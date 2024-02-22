على رأسه إسماعيل هنية.. حماس تعلن انتهاء زيارة وفدها للقاهرة “دون إعلان نتائج”

وطن – كشفت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، عن نتائج زيارة وفدها إلى مصر الذي قاده إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة وهي الزيارة التي استغرقت عدة أيام.

وقالت حماس في بيان، إن وفد الحركة أجرى عدة لقاءات مع السيد اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية وعدد من المسؤولين المصريين.

#عاجل | تصريح صادر عن مكتب رئيس حركة حماس: _اختتم وفد قيادة حركة حماس برئاسة الأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة زيارته لمصر الشقيقة والتي استغرقت عدة أيام. _حيث أجرى وفد الحركة عدة لقاءات مع السيد اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية والإخوة المساعدين حيث… — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 22, 2024

وأضافت: “تم بحث الأوضاع في قطاع غزة ووقف العدوان الغاشم على شعبنا وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم والإغاثة والإيواء خاصة في شمال القطاع وسبل تحقيق ذلك”.

وذكرت حماس في بيانها: “تم التطرق إلى ملف تبادل الأسرى، وكذلك ما يخطط له الاحتلال في الأقصى في ظل قرار حكومة الاحتلال منع أهلنا في الضفة والداخل المحتل الصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل”.

ولم يعلن بيان حماس، ما خلصت إليه هذه الزيارة.

حماس تعلق على التصعيد النازي الإسرائيلي

في سياق متصل، علقت حركة حماس على القصف الإسرائيلي العنيف الذي طال محافظة دير البلح ودمّر مربعا سكنيا وأسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين.

وقالت حماس في بيان: “استمرار العدو الصهيوني النازي بقصفه الإجرامي على منازل المواطنين في قطاع غزة، آخرها القصف الهمجي الذي استهدف مربعاً سكنياً في مدينة دير البلح، ما أسفر عن ارتقاء نحو أربعين شهيداً كلهم من النساء والأطفال والمدنيين الآمنين في بيوتهم، إمعانٌ في حرب الإبادة والتطهير العرقي”.

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وأضافت: “(هذا القصف الإجرامي) هو بمثابة الرد العملي للكيان المحتل على المرافعات ضده في محكمة العدل الدولية، ليؤكد للمجتمع الدولي أنه كيانٌ مارق لا يكترث بالقوانين والقيم الإنسانية”.

وتابعت حماس: “ندعو المؤسسات الحقوقية حول العالم إلى توثيق هذه الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال المجرم ليل نهار، لمحاكمته وقادته النازيين على ما يقترفوه من قتل مروع بحق الأطفال والمدنيين العزّل، ولحماية قيم الإنسانية التي يدوسها الاحتلال بغطاء وضوء أخضر من إدارة الرئيس بايدن التي اعترضت على قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية”.

60 شهيدًا في ساعات قليلة

وكانت قناة الجزيرة قد أفادت صباح الجمعة، بارتقاء أكثر من 60 شهيدا في قصف إسرائيلي على منازل في مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة منذ مساء الخميس.