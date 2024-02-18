حماس تحذر من مخطط للعبث بالجبهة الداخلية عبر “نشر الفلتان”.. من يقف وراءه؟

وطن – حذرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” من محاولة العبث بالجبهة الداخلية للفلسطينيين، عبر نشر الفوضى والفلتان، والترويج لدعوات مشبوهة اعتمادا على عناصر منفلتة ومرتبطة بأجندات الاحتلال.

وقال بيان لحماس، إن الاحتلال الفاشي يحاول بشتّى الطرق، استهداف الحاضنة الشعبية للمقاومة، عبر محاولاته المكشوفة بنشر الفوضى والفلتان والترويج لدعوات مشبوهة، اعتمادا على عناصر منفلتة ومرتبطة بأجندات الاحتلال ومعادية للفلسطينيين ومقاومتهم ونضالهم في وجه “النازيين الجدد”.

#عاجل|| تصريح صحفي صادر عن حركة حماس: 👈بعد الفشل الكبير الذي لحق بجيش الاحتلال المهزوم على أرض غزة، وانسداد أفق خططه، وذهاب أهدافه أدراج الرياح، بفعل صمود شعبنا البطل، وثبات مقاومته الباسلة، وبعد إخفاقه في الوصول إلى أهدافه المعلنة، بالقضاء على المقاومة أو استعادة أسراه، أو… pic.twitter.com/551yQNBow5 — الحرب العالمية✪ (@Ralmaswri) February 17, 2024

جاء ذلك بعد الفشل الكبير الذي لحق بجيش الاحتلال المهزوم على أرض غزة، وانسداد أفق خططه، وذهاب أهدافه أدراج الرياح، بفعل صمود شعبنا البطل، وثبات مقاومته الباسلة، وبعد إخفاقه في الوصول إلى أهدافه المعلنة، بالقضاء على المقاومة أو استعادة أسراه، أو النيل من عزيمة وإرادة الشعب الفلسطيني الحرّ عبر القصف والمجازر والتدمير والتجويع، وفق البيان.

وذكر بيان حماس: “نحذّر الأطراف كافة، من استغلال الظروف الراهنة، في محاولة العبث بالجبهة الداخلية لشعبنا”.

وتابعت حماس: “انشغال مقاومتنا الباسلة في التصدي للعدوان الوحشي، واستهداف الاحتلال الفاشي المستمر لجميع مظاهر العمل المدني والأمني والحكومي؛ لن يقف حائلاً أمام حمايتنا لشعبنا وصَوْنِنا لحاضنتنا الشعبية بشتى الوسائل”.

دعوة للشعب الفلسطيني

ووجهت حماس دعوة للفلسطينيين، قائلة: “ندعو جماهر شعبنا الوفيّ الصامد، إلى مزيد من اليقظة والانتباه، وقطع الطريق أمام أي محاولة لاستهداف صموده وثباته، أو استهداف أبنائه الميامين في المقاومة”.

وأشارت حماس إلى أنها عملت مع كل القوى والفصائل الوطنية، بكل الطرق والوسائل، من أجل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، ووقف العدوان الفاشي عليه، وتلبية احتياجاته الإنسانية، ورفع الظلم عنه، وتثبيت وجوده على أرضه وتمسّكه بحقوقه.

وتابع البيان: “نهيب بشعبنا العظيم، الذي ضرب أروع الأمثلة في الصبر والصمود والبطولة، لمزيد من الثبات، حتى كسر العدوان، ودحره عن أرضنا ومقدّساتنا، وصولاً إلى تحقيق تطلّعاتنا الوطنية بالحرية وتقرير المصير، وبناء دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس”.

ولا تزال تحتفظ حركة حماس، بشعبيتها وحاضنتها في قطاع غزة، رغم محاولة جيش الاحتلال استهداف هذه الحاضنة.

حماس حاضرة في اليوم التالي لحرب غزة

وكانت صحيفة ” المونيتور”، قد قالت إن أي خيارات “لليوم التالي” في غزة، لا يمكن أن تتجاهل بشكل كامل وجود حركة حماس، كفصيل فلسطيني ذي شعبية كبيرة على الأقل.

وقالت الصحيفة الأمريكية في تقرير إن نجاح أي صفقة لحل الأزمة ترتكز على تسلّم السلطة الفلسطينية مقاليد الحكم في غزة، يفرض تعاونًا وتنسيقًا كبيرين بين الفصيلين الأكبر، وهما حركتا فتح وحماس، بفعل أن كلا الفصيلين بحاجة ماسة للآخر للخروج من عنق الزجاجة والمأزق الحالي.

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وأضافت أن الوضع الحالي معقَّد لأنه ما لم يتم القضاء على “حماس” بشكل كامل، وهو ما يعرف الجميع، بما في ذلك الأمريكيون، أنه لن يحدث، فإن أي حل سيحتاج إلى موافقة؛ إن لم يكن المشاركة المباشرة لحماس.

وأشارت إل أن شعبية حماس ارتفعت، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، في يناير/ كانون الثاني عام 2024، أن 42% من الفلسطينيين في غزة قالوا إنهم يؤيدون حماس، مقارنة بـ 38% في سبتمبر/ أيلول العام 2023، بينما بلغت نسبة تأييد الحركة في الضفة الغربية 44%؛ مقابل 12% فقط في سبتمبر/ أيلول العام 2023.