجينا السعودية ترقص وتستعرض مفاتنها بقميص النصر (فيديو)

حقيقة صور محمد بن سلمان في البحر الأحمر تزامنا مع هجمات الحوثي

حقيقة صور محمد بن سلمان في البحر الأحمر تزامنا مع هجمات الحوثي

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior