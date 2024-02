جوهرة ريال مدريد بيلينغهام في ورطة!

وطن- وجهت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، شكوى ضد النجم الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب وسط ريال مدريد مقدمة من نادي خيتافي على خلفية حديثه عن مواطنه ماسون غرينوود.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، بأن شكوى نادي خيتافي الإسباني تنص بأن اللاعب جود بيلينغهام وصف مواطنه بأنه “مغتصب”، وهو الأمر الذي التقطته عدسات الكاميرا داخل ملعب المباراة، فيما يرى البعض بأن الكلمة التي خرجت من فهم اللاعب هي “قمامة”.

وأضافت الصحيفة، ” سيتم إيقاف جود بيلينغهام 4 مباريات في حال ثبت أنه قد أساء بالفعل إلى مواطنه ماسون غرينوورد (لاعب نادي خيتافي)”.

Jude Bellingham could be handed a four-game ban if he is found to have abused Mason Greenwoodhttps://t.co/1yz2gjsvRg pic.twitter.com/jcXe3z9kmF

— Mirror Football (@MirrorFootball) February 14, 2024