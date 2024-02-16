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مع تمنياتهم بتحقق ذلك.. سوريون يسخرون من أنباء “مقتل ماهر الأسد”

بقلم
سخر سوريون في منصات التواصل من ترديد أنباء في منصات التواصل لا مصدر لها ولا أساس يستند عليه آخرها حول "مقتل شقيق رئيس النظام السوري وقائد الفرقة الرابعة في سوريا ماهر الأسد"

وطن – سخر سوريون من ترديد أنباء في منصات التواصل لا أساس لها تتحدث عن “مقتل شقيق رئيس النظام السوري وقائد الفرقة الرابعة في سوريا ماهر الأسد”.

وانتشرت أنباء شارك فيها الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين المعروف بنقله للشائعات والأنباء غير المؤكدة تتحدث عن مصرع شقيق بشار الأسد اللواء ماهر الأسد.

وكتب كوهين في حسابه على منصة إكس: “أمانة عليك بلغ تحياتنا للسيد الوالد وقاسم سليماني” مرفقاً صورة ماهر الأسد في إشارة إلى أنباء مصرعه التي لم يتم تأكيدها أو الإشارة إليها على الإطلاق من أي جهة أو مصدر إعلامي ذو ثقة.

 

مع تمنياتهم بتحقق ذلك.. سوريون يسخرون من أنباء "مقتل ماهر الأسد"
صورة أرشيفية لماهر الأسد وبجانبه شقيقه بشار
سوريون يسخرون من أنباء مقتل ماهر الأسد

وعلق حساب على منصة إكس يحمل اسم المقدم المظلي عمار الواوي (لم تتمكن وطن من التأكد من أن الحساب يعود لنفس الشخص) على شائعة مقتل الأسد.

وكتب الواوي: “هناك من ينشر إشاعة مقتل المجرم ماهر الاسد نتمنى ذالك ولكن مقتل ماهر لايمكن للقيادة المجرمة في سوريا أن تخفيه لذلك أقول نشر الاشاعات المغلوطة ليست لصالح ثورتنا لانها تعطي نتائج سلبية”.

وكتب مغرد آخر: “ذاع كوهين خبر موت ماهر الأسد اليوم الكل راح يطبل ع هالخبر وينتشر” معلقاً: “أي أخبار بدون دليل تعتبر خرافه وانتشاره يدل على عدم الموضوعية لدى كثير من الشعب السوري أو العربي”.

ورأى منصور عبدالله محمد عن أنباء مقتل ماهر الأسد: “لا استبعد ان مثل هذا الخبر هو عمل مخابراتي ساهم في نشره ايدي كوهين من خلال التنسيق المخابراتي بين عصابات الاسد والكيان الصهيوني”.

من هو ماهر الأسد؟

وماهر الأسد من مواليد 1967 وهو ثالث أبناء حافظ الأسد وتولى منصب قائد اللواء 42 دبابات في الفرقة الرابعة، ورُقي في تموز 2017 لرتبة لواء وفي شهر نيسان من عام 2018 عُين قائداً للفرقة الرابعة دبابات في جيش قوات الأسد.

يذكر أن لماهر الأسد تاريخ دموي سابق حتى قبل الثورة السورية، حيث شارك بشكل مباشر في قمع الانتفاضة الكردية في عام 2004 وارتكب عناصر الفرقة الرابعة تجاوزات كبيرة بحق الكرد في المنطقة الشمالية الشرقية، فضلاً عن مجزرة سجن صيدنايا عام 2008.

ويعتبر من المسؤولين المباشرين عن كافة الجرائم التي ارتكبتها الفرقة الرابعة منذ بداية الثورة على الرغم من أنه لم يكن قائد الفرقة بشكل رسمي حتى نيسان من عام 2018، إذ إنه كان القائد الفعلي للفرقة منذ كان برتبة عميد.

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