مداخلة عبدالكريم الكندري التي تسببت بحل مجلس الأمة .. هل أساء لأمير الكويت؟ (فيديو)

وطن – أصدر أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الخميس 15 شباط/فبراير 2024، مرسوما يقضي بحل مجلس الأمة وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة.

وجاء في تفاصيل المرسوم رقم 16 لسنة 2024 الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا” ورصدته (وطن): “بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه، وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي: مادة أولى: يحل مجلس الأمة”.

وجاء في المادة الثانية من المرسوم وفق ما نقله الموقع الرسمي لمجلس الأمة الكويتي: “على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية”.

ورغم أن حل مجلس الأمة تكرر في الكويت إلا أن المرسوم الذي يقضي بذلك لم يتضمن هذه المرة العودة لانتخابات نيابية جديدة بالبلاد، ولم يتم الحديث عن مصير المجلس بعد قرار حله مؤخراً.

صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة وفق المادة 107 من الدستور #الكويت#وزارة_الإعلام_الكويت pic.twitter.com/ooFTDTV3cD — MOI – وزارة الإعلام (@MOInformation) February 15, 2024

كيف تفاعل الكويتيون مع حل مجلس الأمة؟

وتصدر وسم بعنوان “حل مجلس الأمه” منصات التواصل وتداول فيه الرواد كلمة للأمير مشعل الصباح ومنهم فهد المطيري الذي علق على قرار الحل: “حقبة سياسية فاسدة ادعت الإصلاح”.

هذا الخطاب سيخلده التاريخ من سمو الأمير لحقبة سياسية فاسده ادعت الاصلاح #حل_مجلس_الامه pic.twitter.com/S62pLsR1JZ — فهد المطيري (@o33s_) February 15, 2024

وكتب خالد العوضي بوعبدالله معلقاً على القرار: “من حق القيادة السياسية حل مجلس الأمة ومن حقنا نرجع ننتخب نوابنا الذين مثلونا خير تمثيل”.

#حل_مجلس_الامه صدور مرسوم بحل مجلس الأمة من حق القياده السياسيه حل مجلس الأمة ومن حقنا نرجع ننتخب نوابنا الذين مثلونا خير تمثيل . ونقول للدكتور #عبدالكريم_الكندرى وزملاءه بيض الله وجوهكم كفيتوا ووفيتوا وباذن الله القادم أفضل pic.twitter.com/M3kaxuKEYd — خالد العوضي بوعبدالله (@disguisedq8) February 15, 2024

وعلق عبدالله الغانم: “الأمر لا غرابة فيه لكثير من المراقبين، كما كان متوقعا المجلس كان يعيش آخر أيامه بسبب بعض السلوكيات وقد لفظ آخر أنفاسه بصدور مرسوم حله”.

الأمر لا غرابة فيه لكثير من المراقبين، كما كان متوقعا المجلس كان يعيش آخر أيامه بسبب بعض السلوكيات وقد لفظ آخر أنفاسه بصدور مرسوم حله

آمل أن يكون هناك حل طويييييل في مداه الزمنى

أما بحال عودة الانتخابات فاتوقع أن يكون هناك تغيير بالعملية والنظام الانتخابي.#حل_مجلس_الامه pic.twitter.com/FUb0eq5Fx1 — د.عبدالله الغانم (@dralghanim) February 15, 2024

وأضاف المغرد الكويتي: “آمل أن يكون هناك حل طويييييل في مداه الزمني أما بحال عودة الانتخابات فاتوقع أن يكون هناك تغيير بالعملية والنظام الانتخابي”.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت منتصف مارس/آذار 2023 ببطلان انتخابات ذات العام، وعودة البرلمان المنتخب عام 2020.

بوادر أزمة سياسية

وشهدت الكويت قبل أيام بوادر أزمة سياسية هي الأولى من نوعها بعدما تغيّبت الحكومة عن حضور جلسة برلمانية، احتجاجاً على ما يُعتقد أنها إساءة ضمنية صدرت من أحد النواب في أثناء مناقشة الردّ على الخطاب الأميري.

