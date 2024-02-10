مباراة قطر والأردن .. لماذا يعول العنابي على المهاجم أكرم عفيف في نهائي كأس آسيا؟

وطن – نهائي عربي خالص في بطولة كأس آسيا لكرة القدم يحظى بترقب كبير وواسع سواء ضمن ملعب لوسيل ومحيطه أو ضمن مختلف الدول العربية بل في شتى أنحاء العالم حيث يواجه المنتخب الأردني نظيره القطري الذي يعول على المهاجم أكرم عفيف فما الذي يميزه حتى ينال تسليط الأضواء من الصحف والوسائل الإعلامية؟
وبلغ منتخب قطر المباراة النهائية بعدما تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط، حيث فاز على المنتخب اللبناني بثلاثية نظيفة وطاجكستان والصين بهدف نظيف وفي دور 16 فاز على المنتخب الفلسطيني ثم اجتاز أوزبكستان بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي من المباراة، قبل أن يهزم إيران بمباراة دراماتيكية 3-2.
وقال أكرم عفيف نجم المنتخب القطري الذي قاد فريقه إلى نهائي كأس آسيا إنهم يستحقون فرحة التأهل، وأضاف أن المنتخب الإيراني لعب تحت الضغط لأنه كان المرشح للفوز وهو ما ساعد العنابي على العبور إلى المشهد الختامي.
وصلنا إلى خط النهاية.. #نهائي_كأس_آسيا#اكرم_عفيف🇶🇦
🆚#يزن_النعيمات 🇯🇴#لقاء_الأشقاء
من يتفوق في مباراة اليوم 🤔#كأس_آسيا2023#هيا_آسيا #AsianCup2023 pic.twitter.com/lRbbihqjTJ
— خالد جاسم (@khalidjassem74) February 10, 2024
مساهمات أكرم عفيف مع منتخب قطر
وسجّل أكرم عفيف هدفه الخامس في البطولة أمام إيران، وبات على بعد هدف من متصدر هدافي هذه النسخة من البطولة العراقي أيمن الحسين.
وتحوّل عفيف إلى هداف خطير ساهم بشكل كبير في بلوغ قطر المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، وتوزعت أهدافه الخمسة على أربع مباريات من أصل 6 خاضها في البطولة.
وضرب عفيف (27 عاماً) بقوّة في المباراة الافتتاحية ضد لبنان بتسجيله ثنائية، الأوّل في نهاية الشوط الأول في حين جاء الثاني قمة في الروعة بعد مجهود فردي في الوقت البدل عن ضائع ليخرج فريقه فائزاً بثلاثية نظيفة.
⚽️| أيهم الهدف الأجمل 🤔؟
🇯🇴 هدف موسى التعمري 🆚 هدف أكرم عفيف 🇶🇦#AsianCupFinal#كأس_آسيا2023 | #AsianCup2023 pic.twitter.com/UeC72cHgAg
— دودوفيتش | FOOTBALL ⚽️🏆 (@duduviic1) February 9, 2024
أفضل لاعب في كأس آسيا لكرة القدم
وأصبح النجم القطري المرشح الأبرز لجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس آسيا لكرة القدم وعلى بعد هدف واحد من التساوي في صدارة ترتيب الهدافين مع مهاجم العراق ايمن حسين.
ويمتلك أكرم عفيف تجربة طويلة في الملاعب الأوروبية بداية من مراحل الناشئين مرورا بالكبار، حيث بدأت عند إعارته ضمن برنامج تبادل الطلاب للعب في أكاديمية إشبيلية، من أكاديمية أسباير في قطر.
فرصة اكرم عفيف الضائعة 😨🔥🇶🇦#قطر_إيران pic.twitter.com/WEzzQarvrl
— KHALID ALOLYAN 🇸🇦🐪 (@OLYAN15K) February 7, 2024
وخاض اللاعب الشاب ثلاث تجارب في القارة الأوروبية مع فياريال وسبورتينغ خيخون الإسبانيين وأويبن البلجيكي، قبل انضمامه لصفوف نادي السد في 2018.
أكرم عفيف
Vs
ايران
تم الدعس👍#قطر_ايران pic.twitter.com/f3AlMdhGar
— Ali (@AliQ_9) February 7, 2024
لكن عفيف لم يقفل الباب أمام العودة في أحد الأيام إلى أحد الأندية الأوروبية مؤكداً “بطبيعة الحال أود اللعب في أوروبا غداً إذا أمكن، لكني لا أريد الذهاب إلى هناك لكي أكون أسير مقاعد اللاعبين الاحتياطيين وبالتالي من الأفضل في هذه الحالة أن أبقى في بلادي وألعب”.
نهائي عربي اسيوي بين افضل منتخبين #قطر_الأردن في القارة بجدارة واستحقاق ..
من زمان ما مر نهائي في بطولة فيه هذه الحيرة في الامنيات والتوقعات للبطل ..
حسم أفضل لاعب اسيوي بين موسى التعمري و أكرم عفيف #كأس_اسيا_2023 .. pic.twitter.com/cOGMwnMObP
— فَلفُول (@falf00l) February 10, 2024
واللافت هو أن أكرم يمتلك 4 جنسيات عربية القطرية والتنزانية واليمنية والصومالية وترتبط بأفراد عائلته وهو ابن حسن عفيف ووالدته فايزة وهو أيضاً شقيق علي عفيف لاعب نادي خويا لكرة القدم.