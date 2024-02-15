عيد الحب كتب نهايتها.. تاجرة مخدرات تسقط في فخ “الضابط الدب”

وطن – لجأ ضابط شرطة من وحدة مكافحة جرائم الشوارع في بيرو لحيلة غريبة من نوعها، بهدف الإيقاع بسيدتين تبيعان المخدرات في العاصمة ليما ونجح في ذلك.

وحسبما نشرت شرطة بيرو عبر منصة “إكس” فقد تنكر الشرطي بزي دمية دب واستدرج المطلوبتين بهدية مزيفة عشية “عيد الحب”.

وأوضح بيان الشرطة: “استطاع ضباط مختصون من منطقة شرطة ليما، أحدهم متنكرا بزي دمية دب في عيد الحب، إلقاء القبضَ على اثنين من مسوقي المخدرات الصغار في سان مارتين دي بوريس”.

🧸💔| Efectivos del #GrupoTerna, Región Policial Lima, uno de ellos mimetizado de osito de peluche cariñosito, capturaron en San Martín de Porres a dos microcomercializadoras de droga.

Se comisó más de 1000 envoltorios conteniendo PBC.

¡Si te quiere, no te deja delinquir! pic.twitter.com/SxEvex08qc — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) February 14, 2024

وأكدت شرطة بيرو مصادرة “أكثر من ألف عبوة تحتوي على مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور”، وختمت بيانها بالقول: “لو كان يحبك حقا، لماذا تركك ترتكبين جريمة!”.

اللجوء لضابط سري

وتقول الصحف إن الشرطة لجأت لضابط سري كان يرتدي زي دب بني ويحمل بالونا أحمر ولافتة مكتوب عليها “أنت سبب ابتسامتي”.

وقام الضابط بخداع المطلوبيتن عبر الركوع أمام منزل بائعات المخدرات والإيماء للسيدة للخروج إلى الشارع واستلام هديتها من الزهور والشوكولاتة في “عيد الحب”.

واقتنعت السيدة المشتبه بها وخرجت من منزلها، فاعتقلها الشرطي وزملاؤه الذين تنكروا بزي عمال وثبّتوها على الأرض ثم دخلوا وأمسكوا بالبائعة الأخرى.

وبيرو تعد من أكبر منتجي الكوكايين في العالم، حيث تنتج نحو 400 طن سنويا، بحسب الأرقام الرسمية حيث يباع الكيلوغرام من المعجون الأساسي للمخدر بما لا يقل عن 380 دولاراً.

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خدعة شبيهة في بريطانيا

وكانت شرطة مقاطعة ساوث يوركشاير البريطانية قد لجأت إلى حيلة غريبة للإيقاع بـ21 مطلوبا في قضايا سطو ومخدرات وتحرش جنسي واعتداء واحتيال وقيادة تحت تأثير الكحول.

وأرسلت الشرطة بطاقات معايدة بمناسبة أعياد الميلاد لعدد من المجرمين المطلوبين وحملت توقيع شركة وهمية، ووعدت من تلقوا البطاقات بأنها سترسل لهم هدايا مجانية بمناسبة الكريسماس.

وجاء في البطاقات: “على من يرغب تحديد موعد ومكان محدد لتسلمها” وفي الموعد والمكان المحدد، وصلت قوات الشرطة بدلا من الهدايا، وتم القبض علي المجرمين.