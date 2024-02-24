احتيال باسم أشرف حكيمي بالذكاء الاصطناعي .. ما علاقة مذيعة التلفزيون المغربي؟

وطن – ضجت وسائل الإعلام المغربية بعملية نصب جديدة في المغرب استخدم المحتالون فيها تقنية الذكاء الاصطناعي، لخداع المغاربة عبر استنساخ صوت مذيعة مغربية مشهورة وصوت نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، للترويج لتطبيق يحتال على المغاربة باسمه الأمر الذي فجر موجة من الغضب والاستياء.

وزعم التقرير المفبرك باسم قناة “M2 المغربية” من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي، أن لاعب كرة القدم الشهير أشرف حكيمي أطلق تطبيقاً يساعد المغاربة على الثراء.

وأورد التقرير الذي لم يكشف عن صانعه صوتاً مزوراً بتقنية الذكاء الاصطناعي لحكيمي وهو داخل سيارة ويقول إن تطبيقه “أستك ستونز” سيكون محدوداً في الوقت.

وجال التقرير الإخباري المزيف الذي صنع بواسطة الذكاء الاصطناعي على أسلوب القنوات الإخبارية ومواقع التواصل في المغرب، وانتحلت فيه هوية القناة الثانية البصرية ومجموعة من الشخصيات المشهورة.

مساعدة المغاربة على الثراء ونصب باسم أشرف حكيمي

إذ ظهرت مقدمة الأخبار بصوتها المألوف في البداية لتمهد لتقرير تلفزيوني يزعم أن نجم باريس سان جرمان الفرنسي السابق والمنتخب المغربي “اشرف حكيمي” قد أطلق تطبيقاً يساعد المغاربة على الثراء.

حيث يظهر حكيمي داخل سيارة وهو يدعو المشاهدين بصوت مشابه لصوته الحقيقي لتحميل التطبيق واللعب لربح ملايين الدراهم. فيما ظهرت المؤثرة وصانعة المحتوى المغربية “إحسان بنعلوش ” في مشهد لاحق تتحدث عن مكاسبها من التطبيق.

أخطاء واضحة

وبحسب التقرير الذي بدا التزييف فيه واضحاً فإن أشرف حكيمي المشهور بمساهماته الخيرية على المستوى الدولي، يسعى لتحقيق حلمه في إثراء أكبر عدد من المغاربة.

وعلى الرغم من أن الأغلبية الساحقة ممن شاهدوا الفيديو أدركوا أنه ليس حقيقياً لعدد من العوامل والأخطاء الواضحة أبرزها لكنة حكيمي المصرية أثناء تحدثه بالعربية بطلاقة.

علاوة على أن صوت المؤثرة بنعلوش لم يكن مشابهاً لصوتها الحقيقي، إلا أن استنساخ صوت مذيعة M2 كان دقيقاً جداً وكانت النتيجة مطابقة لصوتها الحقيقي.

ما يطرح مرة أخرى إشكالية سهولة جمع البيانات، واستخدام آليات الذكاء الاصطناعي المتاحة والمتقدمة لخداع المواطنين بالمعلومات المزيفة وسلبهم أموالهم.