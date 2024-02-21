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احترافية عالية لقناص القسام.. فتك بقناص إسرائيلي عبر ثقب بالجدار (فيديو)

بقلم
احترافية عالية لقناص القسام.. فتك بقناص إسرائيلي عبر ثقب بالجدار

وطن – نشرت كتائب القسام ـ الجناح العسكري ـ لحركة حماس، الأربعاء، مشاهد جديدة وثقت جانبا من معاركها الضارية مع قوات الاحتلال في حي الزيتون بقطاع غزة.

وظهر ضمن هذه المشاهد أحد قناصة كتائب القسام وهو يفتك بقناص لجيش الاحتلال، كان يحتمي داخل أحد المنازل بحي الزيتون.

مشاهد جديدة لمعارك القسام في غزة

ووثق الفيديو تفاصيل عملية القنص وقيام القناص القسامي باستهداف قناص الاحتلال باحترافية عالية، من نوافذ وفتحات في جدار الشقة التي كان يحتمي به القناص الإسرائيلي.

كما وثقت اللقطات التي بثتها كتائب القسام، عمليات تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغّلة في حيّ الزيتون شرق مدينة غزة.

وتواصل كتائب القسام تكبيد الاحتلال المزيد من الخسائر في اليوم الـ138 للحرب.

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وأعلنت المقاومة في أحدث بياناتها أنها قتلت جنودا إسرائيليين في خان يونس.

فيما يواصل الاحتلال استهداف المناطق السكنية بعد أن ارتكب عدة مجازر بالقطاع المحاصر خلال الساعات الماضية.

كما نفذ عملية عسكرية جديدة في مخيم جنين بالضفة الغربية أسفرت عن شهداء.

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احترافية عالية لقناص القسام.. فتك بقناص إسرائيلي عبر ثقب بالجدار (فيديو)

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