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تفاصيل إفراج قطر عن 8 جنود هنود حُكم عليهم بالإعدام.. ما علاقة إسرائيل؟

بقلم
السلطات القطرية

وطن – أفرجت السلطات القطرية، عن ثمانية جنود هنود سابقين حكم عليهم بالإعدام، بتهمة التجسس لمصلحة إسرائيل.

جاء ذلك حسبما أعلنت وزارة الخارجية الهندية، من دون أن تقدم نيودلهي تفاصيل عن الهنود الثمانية أو جرائمهم المزعومة.

وقالت الخارجية الهندية، إن جميع الرجال قد أطلق سراحهم. وأضافت: “ترحب الحكومة الهندية بالإفراج عن 8 مواطنين هنود يعملون في شركة الظهرة غلوبال كانوا محتجزين في قطر”.

وأضافت أن سبعة منهم عادوا إلى الهند، شاكرة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قرار السماح بالإفراج عنهم وعودتهم.

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ولم تعلق قطر على القضية أو تعلن عن الاتهامات.

اعتقال الجنود الهنود

يأتي هذا فيما أفادت وسائل إعلام هندية بأن الرجال، ومن بينهم ضباط بحرية سابقون رفيعو المستوى، اعتقلوا بالدوحة في أغسطس 2022.

وفي أكتوبر، قالت السلطات الهندية إنها صدمت من أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة قطرية بحق الرجال. ثم أعلنت الهند في ديسمبر، أن الأحكام الصادرة بحقهم تم تخفيفها.

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وكان الرجال الثمانية موظفين في “الظهرة”، وهي شركة مقرها الخليج تقدم “حلول دعم شاملة” لقطاعات الطيران والأمن والدفاع.

تهمة الجنود الهنود

وكشفت تقارير هندية سابقة، أن الرجال تجسسوا لمصلحة دولة ثالثة، وتحديدًا اتهموا بالتجسس لمصلحة إسرائيل استنادا إلى عدة مصادر.

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