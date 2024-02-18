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رقم قياسي جديد للمصري محمد صلاح في الدوري الإنجليزي (فيديو)

بقلم
محمد صلاح لاعب ليفربول

وطن- تمكن النجم المصري الدولي محمد صلاح هداف فريق ليفربول، من تحقيق رقم قياسي خلال مشاركته مع الفريق أمام برينتفورد، السبت، في منافسات الجولة ال25 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد عودته من الإصابة.

واستطاع المصري محمد صلاح العائد من الإصابة، من صناعة الهدف الثاني عند الدقيقة ال55 لزميله الأرجنتيني ألكسيس ماك اليستير، ثم تسجيله بعدها الهدف الثالث عند الدقيقة 68 من داخل منطقة الجزاء ليسدد لكرة داخل المرمى بنجاح.

رقم قياسي لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

وبحسب شبكة “أوبتا” المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، فإن اللاعب محمد صلاح نجم نادي ليفربول أصبح أكثر اللاعبين مساهمة في هز الشباك في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجاري 2023-2024، فقد أحرز 15 هدفاً وصنع 9 تمريرات حاسمة لزملائه.

وبينت الشبكة، بأن محمد صلاح سجل وصنع خلال مشاركته في 30 مباراة بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليكون رابع لاعب يحقق هذا الإنجاز بعد واين روني في 36 مباراة، وتييري هنري في 32 مباراة وآلان شيرر في 31 مباراة.

وشارك المصري صلاح كبديل في أول ظهور له بعد عودته من الإصابة خلال مباراة برنتفورد، مع نهاية الشوط الأول، عقب إصابة زميله البرتغالي ديوغو جوتا الذي خرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

محمد صلاح
محمد صلاح هداف ليفربول
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وكانت تقارير صحفية، قد تحدثت في الأيام القليلة الماضية عن إمكانية رحيل محمد صلاح عن نادي ليفربول الإنجليزي مع نهاية الموسم الجاري إلى الدوري السعودي الممتاز من بوابة نادي اتحاد جدة بعد عرض مغري  يتجاوز 200 مليون يورو.

ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

وفاز فريق ليفربول المتصدر على منافسه برينتقورد، السبت، برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة ال25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحافظ ليفربول على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن الوصيف صاحب المركز الثاني أرسنال برصيد 55 نقطة للموسم الجاري.

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