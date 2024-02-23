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المجاعة في شمال غزة .. عائلة تذبح حصان لأكل لحمه!

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المجاعة في شمال غزة .. اضطرت عائلة لذبح حصان من أجل طهي لحمه وأكله

وطن – مع اشتداد المجاعة في شمال قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض، ومنع إدخال المساعدات إلى أكثر من نصف مليون فلسطيني هناك، وبعدما أكل السكان علف الحيوانات، اضطرت عائلة لذبح حصان من أجل طهي لحمه وأكله.

أورد ذلك، مراسل قناة الجزيرة من مدينة غزة إسماعيل الغول، الذي قال إن صوراً وصلته لعائلة تذبح حصاناً في مدرسة الفلاح التي سبق واستهدفها الاحتلال، مشيراً إلى أنّ الأهالي يتهافتون على تلك العائلة لأخذ ما يمكن من لحم الحصان لأكله؛ في ظل المجاعة الشديدة التي تفتك بهم .

المجاعة في شمال غزة

في السياق، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة د.أشرف القدرة، أن 350 ألف مريض و60 ألف سيدة حامل و700 ألف طفل يعانون مضاعفات خطيرة بسبب سوء التغذية والجفاف.

واتهم القدرة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه يضع سكان قطاع غزة في مثلث الموت المتمثل بالاستهداف بالقصف والمجاعة والأوبئة. مشددا على أن استمرار العدوان الإسرائيلي يعني مزيدا من الإبادة الجماعية.

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هذا واتهم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، إسرائيل بالسعي لمعاقبة الفلسطينيين جماعيًا من خلال تجويعهم.

وحذر من أن مستوى الجوع الذي تشهده غزة حاليا “غير مسبوق” ويمثل “إبادة جماعية”.بحسب وكالة الأناضول التركية

المجاعة في غزة
المجاعة في غزة

ولجأ سكان غزة والشمال إلى طحن علف الحيوانات للحصول على الدقيق اللازم لإعداد الخبز وضمان بقائهم على قيد الحياة، لكن مخزون تلك الحبوب يتضاءل بشكل كبير.

ويعاني سكان شمال قطاع غزة من ظروف صعبة، حيث يجدون أنفسهم غالبًا يمضون أيامًا كاملة دون تناول الطعام. الوضع يتطلب من البالغين تحمل الجوع حتى يتسنى للأطفال الحصول على الطعام.

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