وطالب رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون بشطب مداخلة النائب عبد الكريم الكندري من مضبطة المجلس.

كفيت ووفيت ،،

وصنت القسم واديت الامانه #عبدالكريم_الكندري pic.twitter.com/rkAS1J9E4U — عبدالله الكندري 🎖 (@alkandari21) February 15, 2024

وصوّت أغلبية النواب (44 صوتاً) بعدم شطب مداخلة الكندري. وفسّر المطالبون بالشطب المداخلة بأنها تتضمن مسّاً بالذات الأميرية، وهو ما يخالف الدستور.

واعترضت الحكومة على قرار المجلس وقاطعت جلسة البرلمان، ورفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، جلسة مجلس الأمة، إلى 5 مارس (آذار) المقبل، لعدم حضور الحكومة.

مجلس الأمة يرفض شطب مداخلة النائب عبدالكريم الكندري في جلسة 6 فبراير من المضبطة حضور 61

موافق 16

غير موافق 44

لم يشارك 1#الكويت #مجلس_الأمة pic.twitter.com/n2cyGC0myj — سنا نيوز (@SnaaNews) February 13, 2024

ماذا قال النائب الكندري وأغضب الحكومة؟

النائب عبدالكريم الكندري وحسبما رصدته (وطن) قال في كلمة له إن النائب حر فيما يطرحه من أفكار داخل الجلسات واللجان، ولا سلطان عليه دون تجاوز على اللائحة أو إساءة لأحد.

وأضاف الكندري: الأخ الرئيس صدمني أنك شطبت كلامي من المضبطة بعد أن حذفته من النقل التلفزيوني، وأنا قاتلت طوال عشر سنوات في سبيل الكلمة، لكن لم أشاهد كلمتي في المضبطة بهذه الطريقة.

يطالبون باعمال المنطق وكل شيء غير منطقي فهل منع تعيين المواطنين حتى الآن منطقي ! وهل من المنطق أن تطلب الحكومة مناقشة برنامج عملها الذي وصل بالجلسة وترفض مناقشة تقارير موجود منذ أشهر ! مداخلتي بجلسة اليوم حول رفضي لتأجيل تقارير قوانين تحسين معيشة المواطنين والاصلاحات السياسية. pic.twitter.com/vamcBvmyv5 — د. عبدالكريم الكندري (@Dr__ALKANDARI) February 6, 2024

وتابع: “الأخ الرئيس أنت أظهرت في قرارك كأنني أسأت للقيادة السياسية بعد شطب كلمتي، وفي ذلك مخالفة للعرف البرلماني والسوابق التي تمت أحياناً أثناء رئاستك”.

#فيديو | مرافعة د. عبدالكريم الكندري في جلسة اليوم اعتراضاً على شطب رئيس مجلس الأمة لمداخلته أثناء الرد على الخطاب الأميري من المضبطة (كاملة) – "الناس تعتقد بأني أسأت للقيادة السياسية بسبب شطبك لكلامي" – "لا يمكن أن أسيء لوالدي.. ولكني قمت بالدور الذي تخليت أنت عنه في الدفاع عن… pic.twitter.com/O9aQUrOjaI — جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) February 13, 2024

وأكمل: “يبدو أن كرسي الرئاسة له سحر، فأنا دافعت عن المجلس، وعن نفسي أمام الكلام القاسي الموجه لنا من أب لأبنائه، وأنا لم أخطئ، وأترك الشعب يقدر كلمتي، وأنت وضعتني محل شبهة مع أني أراعي الله والدستور، وقبل ذلك أخلاقي، وأنت ترى أنه لا يجوز التطرق للنطق السامي، وأنت خالفت نفسك لأن هناك سوابق برلمانية في رئاستك”.