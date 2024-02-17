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شكري: حماس خارج الإجماع الفلسطيني ويجب محاسبة من أدامها في غزة بالدعم (فيديو)

بقلم
شكري:حماس خارج الإجماع الفلسطيني ويجب محاسبة من أدامها في غزة بالدعم

وطن – قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، السبت، إن الوزير سامح شكري ناقش مع المدعي العام لمحكمة العدل الدولية في ميونخ، مجريات التحقيق بشأن انتهاكات إسرائيل في غزة والضفة مؤكدًا على الدور الهام المنوط بالمحكمة بهذا الشأن.

وضمن تصريحاته على هامش مؤتمر ميونخ، قال سامح شكري إن مصر “تستعد لكل السيناريوهات ولكن هذا ليس تشجيعا على التهجير ولا نحضر منطقة آمنة للفلسطينيين.”

وتابع وزير الخارجية المصري في حوار تلفزيوني له مع مراسل الشؤون الخارجية والدفاع لقناة “PBS” موضحا:”ليس لدينا أي نية لتقديم مناطق آمنة للنازحين.. ولكن إذا فرض علينا الأمر الواقع سنتعامل مع الوضع وسنقدم الدعم الإنساني.”

سامح شكري: حماس خارج الإجماع الفلسطيني

وأكمل “نعمل على إدامة حدودنا وتعزيزها طوال الوقت والحكم على النشاطات الحالية هو نوع من القفز إلى نتائج غير موجودة.”

وخلال جلسة جانبية أخرى وفي تصريح له أثار غضبا وجدلا واسعا والذي جاء ردا على تعليق من تسيبي ليفني بشأن استحالة السلام بوجود حماس، زعم شكري أن “حماس خارج الإجماع الفلسطيني ويجب محاسبة من أدامها في غزة بالتمويل والدعم.”

كما شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في حديثه على أن تهجير الفلسطينيين أمر لا يمكن السماح به وهو تهديد لأمن مصر القومي، لافتا إلى أن أي عمليات عكسرية في رفح ستكون لها تداعيات إنسانية كارثية.

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وقال شكري:”ما جرى للملايين في قطاع غزة وصمة عار على المجتمع الدولي، ولا ننوي إعداد أي أماكن آمنة لتهجير الفلسطينيين وما يجري على الحدود هو أعمال صيانة.”

وتابع:”لا نعمل على خطط طارئة بشأن استقبال الفلسطينيين في مصر وأوصلنا رسائل بشأن التهجير الداخلي والخارجي للفلسطينيين تمثل خطا احمرا بالنسبة لنا.”

وأكد الوزير المصري على أن “الطريق الوحيد لاستقرار المنطقة هو إقامة الدولة الفلسطينية وهذا كان قبل هجوم السابع من أكتوبر أيضاً.”

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