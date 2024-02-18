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“كلاب غزة وصهاينة العرب”.. مفتي السلطنة يوجه رسائل نارية جديدة

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"كلاب غزة وصهاينة العرب".. مفتي السلطنة أحمد الخليلي يوجه رسائل نارية جديدة

وطن – حذر مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، داعمي الاحتلال الإسرائيلي من عقاب إلهي قد يحل عليهم في أي وقت بسبب الجرائم الوحشية المستمرة في قطاع غزة، وربط الأمر بظاهرة “الكلاب الجائعة” في غزة التي هاجمت جنود الاحتلال.

وكانت وسائل إعلامية قد تحدثت عن هجوم نحو ألف من الكلاب الضالة تسللت من قطاع غزة على جنود الاحتلال، فيما أكد العديد من الرواد أن هذه الحيوانات أفضل بكثير ممن يحرس حدود الاحتلال وينفذ أجنداته.

وقال “الخليلي” في بيان على منصة إكس رصدته (وطن): “تنامى إلينا أن جنود الصهاينة يشتكون من كلاب جائعة قَدِمَتْ عليهم من غزة وحاولت مهاجمتهم”.

وأضاف: “فكأن مقاومة الفلسطينيين للمحتل البغيض تسانَد حتى من الكلاب. فهل يأمن الذين يمدون الصهاينة بما يشتهون ويضيقون على أصحاب الحق أن ينتقم الله منهم بتسليطه أي نوع من جنوده؟!”.

وانتشرت العديد من التقارير التي تؤكد دعم مصر، الأردن، السعودية، الإمارات ودول أخرى للاحتلال بطرق مختلفة سواء عبر بدائل عن طريق البحر الأحمر، أو من خلال تنفيذ أجندة إسرائيل في خنق قطاع غزة وإذلال الفلسطينيين وتجويعهم على الحدود في رفح.

الخليلي يهاجم داعمي الاحتلال الإسرائيلي

ومن أبرز ما جاء في بيان مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي الذي هاجم فيه داعمي الاحتلال الإسرائيلي:

– ما أجل العبرة وأقل اعتبار الناس، وما أعظم العظة وأثقلها في الميزان وأخف اتعاظ الناس بها.

– لقد تنامى إلينا من الثقات ومن بعض وسائل الإعلام المعتبرة أن جنود الصهاينة يشتكون من كلاب جائعة قَدمَتْ عليهم من غزة وحاولت مهاجمتهم.

– فكأن مقاومة الفلسطينيين للمحتل البغيض تساند حتى من الكلاب وكم في هذا من آية لو اتعظ الناس بها.

-ما أشبهها بما أوتيه موسى عليه السلام من الآيات التي حاقت بفرعون وقومه (استدل بالآيات 101 حتى 103 من سورة الإسراء في القرآن الكريم).

– وجاء في تلك الآيات: “كما قال تعالى: ﴿ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يافرعون مثبورا، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا”.

– “وما يعلم جنود ربك إلا هو وماهي إلا ذكرى للبشر” فإلى متى هم غارقون في هواهم غير مبالين بسخط الله تعالى ونقمه؟

– “في هذه الآيات الكبرى عظة للصهاينة والمتصهينين .. فهل يأمن الذين يسارعون فيهم ويمدونهم بما يشتهون ويضيقون على أصحاب الحق المؤمنين أن ينتقم الله منهم بتسليطه أي نوع من جنوده عز وجل”.

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تواصل الحرب على غزة

وختم مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي بيانه بالقول: “اللهم إنا نبرأ إليك من كل ظلم ومن كل إهانة للإسلام أو المسلمين وأنت حسبنا ونعم الوكيل”.

وفي اليوم الـ135 للحرب الإسرائيلية على غزة استمرت قوات الاحتلال استهداف مناطق عديدة في القطاع، وعلى رأسها رفح وخان يونس جنوبي القطاع ودير البلح ومخيم النصيرات في وسطه.

يذكر أن هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) زعمت أن مئات الكلاب الشاردة تقترب من المقاتلين الموجودين في مناطق التجمع بالمنطقة شمال غزة، تزمجر وتكشف عن أسنانها وتحاول عض الجنود.

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