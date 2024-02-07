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انفعال جنوني لخليل البلوشي بسبب حكم مباراة قطر وإيران (فيديو)

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انفعال جنوني لخليل البلوشي بسبب حكم مباراة قطر وإيران

وطن – وثّق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي لحظة انفعال معلق قنوات “الكأس” الرياضية العماني خليل البلوشي، في آخر دقيقة قبل إطلاق صافرة انتهاء مباراة قطر وإيران التي انتهت بفوز ثمين للأول على الفريق الضيف.

وظهر خليل البلوشي في الفيديو الذي رصدته “وطن” وهو يرفع يديه كأنه في حالة دعاء ويقول:” نلعب في الدقيقة 16 من الوقت بدل الضائع، وفرك يديه ليقول :” لازالت المباراة مستمرة”.

انفعال خليل البلوشي في مباراة قطر وإيران

وتابع واصفاً هجمة مرتدة لمنتخب قطر في اللحظات الأخيرة، ويسمع خليل البلوشي وهو يقول متحدثاً عن حكم المباراة: “ماذا ينتظر؟!”

فيما يسمع أصوات الجمهور القطري المتعالية وهي تطلب من الحكم إنهاء المباراة، وتابع البلوشي:”الدقيقة الرابعة فوق الـ 13 دقيقة من وقت بدل الضائع”.

وبعد إطلاق صافرة النهاية ووسط صيحات الجمهور وحماسه، يُرى البلوشي وهو يرفع يديه ويخفضهما ويصرخ فرحا بفوز قطر بصوت مؤثر :”الله يا عمري قطر الله يا عمري قطر”.

وفي تصريح له بعد نهاية مباراة قطر وإيران، قال معلق قنوات “الكاس” القطرية خليل البلوشي، إن الجماهير صنعت ملحمة تاريخية في الملعب واليوم استثنائي للكرة القطرية، حسب وصفه.

خليل البلوشي: قطر تكتب مجدا جديدا

وفي تغريدة له أيضا عبر حسابه الرسمي بإكس، عقب نهاية المباراة كتب خليل البلوشي:”قطر تكتب مجداً جديداً تنظيم وملاعب وحضور ومنتخب قادر على الاحتفاظ باللقب.”

وتابع المعلق العماني وفق ما رصدت (وطن): “فوز كبير في نصف نهائي القارة على ايران.. وما كان مستحيلاً قبل البطولة اصبح واقعاً على ارض قطر
النهائي عربي والبطل عربي.. مبروك لقطر وأهل قطر.. جمهور العنابي اليوم كان يوم تاريخي لكم في المدرج”.

وحجز منتخب قطر مقعده في نهائي كأس آسيا للنسخة الثانية على التوالي، بفوزه على إيران.

ويتأهب العنابي لمواجهة الأردن، السبت المقبل، على ملعب لوسيل في نهائي البطولة الآسيوية.

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