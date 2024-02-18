رقم قياسي جديد للمصري محمد صلاح في الدوري الإنجليزي (فيديو)

وطن- تمكن النجم المصري الدولي محمد صلاح هداف فريق ليفربول، من تحقيق رقم قياسي خلال مشاركته مع الفريق أمام برينتفورد، السبت، في منافسات الجولة ال25 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد عودته من الإصابة.

واستطاع المصري محمد صلاح العائد من الإصابة، من صناعة الهدف الثاني عند الدقيقة ال55 لزميله الأرجنتيني ألكسيس ماك اليستير، ثم تسجيله بعدها الهدف الثالث عند الدقيقة 68 من داخل منطقة الجزاء ليسدد لكرة داخل المرمى بنجاح.

رقم قياسي لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

وبحسب شبكة “أوبتا” المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، فإن اللاعب محمد صلاح نجم نادي ليفربول أصبح أكثر اللاعبين مساهمة في هز الشباك في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجاري 2023-2024، فقد أحرز 15 هدفاً وصنع 9 تمريرات حاسمة لزملائه.

وبينت الشبكة، بأن محمد صلاح سجل وصنع خلال مشاركته في 30 مباراة بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليكون رابع لاعب يحقق هذا الإنجاز بعد واين روني في 36 مباراة، وتييري هنري في 32 مباراة وآلان شيرر في 31 مباراة.

30 – Mohamed Salah has now both scored and assisted in 30 different Premier League games, only Wayne Rooney (36), Thierry Henry (32) and Alan Shearer (31) have done so more times in the competition's history. Icon. pic.twitter.com/iLlvrIfFur — OptaJoe (@OptaJoe) February 17, 2024

وشارك المصري صلاح كبديل في أول ظهور له بعد عودته من الإصابة خلال مباراة برنتفورد، مع نهاية الشوط الأول، عقب إصابة زميله البرتغالي ديوغو جوتا الذي خرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

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وكانت تقارير صحفية، قد تحدثت في الأيام القليلة الماضية عن إمكانية رحيل محمد صلاح عن نادي ليفربول الإنجليزي مع نهاية الموسم الجاري إلى الدوري السعودي الممتاز من بوابة نادي اتحاد جدة بعد عرض مغري يتجاوز 200 مليون يورو.

⚽️🔥 العودة الأولى لمحمد صلاح بعد الإصابة .. تمريرة حاسمة وهدف في غاية الروعة#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #برينتفورد_ليفربول #PremierLeague pic.twitter.com/rDUadsG30h — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 17, 2024

ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

وفاز فريق ليفربول المتصدر على منافسه برينتقورد، السبت، برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة ال25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح يسجل ويصنع في نفس المباراة للمرة الثلاثين في الدوري الإنجليزي الممتاز ⚽️🅰️ رابع لاعب فقط في تاريخ المسابقة يحقق هذا الإنجاز الفردي 👍 pic.twitter.com/PTlP3QUk9Q — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 17, 2024

ويحافظ ليفربول على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن الوصيف صاحب المركز الثاني أرسنال برصيد 55 نقطة للموسم الجاري.