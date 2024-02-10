مباراة قطر والأردن .. لماذا يعول العنابي على المهاجم أكرم عفيف في نهائي كأس آسيا؟

وطن – نهائي عربي خالص في بطولة كأس آسيا لكرة القدم يحظى بترقب كبير وواسع سواء ضمن ملعب لوسيل ومحيطه أو ضمن مختلف الدول العربية بل في شتى أنحاء العالم حيث يواجه المنتخب الأردني نظيره القطري الذي يعول على المهاجم أكرم عفيف فما الذي يميزه حتى ينال تسليط الأضواء من الصحف والوسائل الإعلامية؟

وبلغ منتخب قطر المباراة النهائية بعدما تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط، حيث فاز على المنتخب اللبناني بثلاثية نظيفة وطاجكستان والصين بهدف نظيف وفي دور 16 فاز على المنتخب الفلسطيني ثم اجتاز أوزبكستان بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي من المباراة، قبل أن يهزم إيران بمباراة دراماتيكية 3-2.

وقال أكرم عفيف نجم المنتخب القطري الذي قاد فريقه إلى نهائي كأس آسيا إنهم يستحقون فرحة التأهل، وأضاف أن المنتخب الإيراني لعب تحت الضغط لأنه كان المرشح للفوز وهو ما ساعد العنابي على العبور إلى المشهد الختامي.

مساهمات أكرم عفيف مع منتخب قطر

وسجّل أكرم عفيف هدفه الخامس في البطولة أمام إيران، وبات على بعد هدف من متصدر هدافي هذه النسخة من البطولة العراقي أيمن الحسين.

وتحوّل عفيف إلى هداف خطير ساهم بشكل كبير في بلوغ قطر المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، وتوزعت أهدافه الخمسة على أربع مباريات من أصل 6 خاضها في البطولة.

وضرب عفيف (27 عاماً) بقوّة في المباراة الافتتاحية ضد لبنان بتسجيله ثنائية، الأوّل في نهاية الشوط الأول في حين جاء الثاني قمة في الروعة بعد مجهود فردي في الوقت البدل عن ضائع ليخرج فريقه فائزاً بثلاثية نظيفة.

أفضل لاعب في كأس آسيا لكرة القدم

وأصبح النجم القطري المرشح الأبرز لجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس آسيا لكرة القدم وعلى بعد هدف واحد من التساوي في صدارة ترتيب الهدافين مع مهاجم العراق ايمن حسين.

ويمتلك أكرم عفيف تجربة طويلة في الملاعب الأوروبية بداية من مراحل الناشئين مرورا بالكبار، حيث بدأت عند إعارته ضمن برنامج تبادل الطلاب للعب في أكاديمية إشبيلية، من أكاديمية أسباير في قطر.

وخاض اللاعب الشاب ثلاث تجارب في القارة الأوروبية مع فياريال وسبورتينغ خيخون الإسبانيين وأويبن البلجيكي، قبل انضمامه لصفوف نادي السد في 2018.

لكن عفيف لم يقفل الباب أمام العودة في أحد الأيام إلى أحد الأندية الأوروبية مؤكداً “بطبيعة الحال أود اللعب في أوروبا غداً إذا أمكن، لكني لا أريد الذهاب إلى هناك لكي أكون أسير مقاعد اللاعبين الاحتياطيين وبالتالي من الأفضل في هذه الحالة أن أبقى في بلادي وألعب”.

نهائي عربي اسيوي بين افضل منتخبين #قطر_الأردن في القارة بجدارة واستحقاق ..

من زمان ما مر نهائي في بطولة فيه هذه الحيرة في الامنيات والتوقعات للبطل ..

حسم أفضل لاعب اسيوي بين موسى التعمري و أكرم عفيف #كأس_اسيا_2023 .. pic.twitter.com/cOGMwnMObP — فَلفُول (@falf00l) February 10, 2024

واللافت هو أن أكرم يمتلك 4 جنسيات عربية القطرية والتنزانية واليمنية والصومالية وترتبط بأفراد عائلته وهو ابن حسن عفيف ووالدته فايزة وهو أيضاً شقيق علي عفيف لاعب نادي خويا لكرة القدم.