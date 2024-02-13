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قاتل سوزان تميم.. ظهور هشام طلعت مع محمد بن زايد في الإمارات يثير الجدل

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هشام طلعت مع محمد بن زايد

وطن – أثار ظهور رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ضمن الوفد المصري الذي التقى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، بقيادة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أبوظبي، جدلا واسعا جراء السمعة السيئة لرجل الأعمال المذكور والمتورط بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد استقبل الشيخ محمد بن زايد بقصر الشاطئ في أبوظبي، الدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له الذي يشارك في فعاليات “القمة العالمية للحكومات 2024” والمنعقدة بدبي.

لكن ظهور هشام طلعت مصطفى ضمن هذا الوفد ومشاركته في المباحثات مع محمد بن زايد، رفقة “مدبولي” كما يظهر من الصور تسبب بجدل واسع عبر مواقع التواصل بمصر.

ظهور هشام طلعت رفقة محمد بن زايد يثير جدلا

وفي هذا السياق قال الكاتب المصري جمال سلطان في تغريدة له بمنصة إكس رصدتها (وطن): “هشام طلعت مصطفى مجرم متورط في ذبح الفنانة اللبنانية سوزان تميم التي كان على علاقة بها بعد خلافات بينهما.”

وتابع مذكرا متابعيه بقضية هشام طلعت القديمة التي قلبت الرأي العام لسنوات بأن “هشام استأجر ضابط أمن دولة مصري لتنفيذ الجريمة في الامارات، ودفع له 2 مليون دولار مقابل العملية، تم القبض على الضابط واعترف بجريمته، وتمت إدانة طلعت رسميا بحكم قضائي مصري بات بمشاركته في الجريمة، وحكم بسجنه 15 سنة، فأصدر السيسي عفوا عنه ثم جعله شريكا للجيش في استثماراته.”

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وأكمل “سلطان”: “المذهل أن السيسي أرسل هشام طلعت في وفد رسمي إلى الامارات أمس، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ليكون هذا القاتل المجرم ممثلا للدولة المصرية وفي الدولة التي ارتكب جريمته على أرضها، وليقابل رئيس دولة الامارات التي ألقت القبض على شريكه وسلمته للقضاء المصري.”

وتساءل الكاتب المصري مستنكرا: “ماذا يريد السيسي أن يقوله من هذه الرسالة بالغة الغرابة؟.. ما هو المغزى؟ أنا عاجز عن فهم الموضوع بصراحة؟!”

فيما دون الإعلامي هيثم أبو خليل: “في جمهوريات الموز يصطحب سكرتير بدرجة رئيس وزراء معه قاتل عند زيارة رئيس دولة تمت الجريمة على أرضها، هشام طلعت دفع 2مليون دولار لضابط أمن الدولة محسن السكري فقتلها في دبي بالإمارات.”

وأكمل:”تم الحكم عليهما بالإعدام ثم أعيدت محاكمتهم وحصلوا على 15سنة و25سنة ثم عفو رئاسي عمولة منذ 7سنوات!”

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية فقد بحث مصطفى مدبولي والوفد المرافق له مع محمد بن زايد، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات، ومناقشة الحلول المبتكرة لاستشراف مستقبل الحكومات والإسهام في بناء مستقبل أفضل للدول.

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