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رمز لها بـ”S” وأهداها الهاتريك.. من هي زوجة أكرم عفيف الكويتية؟ (فيديو)

بقلم
رمز لها بـ"S" وأهداها الهاتريك.. من هي زوجة أكرم عفيف الكويتية؟

شغل نشطاء مواقع التواصل طريقة احتفال نجم المنتخب القطري أكرم عفيف بالأهداف الثلاثة، التي أحرزها في شباك الأردن وحسم بها كأس آسيا لصالح العنابي.

وظهر مهاجم منتخب قطر اللاعب “أكرم عفيف” وهو يهدي أهدافه في شباك منتخب الأردن لزوجته.

أكرم عفيف يهدي زوجته هاتريك العنابي

وأحرز عفيف هاتريك فى شباك الأردن خلال المباراة التي أقيمت على “استاد لوسيل”، بنهائي بطولة كأس أمم آسيا 2023.

والمفارقة أن الثلاثة أهداف “الهاتريك” لأكرم عفيف كلهم نتجوا عن ضربات جزاء لصالح المنتخب القطري.

وأظهرت مشاهد مصورة اللاعب الذي يطلق عليه معجبوه لقب “الجوكر” وهو يطأطىء رأسه ويخرج من جوربه الأيمن بطاقة حمراء اللون، ويقترب من المدرجات ثم يقوم بإظهار جانبها الثاني ليتبين عليها حرف S.

وهو الحرف الأول من اسم زوجته التي أكد نشطاء أنها تحمل الجنسية الكويتية.

وكرر أكرم عفيف ذات الاحتفالية وإهداء النصر لزوجته مع كل هدف أحرزه من أهدافه الثلاثة.

فيما بدا عدد من زملائه اللاعبين وهم يمشون وراءه بحركة استعراضية ويتعالى أصوات الجماهير وهي تحييه. فيما يسمع معلق المباراة وهو يقول متحدثاً عن أكرم عفيف “لم يكن صانعاً فقط بل كان أكرم –في إشارة إلى حياته الشخصية- وتابع لم يكن هدافاً فقط بل كان أكرم”.

من هي زوجة أكرم عفيف؟

وبحسب نشطاء فإن نجم كرة القدم القطري أكرم عفيف تزوج في 29 ديسمبر 2021 من فتاة لم يتم الكشف عن هويتها أو أي معلومات عنها.

ويفضل أكرم إبقاء حياته الشخصية بعيدة عن الأضواء لذلك لم ينشر أي صور أو معلومات عن زوجته على منصات التواصل الاجتماعي، واقترنا في حفل زفاف عائلي بسيط اقتصر على الأقارب والأصدقاء.

وبالعودة إلى أصول صانع ألعاب فريق ” الأدعم” تشير معلومات متداولة إلى أنه ولد في الدوحة لأب من تنزانيا من جذور صومالية وأم قطرية تدعى فايزة من أصول يمنية.

ويمتلك أكرم عفيف 4 أصول في عائلته كون والده تنزاني صومالي ووالدته يمنية قطرية.

ووحقق أكرم عفيف من منتخب قطر أولى الألقاب الأسيوية عام 2019 بطولة كأس آسيا التي أقيمت في الإمارات، وفاز العنابي في النهائي على حساب اليابان بثلاث أهداف مقابل هدف.

وها هو عفيف يكرر الإنجاز مرة أخرى مع المنتخب القطري، ويحصد لقب بطل آسيا للمرة الثانية عبر 3 أهدافها وضعها بقدمه في شباك الأردن جميعها من ركلات جزاء.

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