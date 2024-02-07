انفعال جنوني لخليل البلوشي بسبب حكم مباراة قطر وإيران (فيديو)

وطن – وثّق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي لحظة انفعال معلق قنوات “الكأس” الرياضية العماني خليل البلوشي، في آخر دقيقة قبل إطلاق صافرة انتهاء مباراة قطر وإيران التي انتهت بفوز ثمين للأول على الفريق الضيف.

وظهر خليل البلوشي في الفيديو الذي رصدته “وطن” وهو يرفع يديه كأنه في حالة دعاء ويقول:” نلعب في الدقيقة 16 من الوقت بدل الضائع، وفرك يديه ليقول :” لازالت المباراة مستمرة”.

جنون المعلق خليل البلوشي بآخر دقيقة قبل إطلاق الصافرة

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#قطر_ايران pic.twitter.com/BdDVkfNtfn — محمد | قصة لا تنتهي (@Tob510) February 7, 2024

انفعال خليل البلوشي في مباراة قطر وإيران

وتابع واصفاً هجمة مرتدة لمنتخب قطر في اللحظات الأخيرة، ويسمع خليل البلوشي وهو يقول متحدثاً عن حكم المباراة: “ماذا ينتظر؟!”

فيما يسمع أصوات الجمهور القطري المتعالية وهي تطلب من الحكم إنهاء المباراة، وتابع البلوشي:”الدقيقة الرابعة فوق الـ 13 دقيقة من وقت بدل الضائع”.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 جنوووووووووووووون فرحة وتعليق المعلق خليل البلوشي على الهدف مع حسرة الشخص الايراني بجانبه 🤣❤️ pic.twitter.com/7A1ruwwPr2 — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) February 7, 2024

وبعد إطلاق صافرة النهاية ووسط صيحات الجمهور وحماسه، يُرى البلوشي وهو يرفع يديه ويخفضهما ويصرخ فرحا بفوز قطر بصوت مؤثر :”الله يا عمري قطر الله يا عمري قطر”.

وفي تصريح له بعد نهاية مباراة قطر وإيران، قال معلق قنوات “الكاس” القطرية خليل البلوشي، إن الجماهير صنعت ملحمة تاريخية في الملعب واليوم استثنائي للكرة القطرية، حسب وصفه.

خليل البلوشي: قطر تكتب مجدا جديدا

وفي تغريدة له أيضا عبر حسابه الرسمي بإكس، عقب نهاية المباراة كتب خليل البلوشي:”قطر تكتب مجداً جديداً تنظيم وملاعب وحضور ومنتخب قادر على الاحتفاظ باللقب.”

وتابع المعلق العماني وفق ما رصدت (وطن): “فوز كبير في نصف نهائي القارة على ايران.. وما كان مستحيلاً قبل البطولة اصبح واقعاً على ارض قطر

النهائي عربي والبطل عربي.. مبروك لقطر وأهل قطر.. جمهور العنابي اليوم كان يوم تاريخي لكم في المدرج”.

قطر تكتب مجداً جديداً

تنظيم وملاعب وحضور ومنتخب قادر على الاحتفاظ باللقب

فوز كبير في نصف نهائي القارة على أيران وما كان مستحيلاً قبل البطولة اصبح واقعاً على ارض قطر

النهائي عربي والبطل عربي مبرووووووووك لقطر وأهل قطر

جمهور العنابي اليوم كان يوم تاريخي لكم في المدرج pic.twitter.com/9XO3jq02fB — خليل البلوشي (@khalilalbalush1) February 7, 2024

وحجز منتخب قطر مقعده في نهائي كأس آسيا للنسخة الثانية على التوالي، بفوزه على إيران.

ويتأهب العنابي لمواجهة الأردن، السبت المقبل، على ملعب لوسيل في نهائي البطولة الآسيوية.