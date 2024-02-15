جوهرة ريال مدريد بيلينغهام في ورطة!

وطن- وجهت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، شكوى ضد النجم الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب وسط ريال مدريد مقدمة من نادي خيتافي على خلفية حديثه عن مواطنه ماسون غرينوود.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، بأن شكوى نادي خيتافي الإسباني تنص بأن اللاعب جود بيلينغهام وصف مواطنه بأنه “مغتصب”، وهو الأمر الذي التقطته عدسات الكاميرا داخل ملعب المباراة، فيما يرى البعض بأن الكلمة التي خرجت من فهم اللاعب هي “قمامة”.

إيقاف جود بيلينغهام

وأضافت الصحيفة، ” سيتم إيقاف جود بيلينغهام 4 مباريات في حال ثبت أنه قد أساء بالفعل إلى مواطنه ماسون غرينوورد (لاعب نادي خيتافي)”.

Jude Bellingham could be handed a four-game ban if he is found to have abused Mason Greenwoodhttps://t.co/1yz2gjsvRg pic.twitter.com/jcXe3z9kmF — Mirror Football (@MirrorFootball) February 14, 2024

من جانبه، أفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن بالفعل تم إعداد تقرير مع خبير لقراءة الشفاه وأصبح الأمر على طاولة لجنة المنافسة لدى رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، وهي من ستقرر إذا كان هناك عقوبة بحق اللاعب بيلينغهام أم لا؟!.

وأردفت، ” من المحتمل أن يكون اللاعب بيلينغهام قد ألمح لمواطنه ماسون بملف سابق له علاقة بقضايا العنف الجنسي، لكن الأخير قد تم تبرأته من تلك القضية.

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إصابة جود بيلينغهام

وكان نادي مانشستر يونايتد قد سمح برحيل ماسون غرينوورد عن صفوف الشياطين الحمر، بعد اتهامه بالعنف الجنسي لعشيقته (الضرب).

يشار إلى أن لاعب ريال مدريد جود بيلينغهام قد تعرض لإصابة بالالتواء على مستوى الكاحل الأيسر لقدمه خلال المباراة أمام جيرونا الماضية في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، سيغيب على إثرها عن الملاعب لنحو 3 أو 4 أسابيع قادمة.