صراع بين فهد وكلاب برية تدخلت فيه الضباع.. لمن تكون الغلبة؟ (فيديو)

وطن – تضم الغابة مجموعة متنوعة من الحيوانات التي قد تدخل أحياناً في صراع فيما بينها للبقاء حيث تتنافس فيما بينها على الموارد التي قد تكون محدودة أحياناً مثلما حصل في فيديو معاد تداوله من الرواد عن صراع بين فهد وكلاب برية تدخلت فيه الضباع فلمن تكون الغلبة؟

وأظهر مقطع مصور أعيد تداوله لحظة هجوم كلاب برية على فهد والتمكن من سرقة فريسته وطرده لكن ضباعاً أخرى تدخلت في الصراع ليدور التساؤل عن هوية المنتصر في آخر الفيديو.

وفي بداية اللقطات المعاد تداولها في منصات التواصل ظهر الفهد وهو يمسك بالغزال الجريح لكن الكلاب البرية فاجأته بهجوم وأخذت من الفريسة ليهرب ويتسلق شجرة بالقرب من المكان.

لكن بعد لحظات قصيرة تتدخل مجموعة ضباع على خط الصراع وتنجح في سرقة الفريسة فيما فشلت محاولات الكلاب البرية في استعادة السيطرة على الغزال الذي نفق بهجمات الحيوانات الوحشية.

صراع الكلاب البرية مع الضباع والفهود

وتعد الكلاب البرية من الحيوانات الليلية الماهرة في صيد الفريسة وتتميز بقوة جسمها وسرعتها، وتمتلك حواس حادة تساعدها في رصد الفريسة لكنها قد لا تصمد أمام بعض أنواع من الضباع التي تبرع في سرقة الفرائس والتهامها دون عناء الصيد.

والصراع بين الكلاب البرية والضباع أو حتى مع الفهود والنمور والحيوانات المفترسة الأخرى يتسم بالتنافس على الموارد اللازمة للبقاء على قيد الحياة.

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وجميع تلك الحيوانات تتنافس على الغذاء والمياه، ويُظهر الصراع بشكل خاص عند ندرة الموارد أو في الفترات التي يكون فيها الطلب على الفريسة مرتفعًا.