“نصلي العصر بملعب لوسيل”.. نهائي كأس آسيا بين قطر و الأردن يحظى بتفاعل واسع

وطن – تفاعل رواد منصات التواصل بشكل واسع مع نهائي كأس آسيا لكرة القدم بعبارة “نصلي العصر بملعب لوسيل” قبل ساعات من مباراة مثيرة بين منتخب قطر ومنتخب الأردن داعين لتسجيل حضور جماهيري أعلى من ذلك الذي شهدته مباريات نهائي كأس العالم 2022.

وبعد فوزها المثير على إيران 3 -2 بلغت قطر حاملة اللقب والبلد المضيف نهائي كأس آسيا لتضرب موعداً مع الأردن في النهائي السبت 10 شباط/فبراير 2024

وسبق النشامى الفريق العنابي إلى المباراة النهائية بعد تفوقهم على منتخب كوريا الجنوبية بهدفين دون رد، ليبلغوا النهائي الأول في تاريخ مشاركاتهم بكأس آسيا.

“نصلي العصر بملعب لوسيل”

وستقام المباراة النهائية من مسابقة كأس آسيا لكرة القدم بين المنتخب القطري والأردني على ملعب لوسيل ما دعا الرواد للتفاعل والتجمع والحشد الجماهيري الكبير بوسم “نصلي العصر بملعب لوسيل.

#نصلي_العصر_بملعب_لوسيل 🇶🇦 بكرة ان شاءالله جماهير العنابي تكسر هذا الرقم المسجل في مباراة الارجنتين و المكسيك في كاس العالم في استاد لوسيل . pic.twitter.com/I8GySQRfn0 — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) February 9, 2024

وشارك المهندس المدني القطري حمد لحدان المهندي صورة من إحدى المباريات الماضية في ملعب لوسيل وفيها حضر نحو 89 ألف متفرج وعلق مغرداً: “بكرة إن شاءالله جماهير العنابي تكسر هذا الرقم المسجل في مباراة الارجنتين و المكسيك في كأس العالم في استاد لوسيل”.

الكاس مايطلع من الوسيل 🔴 في حب الوطن مافي مجاملة خلاص

وصلنا النهائي يعني تخلون املكم بالله

والفوز قدام عينكم يا منتخبنا العزيز. بعون الله 🇶🇦📍#نشيدنا_بصوتنا#كأس_آسيا2023 #الاردن_قطر#نصلي_العصر_بملعب_لوسيل pic.twitter.com/Q9rcXz1fcZ — فآطمہ 🕌 𓂆 (@S_torm14) February 9, 2024

وغردت القطرية فاطمة: “الكاس مايطلع من الوسيل .. في حب الوطن مافي مجاملة خلاص .. وصلنا النهائي يعني تخلون املكم بالله .. والفوز قدام عينكم يا منتخبنا العزيز”.

غداً إن شاءالله ملحمة وطنية كروية يخوضها الجمهور قبل منتخبنا في مباراة نهائي كأس آسيا التي ستقام في ملعب لوسيل، حتى نصل في الوقت المناسب ونتلافى الزحام والتأخير فمن الأفضل أن #نصلي_العصر_بملعب_لوسيل .

أتمنى التوفيق لمنتخبنا الغالي وفالنا الكأس pic.twitter.com/skMegX73B6 — صادق محمد العماري (@sadeq_mohammad) February 9, 2024

وكتب صادق محمد المعماري: “غداً إن شاءالله ملحمة وطنية كروية يخوضها الجمهور قبل منتخبنا في مباراة نهائي كأس آسيا التي ستقام في ملعب لوسيل، حتى نصل في الوقت المناسب ونتلافى الزحام والتأخير فمن الأفضل أن نصلي العصر بملعب لوسيل . أتمنى التوفيق لمنتخبنا الغالي وفالنا الكأس”.

معلومات عن ملعب نهائي كأس آسيا لكرة القدم

ويتميز ملعب لوسيل بأنه أكبر ملاعب بطولة كأس العالم 2022 في قطر، ومسرح المباراة النهائية في المونديال الأول بالشرق الأوسط.

ويقع ملعب لوسيل على بعد نحو 15 كم شمالي العاصمة القطرية (الدوحة)، في مدينة لوسيل. ويعدّ أحد أهم ملاعب كأس العالم في قطر حيث استضاف حفل الختام والمباراة النهائية لكأس العالم 2022.

ويمكن للمشجعين الوصول إلى المباريات عبر الطرق المحدّثة، أو مترو الدوحة، أو خدمة النقل الخفيف بمدينة لوسيل، كما يمكنهم قضاء أوقاتهم في المتنزهات المختلفة.

أما سائقو السيارات الخاصة ومرافقوهم فيمكنهم الوصول إلى الملعب عبر طرق عدة أقربها طريق الخور السريع الذي شيد الملعب بجواره مباشرة.

والملعب المذكور من أكثر الملاعب الثمانية استضافة لمباريات البطولة، فضلا عن تشييده على أرض أحدث مدينة ذات طراز عالمي في قطر.

وملعب لوسيل ثامن ملاعب بطولة كأس العالم في قطر، التي أقيمت بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول 2022، وبقية الملاعب هي: خليفة الدولي، والجنوب، والمدينة التعليمية، وأحمد بن علي، والثمامة، والبيت، و974.