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موظفو الخطوط الجوية العراقية يُسحلون ويُضربون من المسافرين بعنف! (فيديو)

بقلم
موظفو الخطوط الجوية العراقية في بغداد يتعرضون لضرب مبرح من المسافرين الذين دخلوا عليهم وأوسعوهم لكماً وصفعاً وركلاً بسبب تأخر طائرتهم عن الإقلاع

وطن – تعرض موظفو الخطوط الجوية العراقية في العاصمة بغداد، لهجوم وضرب مبرح من مسافرين محتجين على تأخر طائرتهم عن الإقلاع.

ووثق مقطع فيديو، تم تداوله على نطاقٍ واسع، المسافرين وهم يدخلون على موظفي الخطوط الجوية العراقية، ويوسعونهم لكماً وصفعاً وركلاً بسبب تأخر طائرتهم عن الإقلاع.

وقد عبّر معلّقون عن رفضهم لتصرف المسافرين، ووصفوهم بـِ”الهمجي”، رغم أن مشكلة تأخر طائرات الخطوط الجوية العراقية عن الإقلاع ليست بالجديدة. حسبما قالوا

كما اعتبر آخرون في تعليقهم على مشهد الإعتداء، أن هذا تعاملاً همجياً ويدل على عدم وجود نظام أو قانون”. معبرين عن أسفهم من هذا التصرف المستهجن والمرفوض .

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ورآى آخرون أنه لا علاقة للموظفين حتّى يتم التهجّم عليهم وضربهم.

ولم يصدر تعليق من الخطوط الجوية العراقية على ما حدث .

الخطوط الجوية العراقية
الخطوط الجوية العراقية

وتعتبر الخطوط الجوية العراقية، أكبر خطوط للملاحة الجوية في العراق وهي عضو في الاتحاد العربي للنقل الجوي.

وتأسست الخطوط الجوية العراقية عام 1945 من قبل جمعية الطيران العراقية وكانت تستخدم في بداية نشوئها الطائرات البريطانية.

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موظفو الخطوط الجوية العراقية في بغداد يتعرضون لضرب مبرح من المسافرين الذين دخلوا عليهم وأوسعوهم لكماً وصفعاً وركلاً بسبب تأخر طائرتهم عن الإقلاع

موظفو الخطوط الجوية العراقية يُسحلون ويُضربون من المسافرين بعنف! (فيديو)

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