“مخدرات في الحلوى” .. ضُبطت قبل دخولها قطر وطريقة تهريب شيطانية (فيديو)

وطن – تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطر بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، من ضبط كمية من المخدرات مخبأة بطريقة سرية داخل صندوق حلوى عند محاولة إدخالها إلى البلاد.

وأفادت الهيئة العامة للجمارك، الخميس، بأن منتسبيها أحبطوا عملية تهريب 2 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدّرة بعد اشتباه مفتش جمركي بحقيبة أحد المسافرين القادمين إلى قطر عبر مطار الشيخ حمد الدولي.

وبعد الكشف وتفتيش الحقيبة يدوياً تم العثور على قطع مغلفة من المادة المضبوطة مخبأة بطريقة سرية داخل صندوق حلوى.

وأظهر مقطع فيديو متداول أحد الموظفين وهو يعرض الكمية المضبوطة في كيس بلاستيكي ومغلفة بورق سولفان، قبل أن يقوم بوزنها في ميزان كهربائي، أظهر أن وزنها 2 كغ.

تهريب المخدرات إلى دول الخليج

ونادراً ما يحاول المهربون إدخال المخدرات إلى قطر قياساً بالدول الخليجية الأخرى التي تضبط العديد من الشحنات شهرياً.

وتشدد قطر العقوبات المفروضة على حيازة المخدرات أو استهلاكها أو الاتجار بها، وتشمل السجن لفترات طويلة وغرامات باهظة وطرد الأجانب من البلاد.

ونص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية في قطر على 64 مادة حيث تدرج بكل ما يتعلق بالمخدرات. بدءًا من المواد المحظورة وأساليب التعامل معها من بيع وشراء وتهريب واستيراد وحيازة وترويج. مفصلًا كل ذلك بشكلٍ وافٍ ليحيط بكل الأساليب والحيل التي يلجأ لها الأشخاص الذين يتعاملون مع المخدرات بأي شكل كان وصولًا لعقوبات تتناسب مع الجرائم المرتكبة من الأفراد.