مراوغة ميسي للاعب مصاب تثير الجدل.. مهارة أم إهانة واحتقار؟ (فيديو)

وطن – أثار مقطع مصور للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ضجة واسعة بمنصات التواصل بعدما ظهر فيه وهو يراوغ لاعباً مصاباً على أرضية الملعب في مباراة فريقه إنتر ميامي مع سالت ليك ضمن الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وظهر ميسي وأصدقاؤه في أولى مباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم بعد فترة من الوديات التي وصفت بالباهتة في المرحلة التحضيرية بسبب النتائج السلبية للفريق.

وشارك البرغوت أخيرًا في مباراة رسمية مع فريقه أمام سالت ليك، بالمواجهة الأولى بالنسخة الجديدة من الدوري الأمريكي و لم يُسجل فيها أي هدف.

Messi really chipped a player who was down injured 💀 pic.twitter.com/BN3fpsDjxy

