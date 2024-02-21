بينها التغلغل الإسرائيلي.. مخاطر تحيط بالمدينة المنورة بسبب خطط محمد بن سلمان

وطن – كشف تقرير لمنصة سعودية معارِضة، أنّ ما وصفها بـ”الخطط الخبيثة” التي يسعى ولي العهد محمد بن سلمان إلى تنفيذها تشكل تهديداً للمدينة المنورة.

جاء ذلك في إطار استراتيجية ولي العهد السعودي، لتغريب المملكة وجرف قيم شعبها وهويته، والتي بدأت من الرياض وامتدت لمدن أخرى.

وقال مراقبون، وفق التقرير، إن وصول الأمر لاستهداف مدينة رسول الله ﷺ وإفسادها رغم مكانتها لدى المسلمين، هو أمر لم يتجرّأ عليه حاكم قبله.

واستعرض التقرير، أهم المخططات التي تستهدف المدينة المنورة، والتي تتمثل في ضرب قدسيتها الدينية ومسجدها النبوي الشريف، إذ منذ قرون وللمدينة قدسية خاصة، لا مكان للعبث أو الفساد فيها وخصوصًا عند مسجدها النبوي.

حد الحرم بدلا من للمسلمين فقط

لكن نظام محمد بن سلمان بدأ بكسر هذه القدسية عبر استبدال عبارة “للمسلمين فقط” بعبارة “حد الحرم” في اللوحات الإرشادية في المدينة المنورة.

ومن نتائج ذلك، فقد المسجد النبوي جزءً من حرمته وهيبته، فانتشر مقطع فيديو لفتاتين بلا حجاب وبملابس ضيقة وفاضحة وهما تحاولان دخول المسجد تزامنًا مع انطلاق صوت الأذان قبل أن يعترضهما أحد رجال الأمن، وتساءل التقرير: “من سمح لهن بالوصول للمسجد النبوي بهذه الملابس”.

وقالت التقرير: “وصل الاستخفاف بقدسيّة المسجد النبوي للسماح بعرض الملابس النسائية الفاضحة على بعد مئات الأمتار من حرمه الشريف”.

وفد هندوسي في السعودية

وشهد يناير الماضي، الحدث الأخطر، بعد استضافة الحكومة بنفسها لوفد هندوسي متطرّف والتجول به قرب المسجد النبوي في تحدٍ واضحٍ لرمزية المكان ومشاعر المسلمين.

وذكر التقرير: “كأن الرسالة أن المدينة لم تعد للمسلمين فحسب، بل يمكن للأديان الشركية الأخرى زيارتها وتدنيس مسجدها.”

فتح المجال للتغلغل الإسرائيلي

في الوقت نفسه، يجرى على قدم وساق فسح المجال للتغلغل الإسرائيلي في المدينة المنورة.

إذ شهدت سنوات حكم ولي العهد خروقات إسرائيلية خطيرة استهدفت المدينة المنورة وآثارها ومسجدها النبوي الشريف بشكل مباشر.

وكانت بداية ذلك ما قام به إسرائيلي يُدعى بن تسيون في 2017 والذي صوّر نفسه من حرم المسجد النبوي في ملابس بكتابات عبرية.

وتطورت الأمور بعد ذلك بسماح الحكومة بدخول وفود إسرائيلية علانية للمدينة المنورة بين إعلاميين ورجال أعمال وسياح.

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من ذلك ظهور إسرائيلي يتفاخر بتصوير فيديو قرب المسجد النبوي ويقول إنه إلى قبل سنة فقط كانوا ممنوعين من دخول الرياض واليوم يتجولون في المدينة المنورة.

وفي فبراير من العام الماضي، بث الإعلام العبري عبر قناته الـ 13 تقريرًا للمرة الأولى من قلب المدينة المنورة تم تصويره بكاميرة إسرائيلية وبلسان مراسل إسرائيلي على بعد أمتار قليلة من قبر النبي محمد ﷺ.

وسبق أن نشرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية في يوليو 2022، تقريرا مطولا يرصد الزيارات المتكررة للإسرائيليين للمملكة من رجال أعمال وإعلاميين وغيرهم، ويتحدّث عن زيارة 50 منهم للمدينة المنورة.

إشاعة المنكرات في المدينة

وتتعمد استراتيجية محمد بن سلمان إشاعة اللهو والمنكرات في المدينة المنورة، وفق التقرير.

وبدأت أصابع هيئة الترفيه عبثها بالمدينة المنورة عبر إطلاق مشروع “هوى” العام الماضي والذي ضم للمرة الأولى سينما خارجية في خطوة أولى لنشر الفساد.

كما يتم محاربة علماء المدينة المنورة ومعاهدها الدينية، ومن ذلك إغلاق المعهد العلمي الأشهر فيها واعتقال عدد من علمائها وقرائها.

ومن هؤلاء الشيخ أحمد العماري عميد كلية القرآن الكريم بجامعة المدينة المنورة والذي قضى تحت التعذيب في 2019، وكذلك اعتقال القارئ والمنشد ربيع حافظ في 2017.

بالتوازي مع ذلك سمح نظام محمد بن سلمان ببيع عقارات المدينة المنورة للأجانب بعد إجراء تعديلات على قانون التملك للسماح للأجانب بالتملّك في مكة والمدينة بعد أن كانتا مستثنيتين من ذلك منذ تأسيس المملكة.

وهذا ما سيفتح الباب على مصراعيه للإسرائيليين للتملك في المدينتين المقدّستين ولو بجنسيات أخرى وطرق ملتوية.

وأسوة بغيرها من المدن وبحجة التطوير والبنيان، بدأت حملات هدم وتهجير لعدد من أحياء المدينة المنورة ومعالمها وتراثها الإسلامي العريق الذي ينبض بالذكريات العديدة.

فيما غابت التعويضات الحقيقية عن كثير من سكانها الذين شمل الهدم منازلهم.

ويجمع مراقبون على أن محاولة ولي العهد استهداف المدينة المنورة بدينها وأهلها وتراثها وهويتها يحمل دلالات خطيرة. ومع تكرار زيارات الحاخامات للمملكة، تتصاعد المخاوف من أن يتم تداول اسم “يثرب” من جديد.