قطيع من الكلاب البرية الجائعة يحول مجموعة ضباع لأضحوكة (شاهد)

وطن – أظهر مقطع مصور في منصات التواصل صراعاً نادراً وفريداً بين مجموعة من الضباع وقطعان من الكلاب البرية والتي حولت الضباع وفق ناشر الفيديو (القديم والمعاد تداوله)، إلى ما وصفه بالأضحوكة وهز عرشها.

والضباع والكلاب البرية هي أفضل الحيوانات المفترسة حيث تتنافس هذه الحيوانات على نفس الموارد الغذائية لكنها عادة ما تدخل في صراع دائم من أجل البقاء

والكلاب البرية والضباع متشابهة ومختلفة بطرق مفاجئة حيث المعاطف المرقطة تعطي النوعين مظهر مشابهاً وللنوعين أيضاً سمعة مختلفة.

قطيع كلاب برية يهاجم مجموعة ضباع

والكلاب البرية مهددة بالانقراض بينما تم تشبيه الضباع من قبل الثقافة الشعبية باللصوص وكلاهما صياديون فعالون.

والكلاب البرية صياديون ناجحون للغاية ونادراً ما تفشل. ومجموعات الضباع توصف بأنها زبالين متخصصين حيث يمكنها المرور دون الصيد إن توجب عليها ذلك.

والضباع غالباً ما تستخدم أعدادها وهجماتها الجماعية لطرد الحيوانات المفترسة وسرقة صيدها ويشبه ذلك تماماً ما تفعله الكلاب البرية.

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وفي الفيديو المتداول بمنصات التواصل يظهر صراعا بين الضباع والكلاب البرية. وكلا الطرفين يسعى للتخلص من الآخر وتنفرد مجموعة من الكلاب بضبع وتتسبب له بجروح خطرة تؤدي للقضاء عليه لاحقاً.

لكن لا الكلاب البرية تنسى أعداءها ولا الضباع تستطيع نسيانها وكلاهما عليه التخلص من الآخر لتوفير المزيد من الوجبات، ولهذا فإن مثل هذه الصراعات كثيراً ما تتكرر في عالم الحيوانات المفترسة.