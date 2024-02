رقم قياسي جديد للمصري محمد صلاح في الدوري الإنجليزي (فيديو)

وطن- تمكن النجم المصري الدولي محمد صلاح هداف فريق ليفربول، من تحقيق رقم قياسي خلال مشاركته مع الفريق أمام برينتفورد، السبت، في منافسات الجولة ال25 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد عودته من الإصابة.

واستطاع المصري محمد صلاح العائد من الإصابة، من صناعة الهدف الثاني عند الدقيقة ال55 لزميله الأرجنتيني ألكسيس ماك اليستير، ثم تسجيله بعدها الهدف الثالث عند الدقيقة 68 من داخل منطقة الجزاء ليسدد لكرة داخل المرمى بنجاح.

وبحسب شبكة “أوبتا” المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، فإن اللاعب محمد صلاح نجم نادي ليفربول أصبح أكثر اللاعبين مساهمة في هز الشباك في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجاري 2023-2024، فقد أحرز 15 هدفاً وصنع 9 تمريرات حاسمة لزملائه.

وبينت الشبكة، بأن محمد صلاح سجل وصنع خلال مشاركته في 30 مباراة بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليكون رابع لاعب يحقق هذا الإنجاز بعد واين روني في 36 مباراة، وتييري هنري في 32 مباراة وآلان شيرر في 31 مباراة.

30 – Mohamed Salah has now both scored and assisted in 30 different Premier League games, only Wayne Rooney (36), Thierry Henry (32) and Alan Shearer (31) have done so more times in the competition's history. Icon. pic.twitter.com/iLlvrIfFur

— OptaJoe (@OptaJoe) February 17, 2024