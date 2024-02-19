ضبع يدخل بالخطأ منطقة كلاب برية جائعة وهذا ما حدث (فيديو)

وطن – أعاد رواد منصات التواصل الاجتماعي تداول مقطع مصور أظهر مجموعة من الكلاب البرية المتوحشة وهي تهاجم ضبعاً دخل منطقتها عن طريق الخطأ لتقوم بنهشه وإصابته إصابة بليغة في مشهد مثير بعالم الحيوانات المفترسة.

ورغم أن الضبع يتمتع منطقياً بقوة أكبر من الكلاب البرية إلا أنها إذا تجمعت حول أي ضبع ما ستؤدي لإنهاء حياته بشكل سيء للغاية فكيف إذا كانت جائعة كما حصل ضمن المقطع المتداول.

وتعد الكلاب البرية والضباع من أشرس الحيوانات المفترسة التي تتنافس على نفس الموارد الغذائية لكنها قد تدخل في صراع دائم من أجل البقاء.

ضبع شارد يعاقب من الكلاب البرية!

وأظهر الفيديو المتداول مجموعة من الكلاب البرية ذات السيقان الطويلة والفك القوي والأذنين المستديرتين وهي تلاحق الضبع ثم تبدأ بمعاقبته لدخوله مناطقها والقضاء عليه ومحاولة افتراسه.

وعادة ما تهاجم الحيوانات المفترسة بعضها إذا شعرت بجوع شديد ولم تجد ما تأكله لفترة طويلة بحيث يكون افتراس بعضها الحل الوحيد للنجاة من الموت جوعاً.

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ويعد الكلب البري من الحيوانات التي تهاجم وتدافع عن نفسها ضمن مجموعات تتكون عموما من 10 إلى 30 كلباً.

ويوجد نظام صارم داخل القطيع يقوده زوج من الكلاب المهيمنة، وهم أكثر الكلاب اجتماعية في العالم ويفعلون كل شيء كمجموعة من البحث عن الطعام ومشاركته إلى مساعدة الأعضاء المرضى من الكلاب داخل المجموعة أو العبوة، والمساعدة في تربية الصغار.