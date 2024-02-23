الرئيسية » الهدهد » دموع ممثل الكويت أمام محكمة العدل الدولية من أجل فلسطين تثير تفاعلا (شاهد)

دموع ممثل الكويت أمام محكمة العدل الدولية من أجل فلسطين تثير تفاعلا (شاهد)

بقلم
ممثل الكويت أمام محكمة العدل الدولية يبكي من أجل فلسطين

وطن – أثير تفاعل مع مشهد بكاء ممثل دولة الكويت أمام محكمة العدل الدولية السفير علي أحمد الظفيري، خلال المرافعة حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وبينما حاول مغالبة دموعه، قال السفير الظفيري: “لماذا يستمر تصوير الضحية على أنه القاتل حسب الأعراف الإسرائيلية، لماذا تفلت إسرائيل من العقاب؟”.

وأضاف مواصلا تساؤلاته: “لماذا ضاعت كل هذه النفوس وسط غياب الدول؟”، ثم تأسف على بكائه وهو يدلي بالمرافعة قائلا: “آسف سيدي الرئيس”.

  • اقرأ أيضا:
الحرب على غزة.. ماذا يحدث بعد جلسات محكمة العدل الدولية؟

تفاعل واسع

أثار هذا المشهد تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وانتشر مقطع بكاء ممثل الكويت على صعيد واسع.

 

وتعقد محكمة العدل الدولية، جلسات استماع بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتشارك في الجلسات التي انطلقت الاثنين الماضي، وتستمر حتى الاثنين المقبل، أكثر من 50 دولة، تقدم مرافعات بشأن ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

رأي استشاري سابق لمحكمة العدل الدولية

يُشار إلى أنه في رأي استشاري مماثل، قضت محكمة العدل الدولية عام 2004 بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين، لكن تل أبيب لم تنفذ طلب المحكمة.

قد يعجبك أيضاً

بطولة السوبر السعودي

حقيقة إلغاء كأس السوبر السعودي لهذا الموسم (فيديو)

المدرب ألونسو

“ليست اللحظة المناسبة”.. المدرب تشابي ألونسو يتحدث عن مستقبله مع باير ليفركوزن

النازحون في رفح

مسؤولون إسرائيليون يعترفون سراً: لا توجد استراتيجية محددة للإجلاء من رفح قبل اجتياحها (تفاصيل)

ممثل الكويت أمام محكمة العدل الدولية يبكي من أجل فلسطين

دموع ممثل الكويت أمام محكمة العدل الدولية من أجل فلسطين تثير تفاعلا (شاهد)

الهلال والاتحاد

الهلال والاتحاد في قمة عربية مرتقبة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2024

انتهاك حقوق الإنسان

“سنجدك وسنقتلك”.. تقرير حقوقي يفضح استهداف دول عربية لمواطنيها خارج حدودها

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior