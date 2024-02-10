الحكم الصيني متهم بالرشوة وكرر نفس السيناريو مع الهلال.. هل انحاز لقطر بهاتريك عفيف؟

وطن – حقق المنتخب القطري فوزا تاريخيا جديدا اليوم، السبت، على ملعب استاد لوسيل بعد قنصه لقب بطل آسيا بفوزه على منتخب الأردن في نهائي بطولة كأس آسيا المقامة بقطر.

وفاز العنابي على منتخب النشامى بـ3 أهداف سجلهم نجم الفريق أكرم عفيف، وجاء هاتريك عفيف الثلاثي من 3 ضربات جزاء احتسبها الحكم الصيني “ما نينغ” لمنتخب قطر.

قرار الحكم الصيني باحتساب 3 ضربات جزاء لقطر في المباراة النهائية أثار الشكوك حوله، واتهمه البعض بالانحياز للمنتخب صاحب الأرض وظلم الأردن.

ظلم واضح للمنتخب الاردني في المباراة، الحكم الصيني متحيز لقطر وأهداهم ثلاث ضربات جزاء

كرة القدم ظااالمه 💔#الاردن_قطر pic.twitter.com/1sFlf8xtDN — شَارِد (@sharid000) February 10, 2024

هل انحاز الحكم الصيني لقطر؟

بعض المشجعين الأردنيين الغاضبين رأوا في تعليقاتهم عبر مواقع التواصل، أن ضربات الجزاء الثلاثة لصالح الأردن ضد منتخبهم لم تكن جميعها مستحقة وأن الحكم الصيني انحاز للعنابي صاحب الأرض.

اقسم بالله محايد ومايهمني من يفوز ولكن ظلم واضح للمنتخب الاردني في المباراة، الحكم الصيني متحيز لقطر وأهداهم ثلاث ضربات جزاء مضحكه!

كرة القدم ظااالمه 💔🇯🇴🇸🇦 #الاردن_قطر pic.twitter.com/24txiLRZaN — 𝐎𝐌𝐀𝐑 (@idqtiii) February 10, 2024

ما أسفر بحسبهم عن خسارة منتخب النشامى الذي أدى مبارة قوية وكان قريبا من الفوز بعد معادلة النتيجة لولا قرارات الحكم، التي أسفرت عن هاتريك أكرم عفيف بـ3 ضربات جزاء، حسب وصفهم.

فيما رأى آخرون أنه رغم احتساب الحكم الصيني لـ3 ضربات جزاء في مباراة واحدة، إلا أنه قراره بها كلها كان صحيحا وأن المنتخب القطري استحق ذلك.

الحمدللّٰه لعبنا بشرف #النشامى يعطيكم العافية إنتوا الفايزين بشرف ونزاهة شكراً رفعتوا راس الأردن 🇯🇴❤️

النتيجة الفعلية 1-0 للمنتخب الأردني النزيه

المنتخب القطري فازوا بتحكيم غير عادل بضربات جزاء وقرارات غير صحيحة من الحكم الصيني #الاردن_قطر pic.twitter.com/55133ewr9g — 𝐑𝐀𝐍𝐄𝐄𝐍 𝐀𝐋-𝐃𝐀𝐁𝐁𝐀𝐒𝐒 🇯🇴 ْرَنـيـــن (@RnOMaFeMnO) February 10, 2024

اتهامات سابقة بالرشوة للحكم الصيني

جدير بالذكر أنه منذ إعلان الاتحاد الآسيوي، الخميس، عن اسم الحكم الذي سيدير مباراة نهائي كأس آسيا بين الأردن وقطر، وهو الحكم الصيني “ما نينغ”، سادت موجة جدل واسعة مواقع التواصل وسط تشكيك بنزاهة هذا الحكم واسترجاع ماضيه.

حيث وصف ناشطون اختيار هذا الحكم الصيني لإدارة النهائي “بالمصيبة” لافتين إلى أن الاتحاد الآسيوي سبق أن أثبت عليه أنه تلقي رشوة من نادي “بيرسبوليس” الإيراني في 2015- 2016 بمباراته ضد النصر السعودي.

حيث احتسب الحكم الصيني آنذاك ركلة جزاء من وحي خياله وتم معاقبته، بإيقافه عن التحكيم آسيويًا لمدة 4 أشهر فقط، ليعود بعدها دون أي مشكلة في واقعة فجرت جدلا وقتها.

حكم مباراة #النصر ضد بيرسبوليس اليوم هو نفس الحكم الصيني “مانينغ” الذي رفعت عليه إدارة نادي النصر في عام 2016 شكوى للإتحاد الآسيوي بتلقي الحكم الرشوة من نادي بيرسبوليس الإيراني وتم إيقافه لمدة 4 أشهر من التحكيم في القارة الآسيوية 🤷‍♂️ pic.twitter.com/3Diylva7W7 — كورة | #النصر 🦁 (@9NFCBALL) November 27, 2023

نادي الهلال السعودي وقع ضحية نفس الحكم أيضا في نوفمبر من العام الماضي 2023.

حيث احتسب الحكم الصيني “ما نينغ” ضده 3 ركلات جزاء خلال نصف ساعة. مما تسبب في خسارته أمام العين وقتها على ملعبه 2-1 وخروجه من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

الحكم الصيني المرتشي احتسب 3 ضربات

جزاء من وحي الخيال قطر سرقت البطولة

من الاردن .. #الاردن_قطر pic.twitter.com/ZrBgnDZyot — ★ (@4cccll) February 10, 2024

وفازت قطر اليوم السبت بلقب بطولة كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي، بعد الفوز على المنتخب الأردني، بـ3 أهداف مقابل هدف وحيد للأردن سجله يزن النعيمات.

هاتريك أكرم عفيف

وأصبح أكرم عفيف ثاني لاعب يسجل 8 أهداف في بطولة واحدة من كأس آسيا، بعد المعز علي الذي سجل 9 أهداف في النسخة السابقة.

مبروك لـ #قطر البطولة “الغير مستحقة” لـ #كأس_آسيا2023 بـ (ثلاث ضربات جزاء) من الحكم الصيني “المدفوع”! 💵 لأول مرة فب تاريخ أسيا! مهزلة كروية مدفوعة حدثت مباشرة على الهواء في قطر – يا عيب العيب، من لما إنحجز ٩٠٪ من الملعب للجمهور القطري كان واضح إنه “النصر المدفوع” على الطريق،… pic.twitter.com/DlXbOXIOMH — ABOOD ALSHOBAKI (@AboodAlshobaki9) February 10, 2024

العنابي أحرزه أهدافه الثلاثة عن طريق اللاعب أكرم عفيف، في الدقائق 22 و73 والدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، عبر 3 ركلات جزاء، احتسبها حكم اللقاء الصيني ما نينغ.

وكانت قطر أحرزت نسخة الإمارات عام 2019 بفوزها على اليابان 3-1 أيضا، كما نجحت في الحفاظ على سجلها خاليا من الهزائم في 14 مباراة تواليا (13 فوزا وتعادل واحد حسمت فيه النتيجة بركلات الترجيح).