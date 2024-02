من هي صفية فركاش أرملة معمر القذافي وما قرار مجلس الأمن بشأنها؟

وطن – قالت وسائل إعلامية إن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي وافقت على رفع اسم أرملة الرئيس الليبي السابق معمر القذافي صفية فركاش، من قوائم حظر السفر فمن هي هذه المرأة وما قصتها؟

ولعبت صفية فركاش السيدة الأولى لليبيا منذ سنة 1970 دورا كبير في حياة القذافي فهي من أهم النساء التي رافقته طوال سنوات حكمه.

وبحسب قرار مجلس الأمن فإن صفية فركاش لم تعد خاضعة لتدابير حظر السفر لكنها لا تزال مشمولة بتدابير تجميد الأصول وفقا للقرارات ذات الصلة.

وتم إدراج صفية في قوائم العقوبات الخاصة بليبيا منذ يونيو 2011، استنادا إلى القرار رقم 1973.

والسبب في عقاب أرملة القذافي نظرا لكونها زوجته منذ عام 1970 ولصلتها الوثيقة بالنظام السابق في ليبيا.

The UN has removed the travel ban on Safia Farkash Al-Barassi, the widow of late Libyan leader Muammar Gaddafi.

صفية فركاش هي أرملة القذافي الثانية وأم الأبناء السبعة، التي هربت إلى الجزائر بعد محاصرة الثوار لطرابلس عام 2011 ومنحت اللجوء على أسس إنسانية. وبعدها لجأت إلى عُمان.

ولدت أرملة القذافي سنة 1952 في الوسيطة شمال مدينة البيضاء شرقي ليبيا ودرست التمريض وكانت ممرضة في إحدى المستشفيات عندما تعرف عليها القذافي.

كان معمر القذافي يعالج جراء وعكة صحية أصابته في العام 1970، ليعجب بها ويتزوك منها بنفس العام، وقد أنجبت له سبعة أولاد، ست أبناء وابنة واحدة.

وأولادصفية من القذافي هم على الترتيب: سيف الإسلام والساعدي والمعتصم بالله وهانيبال وعائشة وسيف العرب وخميس.

كما تبنت صفية طفلين (ميلاد) و(هناء)، و هذه الأخيرة ماتت في غارة جوية قادتها الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1986 حيث توفيت وهي في عمر الرابعة.

وفي عام 2016 أصدر مجلس حكماء مدينة البيضاء بيانًا أكد فيه أن مجلس حكماء مدينة البيضاء أجمع على عودة صفية فركاش وأحفادها إلى مسقط رأسهم.

During a visit to Damascus, ca 1980: Syrian First Lady Anisa Makhlouf next to her sons Majid Al-Assad and Bassel Al-Assad; the Brother Leader next to Mutassem Billah; Syrian President Hafez Al-Assad; Saif Al-Islam; Libyan First Lady Safia Farkash pic.twitter.com/M0pmB7ufJ9

— Xarissa (@Xarissabr) December 8, 2023