بشرى لسكان هذه المحافظة العمانية يزفها خبير أرصاد تزامنا مع المنخفض الجوي

وطن – علّق باحث عماني متخصص بالأرصاد الجوية على أحوال الطقس في البلاد بطريقة طريفة ومتفائلة تكسر حاجز الخوف من الظروف والتوقعات الجوية والعواصف والسيول التي تشهدها البلاد في مثل هذه الأيام من كل عام.

وقال الباحث في الأرصاد الجوية “زاهر الشقصي” في تغريدة على حسابه بموقع “إكس“-تويتر سابقاً- بأسلوب طريف: “يا حظكم أهلنا في شمال الباطنة (صحار لوى شناص) السحب الممطرة قررت بأن لا تفارقكم بأمر الله.

وأضاف: “تتواصل الخيرات بشكل دفعات ما شاء الله ممكن حتى يوم غدا بحول الله.. صيبا نافعاً”.

🚩 يا حظكم اهلنا في شمال الباطنة (صحار لوى شناص) السحب الممطرة قررت بأن لا تفارقكم بأمر الله، تتواصل الخيرات بشكل دفعات ما شاء الله ممكن حتى يوم غدا بحول الله.. صيبا نافعا pic.twitter.com/uhimWVcCAy — زاهر الشقصي (@shaqsi_zaher) February 14, 2024

وتعتبر محافظة شمال الباطنة،والتي تمتد كشريط ساحلي بين البحر والجبل ،من أهم محافظات السلطنة جغرافيا واقتصاديا ، وتضم ست ولايات هي صحار وشناص ولوى وصحم والخابورة والسويق ومركز المحافظة ولاية صحار.

أخدود الوبل

وتواصلت أمس تأثيرات الحالة الجوية “أخدود الوبل” على عدد من المحافظات؛ حيث هطلت أمطار غزيرة وشديدة الغزارة، ما تسبب في جريان الأودية وإغلاق طرق رئيسية وانقطاع الحركة المرورية بعدد من الولايات، فيما أعلنت هيئة الدفاع المدني والإسعاف العثور على طفلين مفارقين للحياة، إثر انجرافهما في مجرى وادي بني غافر بولاية الرستاق، وتواصل الفرق عملية البحث عن طفل ثالث، وذلك حتى مثول الجريدة للطبع.

ووفق وسائل إعلام عمانية تسببت الأمطار الغزيرة في جريان الأودية الجارفة وانقطاع حركة السير في بعض المناطق، واحتجاز عدد من الأشخاص في مركباتهم، وانجراف مركبة بها شخصان في وادي غضياء وبولاية ينقل تمكنت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة الظاهرة

من إنقاذ شخص، وجارٍ البحث عن الآخر، كما جرف مجرى وادي بني غافر بولاية الرستاق ثلاثة أطفال.

وتعاملت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط مع بلاغ احتجاز شخص بداخل مركبته في تجمعات مائية بولاية السيب، حيث تم إنقاذه وهو بصحة جيدة، كما تم إنقاذ شخصين إثر احتجاز مركبتهما بمجرى أحد الأودية بولاية السيب.

وذكرت هيئة الدفاع المدني والإسعاف أنها تواصل جهودها في التعامل مع المنخفض الجوي الوبل حيث تعاملت فرقها مع (٢٢٤) بلاغاً منذ بداية الحالة الجوية ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة حتى اللحظة بحسب بيان نشر على حسابها في موقع”‘إكس”-تويتر سابقاً-

تواصل هيئة الدفاع المدني والإسعاف جهودها في التعامل مع المنخفض الجوي #الوبل حيث تعاملت فرقها مع (٢٢٤) بلاغاً منذ بداية الحالة الجوية ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة حتى اللحظة. #هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/0kVUjvYsmi — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) February 13, 2024

ونقلت صحيفة عمان الرسمية عن المركز الوطني للإنذار المبكر تنبيهه من المخاطر المتعددة لاستمرار غزارة الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد المحتمل هطولها الليلة الماضية وصباح اليوم، وتتركز على محافظات شمال الشرقية وجنوب الشرقية ومسقط

والداخلية وأجزاء من محافظة جنوب الباطنة مع كميات أمطار تتراوح بين 20-60 مليمترًا، واستمرار هطول أمطار بشكل متفرق على محافظات شمال الباطنة والظاهرة والبريمي ومسندم مع كميات أمطار تتراوح من 10 إلى 30 مليمترا.

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وذكرت الأرصاد الجوية العمانية أن هناك فرصة لاستمرار انتشار وتشكل السحب على أجزاء من محافظات مسندم وشمال الباطنة وجنوب الشرقية والوسطى مع هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة واستمرار الفرص لهطول الأمطار خلال الساعات القادمة بإذن الله.

ونشرت الأرصاد العمانية صورة جوية ملتقطة من الأقمار الصناعية تظهر السحب على أجزاء من محافظة شمال الباطنة ومسندم (شناص ولوى ومدحاء) وعلى أجزاء من محافظة جنوب الشرقية مع هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة.

استمرار انتشار وتشكل السحب على أجزاء من محافظات مسندم وشمال الباطنة وجنوب الشرقية والوسطى مع هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة وتستمر الفرص لهطول الأمطار خلال الساعات القادمة بإذن الله. https://t.co/Byed6vepDp — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) February 14, 2024



ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار خلال الساعات القليلة القادمة، هذه الأمطار تكون غزيرة أحياناً، لذا حذرت السلطات العمانية بضرورة الإنتباه من ارتفاع منسوب المياه في بعض الطرقات وجريان الأودية والشعاب.