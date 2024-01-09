تُعادي الإسلام.. وزيرة هندوسية في الحرم النبوي برعاية ابن سلمان (فيديو)

وطن– موجة غضب وانتقادات واسعة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب السماح لوزيرة شؤون الأقليات وتنمية المرأة والطفل بالهند “سمريتي مالهوترا” التي تزور المملكة العربية السعودية حاليا، بالتجول في باحات المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء.

ويشار إلى أن هذه الوزيرة الهندوسية معروفة بعدائها الشديد للمسلمين وتُطالب بقتلهم.

وقامت الوزيرة الهندوسية بزيارة مشارف المسجد النبوي الشريف والمسجد النبوي وجبل أحد وأطراف مسجد قباء – أول مسجد الإسلام.

من الحاخام الإسرائيلي الذي يخدم في جيش الاحتلال، إلى وزيرة في حكومة مودي الهندوسية المتطرفة.. وزيرة هندوسية تتجول في #المسجد_النبوي وتزور جبل أحد.. ما سر شغف السلطات #السعودية بفتح مقدسات المسلمين ليتجول فيها أعداؤهم؟ pic.twitter.com/RBos4mFZct — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) January 9, 2024



ورافقها خلال جولتها وزير الدولة للشؤون الخارجية والشؤون البرلمانية الهندية “في. موراليدهاران” وكبار المسؤولين السعوديين.

ردود أفعال غاضبة عبر مواقع التواصل

وأثارت مشاهد الوزيرة الهندوسية في الأماكن المقدسة بالمملكة، موجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل.

وزيرة ومسؤولين هندوس يصدحون بعدائهم للمسلمين في الهند ويدعون إلى قتـ ـل المسلمين، يستضيفهم نظام ابن سلمان ويسمح لهم بتدنيس مسجد رسول الله. وسائل الإعلام الهندية احتفت بالزيارة على اعتبار أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها استقبال وفد غير مسلم في المدينة المنورة. ومرة أخرى ابن… pic.twitter.com/B9QFjdaGuU — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) January 9, 2024



وفي هذا السياق قال الكاتب السعودي تركي الشلهوب:”وزيرة ومسؤولين هندوس يصدحون بعدائهم للمسلمين في الهند ويدعون إلى قتل المسلمين، يستضيفهم نظام ابن سلمان ويسمح لهم بتدنيس مسجد رسول الله.”

وتابع في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بإكس رصدتها (وطن): “وسائل الإعلام الهندية احتفت بالزيارة على اعتبار أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها استقبال وفد غير مسلم في المدينة المنورة.. ومرة أخرى ابن سلمان يخالف شرع الله!”

فيما دون الداعية السعودي عماد المبيض، إمام وخطيب جامع الملك عبد العزيز بالدمام سابقا: “دخول الوزيرة الهندوسية لباحات الحرم النبوي الشريف منكر وعار على مكانة بلاد الحرمين وشعبها واستفزاز للمسلمين جميعاً.”

دخول الوزيرة الهندوسية لباحات الحرم النبوي الشريف منكر وعار على مكانة بلاد الحرمين وشعبها واستفزاز للمسلمين جميعاً، وفي الحديث:

(المدينة حرم مابين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لايقبل منه يوم القيامة صرفاً ولاعدلاً) متفق عليه pic.twitter.com/RqPwomaRxo — عماد المبيّض (@emadmabyydh) January 9, 2024



وتابع مستنكرا ومستشهدا بأدلة دينية:”:وفي الحديث:(المدينة حرم مابين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لايقبل منه يوم القيامة صرفاً ولاعدلاً) متفق عليه.”

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وفي ذات السياق قال السياسي السعودي البارز الدكتور سعد الفقيه: “حين تصبح السلطة بيد عدو الحرمين يتعمد استضافة أعداء الله ورسوله في الحرمين إمعانا في إهانة المسلمين.”

وأضاف:”بترتيب من ابن سلمان وفريقه وزيرة هندوسية متطرفة معروفة ببذل كل جهد في حرب الإسلام يفرش لها البساط الأحمر أمام المسجد النبوي.”

حين تصبح السلطة بيد عدو الحرمين يتعمد استضافة أعداء الله ورسوله في الحرمين إمعانا في إهانة المسلمين بترتيب من ابن سلمان وفريقه وزيرة هندوسية متطرفة معروفة ببذل كل جهد في حرب الإسلام يفرش لها البساط الأحمر أمام المسجد النبوي https://t.co/3JL1Ai5plp — د. سعد الفقيه (@saadalfagih) January 8, 2024



وسبق أن انتقدت صحيفة “الغارديان” البريطانية ادعاء رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأن بلاده “أم الديمقراطية في العالم” في وقت يتعرض فيه مسلموها للقتل، والتنكيل بهم من قبل الشرطة، ويعاني طلابهم من سوء المعاملة في المدارس.