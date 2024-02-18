الرئيسية » حياتنا » تسريب يكشف مفاجأة جديدة عن هواتف iPhone 16 (صور)

تسريب يكشف مفاجأة جديدة عن هواتف iPhone 16 (صور)

بقلم
تسريب عن كاميرا iPhone 16

وطن – كشف تسريب جديد عن أن شركة أبل ستغير تصميم الكاميرا الخلفية بهواتف iPhone 16، لتضم خمسة نماذج، مع طراز “Plus SE” الذي يُقال إنه يحل محل طراز Plus مقاس 6.7 بوصة.

ويبدو أن الصورة التي شاركها مستخدم X (Twitter سابقًا) Majin Bu على منصة المدونات الصغيرة لوحدة الكاميرا المزعومة لجهاز iPhone 16 تؤكد التقارير السابقة التي تفيد بأن الهاتف سيحتوي على تخطيط كاميرا عمودي.

تسريب: هاتف iPhone 16 سيحتوي على تخطيط كاميرا عمودي
تسريب: هاتف iPhone 16 سيحتوي على تخطيط كاميرا عمودي

وقام مستخدم X مؤخرًا بتسريب صور لما يبدو أنه عروض لسلسلة الهواتف الذكية iPhone 16.

وعلى عكس تشكيلة iPhone 15، يمكن للشركة إطلاق خمسة نماذج هذا العام، وفقًا للصور المسربة.

ويمكن أن تكون هذه هي iPhone 16 SE وiPhone 16 Plus SE وiPhone 16 وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max.

وتظهر أن طرازات iPhone SE تحتوي على كاميرا خلفية واحدة، بينما يحتوي طراز iPhone 16 القياسي على اثنتين، في تخطيط عمودي.

ويظهر أن هاتفي iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max المتطورين من الشركة يتميزان بتصميم كاميرا خلفية ثلاثية محاذية رأسياً.

iPhone 16 Pro
يبدو أن iPhone 16 Pro الجديد سيحتوي على تصميم جديد لوحدة الكاميرا

ومع ذلك، فمن الجدير التعامل مع هذا الادعاء بحذر. حيث يقول مستخدم X إنه ليس لديه معلومات عن مصدر الصورة.

التغييرات في كاميرا iPhone 16 ليست هي التغييرات الوحيدة 

التغييرات في تخطيط الكاميرا في تشكيلة iPhone 16 ليست هي التغييرات الوحيدة التي من المتوقع أن تصل إلى الهاتف الذكي.

من المتوقع أيضًا أن تزود أبل جميع الطرز في السلسلة بزر Action Button (المقدم في طرازات iPhone 15 Pro) وزر التقاط مخصص يُقال إنه يوفر وصولاً سريعًا إلى الكاميرا.

ومن غير الواضح أيضًا ما إذا كانت شركة Apple ستتخلى عن خليفة iPhone 15 Plus لطراز iPhone 16 Plus SE أكبر بكاميرا واحدة، وما إذا كان سيكون سعره أقل من iPhone 15 Plus مقاس 6.7 بوصة العام الماضي.

ومن المرجح أن تظهر المزيد من التفاصيل حول طرازات iPhone 2024 للشركة في الأشهر المقبلة.

قد يعجبك أيضاً

جدول الدوري الألماني

بعد مُواصلة سقوط البايرن.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز

"هكذا يكون الكلام يا أردوغان".. داود أوغلو يُحرج الرئيس بكلمات مؤثرة

“هكذا يكون الكلام يا أردوغان”.. داود أوغلو يُحرج الرئيس بكلمات مؤثرة (فيديو)

الصحفي المغربي حميد المهداوي لا يزال رهن الاعتقال.. أدمن حسابه يثير جدلا

الصحفي المغربي حميد المهداوي لا يزال رهن الاعتقال.. أدمن حسابه يثير جدلا

شاهد ما فعلته عراقية أرادت قتل زوجها رمياً بالرصاص داخل مقهى

شاهد ما فعلته عراقية أرادت قتل زوجها رمياً بالرصاص داخل مقهى (فيديو)

الشحات والشيبي

أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي تطفو على السطح من جديد.. ماذا حدث؟!

لا يُصدق.. الجِن يحاكمون جندياً يمنياً قتل جنيا منهم بالخطأ

لا يُصدق.. الجِن يحاكمون جندياً يمنياً قتل جنيا منهم بالخطأ (فيديو)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior