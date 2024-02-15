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جوهرة ريال مدريد بيلينغهام في ورطة!

بقلم
جود بيلينغهام

وطن- وجهت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، شكوى ضد النجم الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب وسط ريال مدريد مقدمة من نادي خيتافي على خلفية حديثه عن مواطنه ماسون غرينوود.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، بأن شكوى نادي خيتافي الإسباني تنص بأن اللاعب جود بيلينغهام وصف مواطنه بأنه “مغتصب”، وهو الأمر الذي التقطته عدسات الكاميرا داخل ملعب المباراة، فيما يرى البعض بأن الكلمة التي خرجت من فهم اللاعب هي “قمامة”.

إيقاف جود بيلينغهام

وأضافت الصحيفة، ” سيتم إيقاف جود بيلينغهام 4 مباريات في حال ثبت أنه قد أساء بالفعل إلى مواطنه ماسون غرينوورد (لاعب نادي خيتافي)”.

من جانبه، أفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن بالفعل تم إعداد تقرير مع خبير لقراءة الشفاه وأصبح الأمر على طاولة لجنة المنافسة لدى رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، وهي من ستقرر إذا كان هناك عقوبة بحق اللاعب بيلينغهام أم لا؟!.

وأردفت، ” من المحتمل أن يكون اللاعب بيلينغهام قد ألمح لمواطنه ماسون بملف سابق له علاقة بقضايا العنف الجنسي، لكن الأخير قد تم تبرأته من تلك القضية.

ماسون غرينوورد
بيلينغهام لاعب ريال مدريد
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إصابة جود بيلينغهام

وكان نادي مانشستر يونايتد قد سمح برحيل ماسون غرينوورد عن صفوف الشياطين الحمر، بعد اتهامه بالعنف الجنسي لعشيقته (الضرب).

يشار إلى أن لاعب ريال مدريد جود بيلينغهام قد تعرض لإصابة بالالتواء على مستوى الكاحل الأيسر لقدمه خلال المباراة أمام جيرونا الماضية في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، سيغيب على إثرها عن الملاعب لنحو 3 أو 4 أسابيع قادمة.

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